Advokat om løslatelse-nei: − Kan ha gitt Høyesterett juridisk dilemma

Advokat Anett Osnes-Fause kaller avgjørelsen om ikke å løslate Viggo Kristiansen «upløyd juridisk mark». Hun er spent på om Høyesterett vil behandle en anke.

Osnes-Fause mener dommerne i lagmannsretten kan ha gitt Høyesterett et juridisk dilemma:

Samfunnets behov for beskyttelse mot den forvaringsdømtes rett til å løslates når han venter på at straffesaken skal behandles på nytt.

Viggo Kristiansen soner en lang forvaringsdom etter Baneheia-drapene i 2000. Han begjærte seg løslatt etter at han fikk straffesaken sin gjenåpnet i februar, men fikk torsdag nei av Borgarting lagmannsrett.

Dermed fortsetter han soningen av forvaringsdommen, selv om gjenopptagelsen kan ende med frifinnelse i en potensiell ny rettssak.

Hans forsvarer Arvid Sjødin sier han vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

Høyesterett kan bli utfordret

BANEHEIA: I idyllen rett utenfor Kristiansand sentrum, ble de to små jentene Lena og Stine Sofie brutalt drept. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Advokat Anett Osnes-Fause ved Advokatfirmaet Drechsler i Tromsø er tidligere førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet og spesialist på sanksjonsrett. Hun mener lagmannsrettens lange og grundige begrunnelse for løslatelses-nei viser at «man har vært på upløyd mark».

– Denne problemstillingen har man ikke hatt før. Den er veldig interessant. Man bruker samfunnsvern som en begrunnelse for ikke å utsette soningen. Det får «slipt seg» mot avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen om at man skal gjenåpne straffesaken. Høyesterett vil kanskje bli utfordret til å si noe om hva som skal kreves for å sette hovedregelen om utsatt soning til side når den domfelte soner en forvaringsdom, sier Osnes-Fause.

Advokat Anett Osnes-Fause ved Advokatfirmaet Drechsler i Tromsø er spent på om Høyesterett vil behandle anken fra Viggo Kristiansen. Foto: Privat

Uenige dommere

Strafferettsekspert og professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen sier dommerne i lagmannsretten er enige om at hovedregelen er at den domfelte bør løslates når det er besluttet at saken skal gjenåpnes.

De er derimot uenige om samfunnets behov for vern veier så tungt at Kristiansen likevel ikke bør løslates nå.

To av de tre dommere legger blant annet vekt på en helt fersk rettspsykiatrisk vurdering. Psykiaterne mener det finnes mange holdepunkter for at Viggo Kristiansen har gjennomgått en positiv utvikling gjennom de siste årene.

Men de mener det gjenstår å se om effekten av behandling kommer til syne i Kristiansens atferd den dagen han overføres til lavere nivå, om det er til et fengsel med lavere sikkerhet eller ved prøveløslatelse.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett, og har vært fengslet siden. Han har hele tiden nektet for at han var involvert i drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000. Han ble domfelt for overgrep mot et annet barn i samme dom.

EKSPERT PÅ STRAFFERETT: Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen har doktorgrad i strafferett og var nylig medforfatter til en revidert kommentarutgave til straffeprosessloven. Foto: Politihøgskolen

– Krevende vurdering

Advokat Anett Osnes Fause sier problemstillingene rundt Viggo Kristiansens situasjon har vært lite prøvd i rettssystemet.

– Tidligere rettspraksis har handlet om gjenopptagelse av tidsbestemte dommer og vurderingen om soningen skal utsettes til ny dom er falt. I denne saken er det upløyde mark fordi det handler om en forvaringsdom. Du har en ytre begrunnelse som er samfunnets behov for beskyttelse. Hovedregelen er at du skal avstå soning til saken er avgjort. Hva skjer hvis vi løslater, er man da tilstrekkelig vernet mot at noe lignende kan skje igjen? Det blir en veldig krevende vurdering, hvis Høyesterett behandler saken, sier Osnes-Fause.

Borgarting lagmannsrett vektlegger Kriminalomsorgens vurdering av Kristiansen. Samtidig som gjenopptagelseskommisjonen har vurdert saken hans, er han blitt vurdert for prøveløslatelse etter snart 21 år på forvaringsdom. Kriminalomsorgen har advart: «Etter en samlet vurdering mener vi at gjentagelsesfaren ikke er tilstrekkelig redusert til at Kristiansen kan løslates fra forvaring 12. september 2021 uten videre oppfølging og kontroll fra kriminalomsorgen.»

Hvis dagens avgjørelse fra lagmannsrettens tre medlemmer blir stående, må Kristiansen bli på Ila fengsel og forvaringsanstalt fram til straffesaken mot ham behandles på nytt i retten. Han har vært fengslet siden han ble pågrepet 13. september 2000. Kristiansen ble overført til Ila fengsel og forvaringsanstalt 18. februar 2002 og har siden sonet forvaringsstraffen der.

– En løslatelse vil utvilsomt medføre utfordringer og være krevende for Kristiansen etter så mange år i høysikkerhetsfengsel. Mindretallet i lagmannsretten mener at den risikoen det medfører, ikke kan anses tilstrekkelig tungtveiende til at soningen av straffen skal fortsette til skyldspørsmålet er endelig avgjort, sier professor Holmboe.

Dommeren som ville løslate Kristiansen, bemerker at en løslatelse «utvilsomt vil være både opprivende, belastende og vil skape utrygghetsfølelse for de etterlatte.»