Venstre sa nei til vin i butikk

Dette er formuleringen som vant frem:

«Vi vil beholde en moderat formuesskatt for at de med store formuer fortsatt skal bidra til fellesskapet. Vi vil sørge for at det blir mer lønnsomt å investere i produktiv virksomhet enn i eiendom, gjennom likere verdsettelse av formuesobjekter. Bunnfradraget må økes for å skjerme vanlige folk og oppstartsbedrifter.»