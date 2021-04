Her får Ap-Raymond sitt første vaksinestikk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk sitt første vaksinestikk mandag ettermiddag. Han sier helgens parkglede gikk langt over streken.

– Jeg hadde time førstkommende onsdag, men så ringte de i dag og sa at det hadde blitt en ledig time. Da sa jeg ja, jeg, sier byrådslederen.

Han ble 60 år i vinter og tiden for coronavaksine har nådd 60-åringene i hans bydel, St. Hanshaugen.

Etter to kontrollposter, hvor han måtte oppgi personalia og avgi forsikringer om at han var frisk, stod Ellen Kristine Sausjord klar med en dryppende sprøyte - full av Moderna-vaksine.

GOD STEMNING: En vits fikk Raymond Johansen til å slå seg på knærne og bryte sammen i latter. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg merket ikke noe, sa en fornøyd Johansen etter at hun stod der med tom sprøyte og la på en plasterlapp.

Festgleden i Oslo

Han måtte sitte og vente i 20 minutter etterpå, for sjekk av ettervirkninger, men en knapp time etter han ankom vaksinestasjonen på Lovisenberg, kunne han sette seg ned på en benk med VG:

Vi ba om en coronaprat i en coronanedstengt hovedstad, hvor befolkningen begynner å bli utålmodige:

I helgen badet store deler av landet - og Oslo i varm vårsol - og parker og utesteder ble raskt fylt opp av festglade og coronaleie nordmenn.

Mens innbyggerne mange andre steder kunne nyte sin første utepils på restaurant, møter fortsatt Oslos befolkning stengte dører til restauranter og puber.

Festgleden ble for stor i Oslo for mange og politiet greide ikke å håndtere alle henvendelsene om mulige brudd på smittevernsreglene. To-metersregelen ble det syndet mot i de fleste parker i helgen.

– Jeg ber innbyggerne tenke seg om

Byrådslederen har ingen medlidenhet med dem som ble tatt og sier klart i fra.

– Det var for mange som satt for tett, for lenge i byens parker i helgen. Jeg forstår utålmodigheten, men dette går ikke:

– Vi venter spent på om helgen fører til ny økt smitte. Det vet vi om noen dager. Gjør det det, har de som brøt smittevernsreglene bidratt til at det kan ta lenger tid før vi kan gjøre det alle vil: Å gjenåpne byen vår.

Johansen sier at alle tiltakene har en hensikt: Å få ned mobiliteten.

– Mobiliteten økte kraftig i helgen, og vi håper inderlig at vi ikke får en ny oppblomstring. Jeg ber innbyggerne tenke seg om og være med litt til, så er vi kanskje ferdig med dette til sommeren.

STIKK: Ellen Kristine Sausjord gir tommelen opp og ønsker Johansen velkommen tilbake om seks uker for det andre stikket. Foto: Helge Mikalsen

Han legger til:

– Pandemien har vist at ingenting er sikkert. Det kan komme nye muterte varianter, men det vet vi ikke noe om. Det vi vet er at det viktigste akkurat nå, er å få vaksinert våre innbyggere. Vaksinering er veien ut av denne krisen.

– Når vil Oslos befolkning være vaksinert?

– Vi håper at alle over 18 år har fått første stikk i juli. Vi har apparat til omfattende vaksinering i ukene fremover, men det er tilgangen til vaksiner som avgjør.

– Veldig gledelig

Etter tidligere å ha sett smittetall langt over tusen nasjonalt og mange hundre i Oslo, var smittetallene i går kommet ned i 366 i Norge og 102 i Oslo.

– Det er ingen tvil om at trenden er synkende både når det gjelder smitte og antallet innleggelser. Det er veldig gledelig. Men det er fortsatt ikke mulig å åpne butikker, restauranter og treningssentre før vi er sikre på at det er forsvarlig.

Han er veldig klar på det:

– Når vi først skal gjenåpne, så skal vi ikke risikere at vi må stenge ned igjen. Da er det bedre å vente. Det er også tilbakemeldingene fra blant annet utelivsbransjen.

TO METER: Raymond Johansen nyter solen, men er veldig klar på at to-metersregelen gjelder. Foto: Helge Mikalsen

Han håper å unngå situasjonen i den vestlandske hovedstaden:

Bergen var en av byene hvor det fine været kombinert med opphevelse av den nasjonale skjenkestoppen, førte til så mye fest og glede at byrådsleder Roger Valhammer, måtte stramme noe inn igjen mandag.

Johansen erkjenner at en omfattende gjenåpning trolig først er realistisk mot sommeren, mer enn i mai.

– Realistisk sett tror jeg det er det greieste signalet å gi. Vi begynner forsiktig og vil trolig gjøre som i den nasjonale gjenåpningsplanen; i faser.

– Begynner så vidt i dag

Han sier at de vil komme med sin konkrete gjenåpningsplan når de er mer sikre på helgens spredning og om smittetallene går videre ned.

– Vi begynner så vidt i dag, ved at elevene i videregående skole kan gå på skolen igjen. Så håper jeg at vi i neste uke kan presentere noen nye lettelser, blant annet å lette antallet gjester du kan ha hjemme. Forhåpentligvis kan vi øke fra to til fem eller mer, men det vet vi mer om i neste uke.

– Når blir vi ferdige med disse her, spør VG og holder opp et munnbind.

– Jeg er redd for at vi er utpå høsten før munnbind og en-metersregelen forsvinner. Og det er en ting jeg håper aldri forsvinner, sier han:

– Og det er at vi vasker oss på hendene. Det har bidratt til at så mange ikke har fått andre sykdommer i vinter, som vi eller vanligvis får.

Han fremholder at Oslo kommune har kapasitet til å sette 120.000 vaksiner i uken. Forrige uke ble 24.000 vaksiner satt.

Så langt har 177.717 innbyggere i Oslo fått vaksine mot koronaviruset. 36.088 av dem, tilsvarende 6,3 prosent av befolkningen, er helvaksinert.