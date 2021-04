HELSEBYRÅD: Robert Steen er helsebyråd i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Oslos helsebyråd: Bekymret for å åpne opp for fort

Selv om smittetallene går i riktig retning, vil uteserveringen i Oslo trolig måtte holde stengt 17. mai.

Av Yasmin Sfrintzeris

Byrådet i Oslo bestemte torsdag at det ikke gjøres noen endringer i tiltakene denne uka. Tirsdag neste uke vil byrådet gjøre en ny vurdering av situasjonen.

– Det som er min grunnleggende bekymring er at vi åpner for mye for fort. At vi får en rekyl i Oslo som er vanskelig å ta ned igjen. Da kan vi risikere å måtte leve med strengere tiltak lenger.

Han understreker at gjenåpningen må skje balansert, forsiktig og kontrollert.

– Vi lever i en vår og er på vei inn mot en sommer med corona rundt oss. Smittetrykket inn mot sommeren kan nok fort holde seg høyere i år enn i fjor, sier han.

Smitten i Oslo etter den sosiale nedstengingen Uken etter den sosiale nedstengingen ble innført, i uke 47, kom smittetoppen med 1273 registrerte smittetilfeller.

I uke fem var smittetallene på sitt laveste siden før den sosiale nedstengingen, med 409 registrerte tilfeller. Men den britiske varianten var i ferd med å bli dominerende i Oslo.

Uke 11 fikk Oslo en ny smittetopp med 2461 registrerte tilfeller.

I forrige var antall registrerte smittetilfeller igjen på samme nivå som da den sosiale nedstengingen ble innført. Vis mer

Den sosiale nedstengingen i Oslo ble innført i starten av november. I løpet av februar steg smitten raskt og tiltakene ble skjerpet flere ganger, blant annet med et forbud mot flere enn to gjester i eget hjem.

– Nå synes vi at smittetallene har gått veldig mye den rette veien. Vi er omtrent på det nivået vi var på da vi gikk til sosial nedstenging og nå med et britisk mutert virus som er mer smittsomt enn i høst, sier Steen.

Steen opplyser at forbudet mot flere enn to gjester i private hjem er det første byrådet vurderer å lette på.

– Det er den vi opplever som mest inngripende, det er mer utfordrende enn stengte butikker og kjøpesentre, sier han.

17. mai

Toradag presenterte regjeringen sine råd for 17. mai-feiringen. Det blir trolig strengere tiltak i Oslo enn de nasjonale.

– Hvordan ser du for det at 17. mai-feiringen i Oslo blir?

– 17. mai blir nok mer lik 2020 enn 2019, sier helsebyråden.

– Ser du for deg åpne uteserveringer i Oslo på 17. mai?

– Det er for tidlig å konkludere om hvordan situasjonen ser ut om omtrent 3,5 uke.

Men:

– Det går den rette veien. Jeg håper vi kan se på de ukene som er bak oss som er toppen. Det bør være en motivasjon. Hvis vi klarer å holde på det vi gjør nå litt lenger, kan vi komme fortere tilbake med en raskere åpning av hovedstaden, sier han.

Vil ikke åpne uteservering ennå

I helgen møttes mange i finværet i Oslos parker. Byrådet har vært bekymret for at folk sitter for tett.

– Er smitterisikoen større på uteserveringer enn i parker?

– De som opererer serveringssteder i Oslo er flinke til å lage strukturer. Den dagen vi åpner, opplever jeg at de er flinke til å følge smittevernregler, sier Steen.

Han understreker at det ikke er enkelte steder eller aktiviteter som er problemer, men den totale adferden, antall kontakter og mobiliteten.

Steen er bekymret for at å åpne serveringssteder vil øke mobiliteten i samfunnet og hvor mange vi møter.

– – Så kan man jo spørre om det ikke er tryggere på et skjenkested enn i parken. Men jeg tror at mange fortsatt vil møtes i parken, selv om man hadde åpnet serveringsstedene, sier Steen.

– Hva med alle som har vært permittert lenge og serveringsstedene som sliter?

– Det er et viktig element. Arbeidsledigheten er et av de alvorligste utslagene. Vi er fylket med den høyeste arbeidsledigheten. Serveringsbransjen, turisme og hoteller er hjørnesteiner i Oslo, sier Steen.

Han påpeker at arbeidsledighet kan også kan få konsekvenser for psykisk helse.

– Kan du se for deg en hel sommer med stengt uteservering i Oslo?

– Det er vanskelig å se for seg. FHI skal se på en mer radikal skjevfordeling av vaksiner og å utvide intervallet mellom første og andre dose. Innen utgangen av sommeren bør vi ha kommet såpass langt i vaksineprogrammet at alle voksne har fått minst én dose, sier Steen.

Men smittetrykket og antall pasienter på sykehus må ned, og vaksinasjonsgraden må opp.

– De to første spakene drar vi inn med adferd, vaksineringen er vi i gang med, sier han.

– To ulike viruser

Antall registrerte smittetilfeller i Oslo var i forrige uke ned på samme nivå som da den sosiale nedstengingen ble innført i november.

– Er du komfortabel med å lette på tiltakene som ble innført på toppen av den sosiale nedstengingen?

– Da vi innførte en sosial nedstenging var vi på det samme smittenivået, men det var et annet type virus. Man kan ikke bare se på tallene, det er to ulike viruser vi snakker om, og de oppfører seg forskjellig,sier Steen.

Han forteller at det handler mer om en totalforståelse av hvem som blir smittet, hvor smitten er og hvor folk blir smittet.

– Det er det totale bildet som hele tiden bør være førende for hva vi kan leve med. Det er viktig når vi diskuterer dette med åpning at det er to forksjellige viruset, sier Steen.

Til tross at smittenivået er høyt, er deler av gjenåpningen likevel i gang.

– Denne uken åpnet Osloskolene igjen for alle elevene på forsterket rødt nivå Dette er et stort skritt mot gjenåpning for mange av byens innbyggere, sier Steen.