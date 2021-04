GIKK NED: Samtidig som smitten i samfunnet økte, gikk antall smitteklynger i oslo-skolene ned etter perioden på rødt nivå, viser ny rapport. Foto: Fredrik Hagen / NTB

FHI: Hjemmeskole gir ikke bedre effekt enn rødt nivå

Ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser at rødt nivå på skolene er effektivt mot å begrense smitte.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Nå nettopp

I løpet av den tredje smittebølgen under coronapandemien har kommunene valgt ulike tiltak i skolene. Mens noen har satt skoler på rødt nivå, har andre innført hjemmeskole med heldigital undervisning. Kommunenes ulike strategier har dermed gjort det mulig for FHI å sammenligne effektene av de ulike tiltakene.

– Rødt nivå ser ut til å bidra til å begrense smitte blant barn og unge. Sammen med kontaktreduserende tiltak i samfunnet blir totalt antall påviste tilfeller i kommunene redusert. Vi ser ingen tilleggseffekt av innføring av hjemmeskole i våre analyser av smitteforekomst, sier forsker og barnelege ved FHI, Pål Surén.

Hovedfunn av analysen: Det ble påvist statistisk sikker nedgang i antall tilfeller per dag blant barn og unge etter innføring av rødt nivå i skolene. Enkelte kommuner hadde for få tilfeller til å vise en sikker statistisk nedgang.

Tiltak i skolene ble innført samtidig som andre tiltak i samfunnet. I alle kommuner sank antall påviste tilfeller per dag for befolkningen som helhet.

Der hjemmeskole ble innført i hele kommunen eller i enkelte bydeler, ser det ikke ut til å ha tilleggseffekt på smitteforekomsten utover effekten av rødt nivå.

Antall smitteklynger i skolene gikk ned i perioden med rødt nivå. I Oslo skjedde dette samtidig som forekomsten av smitte i samfunnet økte. Analysene i rapporten omfatter kommuner og bydeler i områdene i Norge med høyest smittenivå: bydelene i Oslo, samt Asker, Bærum, Drammen, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Sarpsborg og Ullensaker i Viken. Vis mer

Negative konsekvenser

Ifølge FHI er hjemmeskole et tiltak som har store og veldokumenterte konsekvenser. Under pandemien har flere rapporter pekt på konsekvensene nedstengning kan ha for barn og unge. Utdanningsdirektoratets publiserte i november 2020 en rapport som blant annet understreker viktigheten skolen har for barn i sårbare situasjoner.

– Barnehage og skole er de viktigste arenaene hvor barn og unge treffer trygge voksne og ikke minst venner. Forskning viser at mange voldsutsatte velger venner eller en lærer dersom de tør å fortelle om vold eller overgrep, skriver ekspertgruppen i sin rapport.

Forskere ved NTNU har også gjennomført et omfattende skriveforskningsprosjekt som viser at pandemien har påvirket skriveferdighetene til de yngste elevene.

– I Norge var skolene coronastengt for de yngste elevene i halvannen måned. Likevel viser analysene av elevenes skriveprøver at de lå halvannet semester etter forventet utvikling. Vi hadde en kort nedstengning som fikk store konsekvenser for elevenes skriveferdigheter, sa professor Gustaf Skar til Forskning.no.

Bør bruke trafikklysmodell

Hjemmeskole kan brukes når det er strengt nødvendig for å få en oversikt over et utbrudd, eller når skolen befinner seg i en uoversiktlig situasjon. Noen ganger kan det også være nyttig med tanke på skolens drift hvis mange elever og lærere er i karantene.

FHI presiserer likevel at stengingen skal være kortvarig på grunn av de negative konsekvensene.

– Fremover bør ambisjonen være å bruke trafikklysmodellen på best mulig måte. Hjemmeskole med heldigital undervisning er ikke en del av denne modellen, og bør brukes så lite som mulig, sier Surén.