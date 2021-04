MOMS SLÅR INN: Slik ser den ut, MF Randsfjordferja Elrond, som nødvendigvis må fraktes i deler til Randsfjorden, 135 meter over havet. Foto: Holland Shipyards Group

Moms-krøll for ny ferskvannsferge

Innlandets eneste riksveiferje skal bli elektrisk. Men fordi nybygde MF Randsfjordferja «Elrond» ikke kan seile opp til innsjøen 135 meter over havet for egen maskin, skal skatteetaten ha 18 millioner kroner ekstra i moms.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert:

Ferjer til norske riksveier som bygges i utlandet og som seiler hjem for egen maskin, blir ikke pålagt moms.

Men dette fritaket gjelder ikke MF «Elrond», Innlandets nye el-ferje som skal frakte folk og biler over Randsfjorden mellom Horn og Tangen. Den er nå under bygging i Rotterdam.

Fergen skal deretter fraktes i deler via Drammen havn og på trailere til Røykenvik i Gran kommune, der den skal settes sammen.

Det er der momsen slår inn:

Fordi fergen kommer i deler over grensen, «der de ulike delene, på innførselstidspunkt ikke vil utgjøre en funksjonell helhet», er den etter reglene momspliktig. Det slår Skattedirektoratet fast i en uttalelse.

25 prosent moms på kjøpesummen 72 millioner kroner, betyr en ekstra regning for skattebetalerne i Innlandet fylke på 18 millioner kroner.

– Det er urettferdig og helt uforståelig, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) til VG.

Deler, ikke fartøy

– Vi er et innlandsfylke og det er ikke mulig å seile til Randsfjorden. Og vi er pålagt av myndighetene å konkurranseutsette slike store anskaffelser i EØS-området. Momsregningen føles helt urimelig, også sammenlignet med andre riksveiferjer som anskaffes fra utlandet, sier fylkesordføreren.

Men etter Skattedirektoratets syn er det ikke naturlig å anse delene som et fartøy, når den importeres i deler.

Geir Hestetræet er enhetsleder for Randfjordferja i Innlandet fylkeskommune. Han forklarer den praktiske utfordringen med et ferjesamband som ligger 135 meter over havet:

- Det er ikke mulig å seile den nye fergen fra Rotterdam til Randsfjorden. Den veier 265 tonn og er 33 meter land og 11,6 meter bred. Derfor står verftet i Holland for frakten til Norge og monterer den her, før vi formelt overtar ferja, sier han.

Mandag har Oppland-representanten Rigmor Aasrud på Stortinget sendt et skriftlig spørsmål om momsregningen, til finansminister Jan Tore Sanner (H). Sanner har nå seks virkedager på seg til å svare på om han synes Skattedirektoratets avgjørelse er rimelig.

70 år gammel

Den 70 år gamle Randfjordferja II er nå tatt ut av trafikk fram til juni for å bygge nye ferjeleier og legge til rette for den nye el-ferja, som skal være i drift i september.

Den har fraktet 53.000 passasjerer og 21.000 kjøretøyer årlig mellom Horn og Tangen. Innlandet fylke har utredet bru over Randsfjorden, men den ville kostet 1,2 milliarder kroner.

Derfor ble det ny el-ferje i stedet, ifølge fylkesordfører Hagen.