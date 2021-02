ÅPNER KRANENE: I Drammen er det nå lov å drikke alkohol til maten frem til skjenkestopp 24:00. Foto: Fredrik Solstad

Bekymret for øltørste Oslo-borgere

Fredag opphevet Drammen kommune skjenkeforbudet. Nå frykter kommunen turister fra ring 1 og 2.

Publisert: Nå nettopp

I både Oslo og Drammen har det i flere måneder vært ulovlig å ta seg en øl eller et glass vin til maten.

Fredag ettermiddag satte Formannskapet i Drammen kommune en strek over det lokale forbudet mot å servere alkohol i serveringsbransjen. Dermed kan bosatte i Drammen servere alkohol i forbindelse med mat frem til midnatt.

Nå er smittevernoverlegen og politikerne bekymret for at øltørste Oslo-borgere skal reise på restaurantbesøk til nabokommunen.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

14 forespørsler

I Oslo i dag kan serveringssteder være åpne, men det er full skjenkestopp. I tillegg er det anbefalt å unngå unødvendige innenlandsreiser.

Ulf Erik Knudsen (Frp) i Formannskapet er en av dem som har tatt til orde for å oppheve skjenkeforbudet i Drammen.

Han er glad for at drammensere nå kan ta seg en øl til maten, men er bekymret for ølturister. De siste dagene har han mottatt flere bekymringsmeldinger fra bransjen, forteller han.

– Et sted hadde hatt opptil 14 forespørsler fra Oslo, om de kunne få bord, hevder Knutsen overfor VG.

– Hvis folk begynner å flytte på seg over kommunegrensene, så vil det muligens medføre økt smitte, fortsetter han.

ØNSKET Å OPPHEVE FORBUDET: Ulf Erik Knudsen (Frp) har tatt til orde for at Drammen opphever skjenkeforbudet. Foto: Stortinget

– Nå er det muterte virus som har preget smittebildet i omkringliggende kommuner. Hvor lurt er det å oppheve dette forbudet nå?

– I Drammen har vi hatt én, to og tre smittede per dag. For Drammen er dette uproblematisk, men hvis folk kommer fra steder med mye smitte, og drar til Drammen, så vil det være et problem.

– Hvordan kan dere unngå det?

– Vi kan ikke unngå det. Vi håper folk følger reglene i de kommunene de kommer fra, sier han og håper at serveringsstedene unngår å måtte stenge igjen.

Luftet bekymringen med beredskapssjefen

De nasjonale skjenkereglene tilsier at serveringssteder som har skjenkebevilling kun kan servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.

Ordfører Monica Myrvold Berg har fått beskjed om Ulf Erik Knudsens bekymring.

– Jeg kan bekrefte at Knudsen har uttrykket bekymringer i en telefonsamtale. Disse meddelte jeg umiddelbart til beredskapssjef i kommunen, Sten Petter Aamodt, sier ordfører Berg til Drammens Tidende.

FØLGER NØYE MED: Ordfører Monica Myrvold Berg følger smittesituasjonen i Drammen tett. Foto: Frode Hansen

– Vi vet at det kan skje

Kommuneoverlege og vikarierende leder for Smittevernrådet, John David Johannessen, forteller at Drammen lenge har hatt strenge smitteverntiltak. I flere måneder har kommunen vært på nivå 4, med utbredt spredning i samfunnet. Forrige uke ble risikonivået justert fra nivå 4 til nivå 3.

– Ifølge denne tiltaksanbefalingen, er det ikke lenger vurdert at skjenkestopp er et forholdsmessig tiltak, sier Johannessen til VG.

Smittevernoverlegen forteller at Drammen nå ikke har en lokal forskrift når det gjelder skjenking, men har gått over til å følge nasjonale tiltak for skjenking.

– Er det noen god idé å åpne dette når virusmutasjoner har preget smittebildet i flere nabokommuner?

– Når vi har vurdert oss til risikonivå tre, er det inkludert hensyn til naboområdene. En ting som vi spesifikt har diskutert, er: Hvis vi åpner ting i Drammen, vil vi da få tilreisende fra andre steder som kommer hit for å gjøre det de ikke kan gjøre i egen kommune?

– Det er en utfordring. I ring 1 og ring 2-kommunene er det en anbefaling at man ikke skal krysse kommunegrenser unødvendig. Det å reise ut fra sin kommune for å dra til Drammen for å spise mat er en unødvendig reise, sier Johannesen.

Smittevernoverlegen er likevel forberedt på at byen vil få besøk av tilreisende fra nabokommuner.

– Vi vet at det kan skje likevel, men det går ikke an å lage regler som gjelder andre enn de som bor i vår egen kommune, sier han.

OPPFORDRER TIL Å FØLGE LOKALE TILTAK: Kommuneoverlege John David Johannessen tror enkelte Oslo-borgere vil kjøpe alkohol på Drammens serveringssteder. Han oppfordrer alle til å følge anbefalinger og forskrifter i egen kommune. Foto: Terje Bendiksby

Til tross for virusmutasjoner, har smitten falt betraktelig i Drammen kommune i de siste ukene. Nå gjenstår det å se om Drammens smittetall fortsetter å synke, eller om de nye tiltakene vil bidra til økte smittetall.

Kommuneoverlegen har en klar oppfordring:

– Hvis du bor i Oslo, og tenker at: Nå er tida for å dra til Drammen, da er du ikke lenger en del av dugnaden. Da er du en del av problemet. Det er tydelig signalisert fra nasjonale myndigheter og lokale myndigheter i de enkelte kommunene, at alle har et ansvar for å følge opp seg selv i bekjempelsen av denne pandemien.