FHI utvider anbefaling: Vil gi Pfizer til 16- og 17-åringer i noen risikogrupper

FHI har utvidet anbefalingen for hvem som kan få Pfizer-vaksinen. Nå blir 16- og 17-åringer med risiko for alvorlig covid-forløp prioritert i vaksinekøen.

Det fremkommer i et informasjonsbrev FHI har sendt ut til kommuner og helseforetak. Der skriver FHI at FHI at de har utvidet sin anbefaling, slik at 16- og17-åringer med risiko for alvorlig covid-19 kan tilbys Pfizer-vaksinen.

Vaksinen til BioNTech/Pfizer er godkjent i EU for personer fra 16 år og opp, men FHI har tidligere lagt opp til at man i første omgang ikke anbefaler vaksinasjon til barn og unge under 18 år.

I informasjonsbrevet skriver FHI at 16- og 17-åringer med risiko for alvorlig covid-19 kan tilbys Pfizer-vaksinen i prioriteringsgruppe 4. Det betyr at de vil kunne bli prioritert til å få en vaksine samtidig som personer i aldersgruppen 65-74 år.

Ikke alle i risikogrupper

Dette betyr ikke at alle 16- og 17-åringer med underliggende sykdom vil kunne tilbys Pfizer-vaksinen nå - FHI har på sine nettsider definert noen underliggende tilstander som gir forhøyet risiko for alvorlig forløp.

Det er disse tilstandene/sykdommene: Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft.

Samtidig skriver FHI i brevet til kommunene at det kan være ungdomspasienter med også andre sykdommer som etter en individuell vurdering kan tilbys vaksinasjon.

De to andre vaksinene som er godkjent i EU og Norge, Modernas og AstraZenecas vaksiner, er godkjent for personer fra 18 år og opp, mens Pfizers vaksine er godkjent for personer fra 16 år og opp.

– En lettelse

Britt Ingunn Wee Sævig, fagsjef i Barnekreftforeningen, er glad for den utvidede anbefalingen.

– Det tror jeg absolutt er en lettelse for disse ungdommene og for familiene deres. De lever i tøffe vilkår allerede, utsatt for smitte og med et lavt immunforsvar, sier hun.

Hun sier det er viktig for unge kreftpasienter er at de får følge behandlingsløpet sitt.

– Det er jo veldig mange av de familiene vi har kontakt med som sier at dette er sånn de lever også uten corona, for de er redde for smittsomme sykdommer. Det en må prøve å unngå er at kreftbehandlingen blir utsatt fordi man har en infeksjon.