ETTERFORSKNINGSLEDELSE: Disse var sentrale i etterforskningen av Baneheia-saken. Fra venstre: Ragnar Ringvoll, Arne Pedersen, Kjell-Egil Hegstad, Asbjørn Hansen og Magne Storaker. VG har i dag snakket med fire av disse fem, samt Geir Hansen, som avhørte Jan Helge Andersen. Foto: Nicolai Prebensen

Etterforskere tause om gjenopptakelsen av Baneheia-saken

De var med å etterforske en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker. Nå ønsker de ikke å kommentere at Gjenopptakelseskommisjonen vil gi Viggo Kristiansen muligheten til å få saken sin behandlet på nytt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

VG har forsøkt å hente inn kommentarer fra fem av etterforskerne som var mest sentrale i arbeidet md Baneheia-saken, der to svært unge jenter ble drept i Kristiansand i 2000.

Ingen av de tidligere etterforskerne ønsker å si noe i dag.

Tidligere politiavdelingssjef Magne Storaker la på da vi fortalte at det var VG som ringte. Geir Hansen, også han tidligere politiavdelingssjef, sa han ikke ville snakke om saken, og ikke bli sitert på noe. Han avhørte i sin tid den andre drapsdømte, Jan Helge Andersen.

DEN GANG: Tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen avbildet foran politisperringene i Baneheia i mai 2000. Foto: Morten Holm

Asbjørn Hansen, kjent fra TV 2-programmet «Åsted Norge» var taktisk etterforskningsleder fra Kripos under saken. Han har følgende korte respons på VGs spørsmål om hans kommentar til Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse:

– Jeg har overhodet ingen kommentar.

Han avstår også fra å si noe om hvorfor han ikke ønsker kommentere saken.

Hansen har tidligere sittet i styret i Stine Sofie Stiftelsen, som ble opprettet i et av de to drapsofrenes navn.

– Blir helt feil

Tidligere kriminalsjef i Agder politidistrikt, Arne Pedersen, vil heller ikke kommentere.

– Det blir helt feil av meg å kommentere avgjørelsen når saken skal til videre behandling hos Riksadvokaten, skriver han i en tekstmelding til VG.

I mars i fjor skrev han i en kronikk hos NRK at han mente det ikke hadde kommet frem noe nytt som skulle gi grunnlag for gjenopptakelse av saken. Han anklaget også mediene for å viderebringe feilinformasjon fra dem som talte Kristiansens sak.

Tidligere politiinspektør Ragnar Ringvoll sier kort og godt at han ikke ønsker å uttale seg om dagens avgjørelse.

VG har også forsøkt å få tak i Kjell Egil Hegstad, som var assisterende politimester på tidspunktet drapene skjedde, uten hell.

Kristiansen er lettet

Det var torsdag at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker med tre mot to stemmer vedtok at Viggo Kristiansens sak skal behandles i domstolen på nytt.

– Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken, skriver Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin i en pressemelding.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Agder lagmannsrett slo fast at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.

Tar til etterretning

De pårørende, foreldrene til de to drepte jentene Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier i en pressemelding at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenoppta straffesaken mot domfelte i Baneheia-saken, Viggo Kristiansen. Vi har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver de.