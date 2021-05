FIKK TIDLIG RUSPROBLEMER: En oppvekst preget av vold og omsorgssvikt presset Michelle Albretsen inn i et miljø der tyngre rusmidler var hverdagskost. Foto: Hedvig Idås

Michelle (30) mener hun blir nektet smertestillende fordi hun er rusavhengig

BERGEN (VG) I ti år har Michelle Albretsen kjempet for å få smertestillende mot intense underlivssmerter. Hun mener stempelet som rusavhengig gjør at hun nektes nødvendig hjelp.

Av Oda Ording og Hedvig Idås (foto)

«Som en urinveisinfeksjon – bare hundre ganger verre». Slik beskriver 30-åringen smertene hun har levd med siden starten av 20-årene.

– Jeg begynner å spinne rundt, hodet flipper helt ut og jeg mister kontroll over kroppen, forteller Albretsen.







Hun ble heroinavhengig som 17-åring, og er nå blant rundt 8000 pasienter i Norge som tar del i LAR-programmet. LAR står for legemiddelassistert rehabilitering: En behandling med metadon for mennesker som er avhengige av opioider som heroin.

Det var avhengigheten og smertene som for ti år siden førte Albretsen inn i LAR.

Nå 30 år gammel får hun fortsatt ikke skrevet ut smertestillende som hun mener at hun trenger. Hun er i dag rusfri, men i lengre perioder selvmedisinerte hun seg på ulovlige rusmidler.

– Jeg har prøvd å få hjelp i helsevesenet, men de behandler meg som om jeg ikke er verdt noen ting. Hvis jeg var en vanlig person, ville jeg kanskje ha fått hjelp.

«KAN IKKE TRO AT JEG FORTSATT LEVER»: – Det finnes en grense for hva et menneske kan tåle. Jeg skulle bare ønske at jeg ble tatt på alvor, sier Michelle Albretsen. Foto: Hedvig Idås

Gatejuristen: Moralistisk syn på rus

Gatejuristen under Kirkens Bymisjon i Bergen møter daglig mennesker i lignende situasjoner som Albretsen. Ved hjelp av frivillige studenter, og penger fra blant andre Statens sivilrettsforvaltning, tilbyr de gratis rettshjelp til rusavhengige.

Siden de startet opp i 2009 har Gatejuristen hjulpet flere enn 1300 av Bergens rusavhengige. Gatejurist Endre Frigstad Bratten anslår at halvparten er LAR-pasienter.

– LAR hjelper dem som er ressurssterke nok til å få medisiner i stedet for heroin. Problemet er menneskesynet og kontrollmekanismene de har for folk som er litt mindre ressurssterke eller ikke passer inn, sier han.

ENGASJERER SEG FOR DE SVAKESTE: Endre Frigstad Bratten i Gatejuristen. Foto: Hedvig Idås

For eksempel blir LAR-pasienter med et sidemisbruk, altså bruk av andre rusmidler ved siden av metadon, pålagt hyppigere henteordninger og urinprøver.

– Det moralistiske synet på rus preger fortsatt LAR. Hvis noen blir behandlet for lungekreft fordi de har røyket, blir de ikke straffet dersom de tar seg en røyk. Ingen andre grupper i samfunnet hadde funnet seg i den behandlingen, sier Frigstad Bratten.

Som hovedregel får ikke LAR-pasienter utskrevet B-preparater, altså avhengighetsskapende sove- og angstdempende midler. Frigstad Bratten mener det driver pasientene dypere inn i rusmisbruk.

– Da må pasientene på gaten hvor det selges sterke B-preparater på syltetøyglass til 20 kroner tabletten.

HER FÅR DE HJELP: Gatejuristen har kontorer i 14 norske byer. I Bergen åpnet de dørene for elleve år siden. Foto: Hedvig Idås

– Det mest humane hadde vært om de skjøt meg i hodet

Abretsen forteller at hun, etter at hun kom inn i LAR, flere ganger har fått beskjed om at hun finner på eller innbiller seg smertene.

– Jeg ransaket meg selv for å finne ut av om det bare satt i hodet, og ble bare sykere og sykere. Det mest humane hadde vært om de skjøt meg i hodet og ble ferdige med det.

Journalen viser at hun ved en innleggelse på Haukeland fikk utskrevet et smertestillende medikament, og at en sykehuslege oppfordret fastlegen til å vurdere tilleggsmedikasjon mot smerter.

Dagen etter ble resepten annullert av LAR, ifølge Gatejuristen.

IKKE NOK: På stuebordet i leiligheten til Albretsen står to flasker med flytende metadon: 110 milligram inntas på morgenen, 30 milligram om kvelden. Kveldsdosen er ifølge Albretsen ikke nok til å døyve smertene og gi henne sammenhengende søvn, men det er bedre enn ingenting. Foto: Hedvig Idås

– Jeg har veldig lyst til å komme meg ut av LAR, men føler meg fanget i et medisinsk fengsel. Den eneste drømmen min er å bli kvitt smertene, sier Albretsen.

LAR ved Helse Bergen ønsker ikke å kommentere Albretsens sak, selv om hun har opphevet taushetsplikten. Les svaret lenger nede i saken.

«Dette kommer til å ende i en tragedie»

Da Bjørn Tore Drage (49) ble fratatt medisinen han i 15 år hadde fått mot panikkangst, undersøkte han hvor mye det ville koste å avslutte sitt eget liv.

VAR HELT NEDE: Bjørn Tore Drage er en av de rusavhengige som Gatejuristen har hjulpet. Foto: Hedvig Idås

Et liv uten rus eller medikamenter er så å si uoppnåelig for en som blir tablettmisbruker i tenårene og heroinavhengig som 20-åring. Det Drage ønsket seg, da han i år 2000 kom inn i LAR, var et verdig liv.

Metadon i kombinasjon med det sterkt beroligende B-preparatet Xanor ble den kjemiske oppskriften på stabilitet.

– Jeg gikk på fjellet tre-fire ganger i uken, kom meg ned i vekt og følte at jeg begynte å leve igjen, forteller Drage.

I GOD AVSTAND FRA RUSJAGET: Fra Drages leilighet, ved foten av Damsgårdfjellet i Bergen, har han utsikt over hele byen. Her oppe liker han seg best, i god avstand til det konstante rusjaget i sentrum. Foto: Hedvig Idås

Etter en tilsynssak i 2015 ble fastlegen til Drage pålagt av Fylkesmannen å stanse utskrivningen av Xanor.

Det førte til at Drage ikke lenger fikk bruke medikamentet – som fastlegen mener hadde hjulpet ham i 15 år med å holde panikkangsten i sjakk. I stedet fikk han et mildere preparat, som ifølge fastlegen gjorde angsten verre.

– I det første møtet med Haukeland sa jeg at «dette kommer til å ende i en tragedie». Jeg stupte ned og gikk tilbake alle de årene jeg hadde bygget meg opp.

«DE MÅ HØRE PÅ OSS SOM ER RUSAVHENGIGE»: – Det kan ikke være regler uten unntak. Hvis de skal fatte et vedtak må de i hvert fall ha sett pasienten. Jeg føler at LAR har umyndiggjort meg, sier Bjørn Tore Drage. Foto: Hedvig Idås

– Ikke riktig at vi skal måtte kjøpe medisiner på gaten

Drage beskriver en tid preget av smerter, angst og søvnløse netter. Han var villig til å betale 60.000 kroner for å få slutt på lidelsene, ved å avslutte livet ved en klinikk i Sveits.

Slik han så det, var eneste alternativ gatemarkedet han i årevis hadde kjempet for å komme seg bort fra.

– Det er det som skjer når angsten spiser deg opp så du ikke får puste. Det er jo ikke riktig at vi skal måtte gå og kjøpe medisiner på gaten, i stedet for at de har kontroll på hva som blir skrevet ut. Jeg føler at de ikke har plass til meg i dette samfunnet, sier Drage.

Les svaret fra Fylkesmannen lenger ned i artikkelen.

HAR MISTET MANGE VENNER TIL RUS: Når han en sjelden gang må ta turen ned i Bergens brolagte sentrumsgater, ser Drage nesten bare nye ansikter. Folk han satte skudd med på 70- og 80-tallet har gått bort. – Vi som egentlig kan uttale oss om metadonopplegget begynner å forsvinne nå. Foto: Hedvig Idås

Rapport om LAR: Kan bidra til mer stigma

Forsker Asbjørn Steiro i Folkehelseinstituttet har ledet arbeidet med en rapport om LAR, som skal utgjøre et grunnlag for Helsedirektoratets nye nasjonale retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet.

Et av hovedfunnene er at både pasienter og helsepersonell opplever at LAR-systemet kan bidra til ytterligere stigmatisering.

– Pasienter mener at helsepersonell ikke har den nødvendige kompetansen til å forstå pasientene. Kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell kan fort oppleves som en fremmer eller barriere for hvorvidt man etterlever LAR. Det kan redusere kvaliteten på LAR og påvirke pasientens oppfatning, sier Steiro.

FHI-FORSKER ASBJØRN STEIRO: Gjennomgangen av studiene viser at det blant LAR-pasienter er utbredt med ikke-helserelaterte forventninger knyttet til det å få seg jobb, bolig eller å gjenopprette sosiale relasjoner. Medforfattere: CH Hestevik, Shrestha M og Muller AE. Foto: Privat

LAR: Har ikke overordnet ansvar for smertebehandling

LAR ved Helse Bergen ønsker ikke å kommentere Albretsens behandling. De viser til at man generelt bør utvise stor forsiktighet ved bruk av sterke opioider mot smerter som ikke skyldes kreftsykdom.

– Hos pasienter i LAR med smerteproblematikk tilstreber vi å finne gode, individuelle løsninger i samarbeid med pasient, fastlege og tverrfaglig smerteteam, sier overlege Christian Ohldieck, assisterende seksjonsleder i LAR, Avdeling for rusmedisin, i et skriftlig svar.

MENER FORSTÅELSEN HAR ØKT: – Samtidig er det nok dessverre et stykke vei å gå før det å være opioidavhengig ikke lenger er heftet med stigma i samfunnet, sier overlege Christian Ohldieck ved avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Foto: Tor Høvik

Overlegen viser til at både fastlegen og LAR forholder seg til de samme nasjonale retningslinjene.

– Avdelingen for rusmedisin har det overordnede ansvaret for pasientens behandling med metadon, men har ikke et tilsvarende ansvar eller myndighet når det gjelder smertebehandling. Alle involverte instanser har imidlertid ansvar for at den samlede behandlingen som gis er forsvarlig.

Ohldieck sier samtidig at det er veldig beklagelig at pasientene opplever ikke å ha fått forståelse for sine behov i møte med dem.

Bergen legevakt: – Ikke en opplevelse vi ønsker å påføre pasientene våre

Legevaktsjef Dagrun Linchausen ved Bergen legevakt sier at denne pasientgruppen blir prioritert, behandles raskere og grundigere.

– Jeg er lei meg for at hun (Albretsen, journ.anm.) har hatt den opplevelsen.

LEGEVAKTSJEF: – Det er dessverre ikke alt vi klarer å hjelpe til med på en legevakt, sier Dagrun Linchausen ved Bergen legevakt. Foto: Marit Hommedal

Linchausen bekrefter at Albretsen har vært i kontakt med dem flere ganger om smerter i mageregionen. Ifølge legevaktsjefen har hun bedt om metadon, noe de ikke har ved legevakten.

– Det var derfor hun ønsket smertestillende, men da ville vi at hun skulle komme til oss. Det ville hun ikke.

Ikke funnet fysisk grunn til smertene

Legevaktsjefen viser til at gjentatte utredninger ikke har funnet en fysisk grunn til Albretsens smerter. I tillegg virket hun uinteressert i de fleste løsninger som legevakten kan tilby, ifølge Linchausen.

– Hun har fått hjelp av en veldig grundig og kompetent lege, som jeg tror virkelig har prøvd å finne ut av dette.

– Albretsen og Gatejuristen mener hun har fått beskjed om at hun innbiller seg smertene?

– I notatene går det frem at pasienten etter en lang og beroligende samtale roer seg godt ned og ikke virker smertepåvirket lenger. Det betyr ikke at vi tenker at det er noe hun innbiller seg, men vi ser at mange har god effekt av å tenke på andre ting.

GATEJURISTENS LOKALER: I sentrum av Bergen. Foto: Hedvig Idås

Fylkesmannen: Blandingsbruk er svært risikabelt

Du tar opp et vanskelig tema, sier fylkeslege Helga Arianson i Fylkesmannen i Vestland i et skriftlig svar. De har fått spørsmål rundt beslutningen om å avslutte Bjørn Tore Drages behandling med Xanor, men svarer på generelt grunnlag.

– Vi fører tilsyn med legers forskrivning. Den norske policyen er at den skal være forsvarlig og ikke bidra til hverken å utvikle eller vedlikeholde et misbruk av legemidler, sier Arianson.

PEKER PÅ USA: – Det er etter vår vurdering gode grunner til å sette rammer for legers forskrivning av narkotika, sier fylkeslege Helga Arianson i Fylkesmannen i Vestland, og viser til «Oxynorm-epidemien» og «Xanax-epidemien» i USA. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Hun fortsetter med å forklare at nasjonale retningslinjer for vanedannende legemidler ofte kommer i konflikt med noen pasienters ønske om å få legalt forskrevet dem.

Opioider er medikamenter med risiko for avhengighet, feilbruk, misbruk og overdosering, tilføyer fylkeslegen.

– Det samme gjelder for benzodiazepiner. Blandingsbruk av opioider og benzodiazepiner er særlig risikabelt, og bør i utgangspunktet unngås. Dersom det er nødvendig bør det være med egnede medikamenter og innenfor rammen av et klart og avgrenset opplegg, oftest med en nedtrappingsplan, sier fylkeslegen.

Hun erkjenner samtidig at deres tilsyn kan føre pasienter inn i vanskelige overganger.