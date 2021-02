Bergen: − Nå trykker vi på den røde knappen

Fra klokken 18 søndag blir det innført inngripende smitteverntiltak i Bergen og flere vestlandskommuner. – Vi har ikke lenger oversikt, sier byrådslederen i Bergen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier under en pressekonferanse at kommunen i dag har valgt å trykke på den røde knappen:

– Vi har ikke lenger den samme oversikten over smittesituasjonen, sier Valhammer.

– I Bergen har vi utbrudd av den britiske mutasjonen, og den sørafrikanske mutasjonen. Begge utbruddene regnes som uoversiktlige. Vi er spesielt bekymret for sen sørafrikanske, fortsetter han.

– Håp om å ta knekken på dette før det virkelig eksploderer

Regjeringen innfører kraftige smitteverntiltak som følge av den uoversiktlige situasjonen. På samme måte som på Østlandet innføres det et ringsystem.

– Det er to ulike mutasjoner som er i byen vår samtidig. Vi kan ikke tillate at den sør afrikanske varianten får fotfeste i byen vår. Derfor trykker vi nå på den røde knappen, sier Valhammer.

Han omtaler tiltakene som dramatiske og svært inngripende.

– Ved å være tidlig ute har vi et håp om å ta knekken på dette før det virkelig eksploderer, sier Valhammer.

Lørdag ble det påvist åtte nye tilfeller av muterte virusvarianter i Bergen. Seks av tilfellene er av den britiske varianten, mens to er av den sørafrikanske varianten. Totalt har Bergen kommune 16 av den britiske virusvarianten og syv tilfeller av den sørafrikanske.

– Mer uoversiktelig enn i Nordre Follo

Helsebyråd Beate Husa sier at kommunene nå er bekymret for at de står overfor en potensiell massespredningshendelse.

– I møte med nasjonale helsemyndigheter får vi bekreftet at situasjonen i Bergen nå er mer uoversiktlig enn situasjonen var i Nordre Follo da de måtte stenge ned. Dette understreker alvoret i situasjonen.

I ring 1-kommunene Bergen, Kvam og Ulvik oppjusteres blant annet barnehage, barneskole og ungdomstrinn til rødt nivå. Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både innendørs og utendørs, med unntak av begravelser og bisettelser. Det gjeninnføres også skjenkestopp.

Ytterligere ni kommuner inngår i ring 2: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden. Her vil barnehager, barneskoler og ungdomsskoler være på gult nivå, mens videregående skoler vil være på rødt nivå.

De forsterkede tiltakene gjelder fra 7. februar klokken 18.00 frem til 14. februar.