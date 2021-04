Foto: Hanna Bergfall Thevik

Samordna Opptak: Uklart hva feilen var

Nettsidene til Samordna Opptak knelte kort tid før ordinær søknadsfrist gikk ut. Nå jobbes det på spreng med å finne årsaken.

Av Ivar Brandvol

Fristen var i går kveld ved midnatt, men fordi problemene ble så store ble fristen utsatt til i fredag klokken 12.

Amanda Wolan Berg (21) fra Trondheim var en dem som slet torsdag kveld.

– Først klokken ett på natten fungerte nettsiden slik at jeg fikk sendt søknaden. I dag tidlig logget jeg meg inn igjen for sikkerhets skyld, og nå ser jeg at alt er registrert og i orden. Nå er jeg lettet. Jeg ble litt stresset, sier Wolan Berg.

– Hva søkte du?

– På førsteplass har jeg paramedisin i Tromsø, som er en ambulanseutdanning. Men denne har så høyt karaktersnitt at jeg tviler på at jeg kommer inn. Deretter har jeg sykepleierutdanning på ulike steder i Norge på de neste plassene, sier Wolan Berg.

Samordna Opptak sier at alt fungerer som det skal og den utsatte fristen til fredag klokken 12 står ved lag.

Det opplyser kommunikasjonssjef ved Unit, Åshild Berg-Tesdal til VG.

– Alt har fungert tilfredsstillende siden litt før midnatt. Alle som ønsker får sendt søknadene sine nå, sier hun.

Hun sier at de jobber på spreng med å analysere det som skjedde.

– Det var kapasiteten som ble problemet. Fordi Samordna Opptak bruker flere systemer, vil vi bruke litt tid på å finne ut hva som er den direkte årsaken. Vi vet ikke hva som var feilen, sier hun,

Hun presiserer at det ikke er mistanke om dataangrep.