KANDIDAT: Christian Tybring-Gjedde har vært omstridt i og utenfor Frp. Nå kan han klatre til topps på Oslo-listen. Foto: Helge Mikalsen

Tybring-Gjedde seiler opp som toppkandidat i Oslo

Flere Frp-topper mener Christian Tybring-Gjedde nå bør bli partiets førstekandidat i Oslo. Det er han åpen for, bekrefter Tybring-Gjedde overfor VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ketil Solvik-Olsen, som leder fylkesstyret i Oslo og som trolig blir ny første nestleder i partiet, sier det nå er «naturlig» at Tybring-Gjedde rykker opp fra sin andreplass, til førsteplass på Oslo-listen.

Også partinestor Carl I. Hagen peker på Christian Tybring-Gjedde som toppkandidaten.

Oslo Frp må legge en helt ny kabal på nominasjonslisten sin etter at Siv Jensen torsdag annonserte at hun går av på landsmøtet til våren og at hun ikke tar gjenvalg på Stortinget.

Hun stod på toppen av nominasjonslisten og den plassen må fylles.

les også Listhaug vil overta etter Jensen: Lover et spissere Frp

Åpen for toppen

Tybring-Gjedde takker for støtten fra Hagen – og bekrefter at han er åpen for å stå på førsteplass.

– Jeg er ydmyk for at han gjør det, og det er veldig hyggelig at han mener det, sier han til VG.

Han ble innstilt som 2. kandidat for Oslo Frp før jul.

– Jeg har ingen kommentarer utover det. Jeg har sagt at jeg stiller til valg, sier Tybring-Gjedde og fortsetter:

– Nå er det opp til nominasjonskomiteen å komme med en ny innstilling.

Tybring-Gjedde sitter i dag på Stortinget, og er en av Frps mest omstridte politikere. I fjor nominerte han den daværende amerikanske presidenten Donald Trump til Nobels Fredspris.

STØTTER: Carl I. Hagen mener Christian Tybring-Gjedde bør bli listetopp for Oslo Frp. Foto: Frode Hansen

Hagen vil ha 3. plass

Nå understreker Tybring-Gjedde at det ikke er noe matematikk i hvem som nå får topplassen, selv om han sto nest øverst i innstillingen.

– Jeg er veldig takknemlig for at Carl sier det. Han har innflytelse i Oslo. Jeg skal være ydmyk nok til å ikke mene noe mer enn det.

Hagen mener valget er åpenbart:

– Nå som Siv ikke lenger er aktuell, forutsetter jeg at det blir Christian Tybring-Gjedde som innstilles på 1. plass på Oslo Frps nominasjonsliste, sier Hagen til VG.

Hagen bekrefter at han selv ønsker 3. plassen, selv om han er innstilt på topp på Oppland Frps stortingsvalgsliste.

– Jeg er kandidat til 3. plassen på listen i Oslo, sier han.

STØTTES: Ketil Solvik-Olsen mener det naturlige vil være at Christian Tybring-Gjedde rykker opp. Foto: Kyrre Lien

Helgheim er også ønsket

Jon Helgheim er en annen kandidat.

Ketil Solvik-Olsen bekrefter at han er aktuell, men er enig i at Tybring-Gjedde er naturlig på toppen av listen.

– Jeg har sett at noen ønsker å foreslå Helgheim. Da tenker jeg at det primært er på andreplass. Det naturlige vil være at Christian Tybring-Gjedde rykker opp, med mindre han selv av en eller annen grunn ikke ønsker det. Jeg tror Helgheim hadde vært en utmerket stortingsrepresentant for Oslo, sier Ketil Solvik-Olsen til VG.

Han legger til:

– Helgheim kjenner problemsakene som preger denne byen, fordi han kommer fra Drammen og har vokst opp i mye tilsvarende miljø. Han er en fantastisk flink politiker.

les også Solvik-Olsen sa nei til stortingsplass – kan åpne for Helgheim

– Fantastisk dyktig

Solvik-Olsen sier han ikke har noen formell posisjon.

– Dette er en beslutning Oslo Frp må ta. Jeg leder interimsstyret, men jeg har ikke stemmerett på årsmøtet deres, sier Solvik-Olsen.

Sylvi Listhaug skryter også av Helgheim.

– Jeg skal ikke blande meg inn i nominasjoner. Men jeg kan si at Jon Helgheim er en fantastisk dyktig politiker, sier Sylvi Listhaug til VG.

– Er han splittende?

– Han er en fantastisk dyktig politiker, som jeg har hatt gleden av å samarbeide en god del med på innvandringsområdet. Men Oslo Frp må ta sine valg, sier hun.

Aina Stenersen har ikke svart på VGs henvendelser.

HELGHEIN-FAN: Sylvi Listhaug mener at Jon Helgheim er fantastisk dyktig. Foto: Frode Hansen

Avgjøres 13. mars

Interimstyret i Oslo Frp sendt i slutten av januar ut sitt forslag til stortingsliste. Der stod Siv Jensen på topp, fulgt av Christian Tybring-Gjedde og Aina Stenersen.

Ketil Solvik-Olsen har siden desember ledet interimstyret i Oslo Frp, etter at partiledelsen satte fylkeslaget under administrasjon og ekskluderte lederen, Geir Ugland Jacobsen.

Oslo Frp har innkalt til nominasjonsmøte 13.mars, og skal avvikle årsmøte uken før.

Husker du? Tybring-Gjedde fikk kritikk etter at han gikk fra talerstolen i Stortinget midt under utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på hans eget spørsmål: