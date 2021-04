Medlemsflukt fra Støres Ap – gir intern uro og dårlige valg skylden

Siden 2015 har Arbeiderpartiet mistet nesten 13.000 medlemmer – og har ikke hatt færre medlemmer siden 1925. Partisekretær Kjersti Stenseng erkjenner at det er dårlig nytt for valgkampen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg skulle veldig gjerne hatt de medlemmene på laget inn i en veldig viktig valgkamp, sier partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

Arbeiderpartiet vil med 44.918 medlemmer gå inn i valgkampen med det laveste medlemstallet på nesten hundre år. Ikke siden 1925 har partiet hatt færre medlemmer.

Den gangen hadde Ap nylig gått gjennom to dramatiske partisplittelser hvor mindretall i partiet hadde brutt ut for å danne henholdsvis Norge Socialdemokratiske Arbeiderparti og Norges Kommunistiske Parti.

BLØR MEDLEMMER: Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng må erkjenne at partiet har mistet medlemmer hvert år siden 2015. Støre ble partileder i 2014. Foto: Tore Kristiansen

Denne gangen har det ikke vært noen partisplittelse. Stenseng begrunner medlemsflukten med de konfliktfylte årene partiet har bak seg.

– Vi har hatt fire år i opposisjon hvor vi har ligget lavt på målingene – og det har vært mange interne konfliktsaker. Det har vært fire turbulente år, og det påvirker medlemstallet, sier Stenseng.

Svekker valgkampmaskineriet

Ap har den største partiorganisasjonen og er kjent for å sette i gang et omfattende «valgkampmaskineri» for å mobilisere velgere i forkant av valg.

Stenseng sier at medlemmene er helt sentrale i dette arbeidet.

– Medlemmene har en enormt stor betydning. Det handler om frivilligmobilisering. Det er de som er ute på husbesøk, som skriver leserinnlegg, som er med på å koke kaffe og gjøre alt det viktige arbeidet som gjør at vi kan synes overalt, sier Stenseng.

Hun erkjenner at medlemsflukten er dårlig nytt for Ap i forkant av valgkampen.

– Det er hvert enkelt medlem som utgjør valgkampmaskineriet i Ap. Det er sterkest når vi er så mange som mulig, sier Stenseng.

Samtidig understreker partisekretæren at hun har tro på at partiet likevel vil kunne drive en god grasrotkampanje – og hun håper på å snu trenden.

SVEKKET VALGKAMPMASKINERI: Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Noe av fellesskapet i partiet har forsvunnet

Medlemsansvarlig i Kåfjord Arbeiderparti, Stian Pedersen, mener Ap må ta noen interne oppgjør for å få tilbake medlemmene:

– Det har vært litt vel mange enkeltpersoner som har stukket seg fram, i både kamp om makt og posisjoner, og noe av fellesskapet i partiet har forsvunnet. Og det er fellesskapet blant medlemmene og i fagbevegelsen som er grunnmuren i partiet. Vi er nødt til å klare å samle oss ordentlig igjen, sier Pedersen.

SAVNER JENS: Medlemsansvarlig i Kåfjord Arbeiderparti, Stian Pedersen, mener partiet mistet noe da Jens Stoltenberg gikk av som partileder, som de ennå ikke har funnet igjen. Foto: Marius Steinveg

Savner Jens

Pedersen sier han synes partiet mistet noe da Jens Stoltenberg gikk av som partileder.

– Jens var en samlende partileder, som klarte å samle både medlemmer og folket. Og som appellerte til både gamle og nye velgere. Ikke et ondt ord om Støre, han virker som en fin person og figur for partiet, sier Pedersen.

Støre ble valgt til Ap-leder i juni 2014. I 2015 nådde Ap med 57.600 medlemmer det høyeste medlemstallet siden år 2000. Siden har Støres Ap mistet medlemmer hvert eneste år.

– Mitt inntrykk er at det har vært mye fokus på kamp om makt, glans og posisjoner, istedenfor politikken. Skal vi vinne valget til høsten må vi finne tilbake til fellesskapet og politikken, sier Pedersen, og trekker samtidig fram at han synes det er gledelig at Ap-rykker fram på flere målinger, blant annet på VGs siste måling denne uken.

Sp, MDG, SV og Rødt går fram

Medlemsflukten fra Ap står i sterk kontrast til de andre partiene på rødgrønn side. Mens Ap har gått kraftig ned i medlemstall siden stortingsvalgåret 2017, har både Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) gått frem.

Sterkest medlemsutvikling har partiet Rødt med et pluss på nesten 6000 medlemmer siden 2017. Disse tallene har Klassekampen omtalt tidligere.

– Da Støre fløy høyt

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Jonas Stein, forteller at Aps oppslutning har stupt i enda høyere tempo enn medlemstallene.

– Det er en sterk korrelasjon mellom medlemstall og oppslutning i alle partier. Unntatt KrF, da, forteller han.

Stein viser til at Ap i januar 2015 lå på et snitt på 41 prosent på målingene, mens de nå er nede på rundt 23 prosent.

– Det var mens Støre tok over og fløy høyt, og vel på et tidspunkt omtalte seg selv som Norges påtroppende statsminister. Sånn gikk det jo ikke.

POLITIKK-EKSPERT: Jonas Stein mener Aps fall på nesten 13.000 medlemmer på fem år er dramatisk. Foto: Mortensen, Terje

– Dramatisk for Ap

– Å miste nesten 13.000 medlemmer på så kort tid er dramatisk. Samtidig så har dette vært seks lange år for Arbeiderpartiet. Partiet har vært da har han vært gjennom flere interne strider, mistet velgere og tapt et stortingsvalg til tross for favorittstemplet, sier Stein.

Forskeren mener at de klassiske skillelinjene mellom Høyre og Ap har vært mindre synlig de siste årene.

– Selv om vi har hatt en svært blå regjering, har ikke kampene stått om den økonomiske politikken.

Han trekker fram skillelinjer som klima, mottak av flyktninger, og sentrum mot periferi som nye konfliktlinjer som dominerer i norsk politikk.

– Felles for dem er at det er saker som er krevende for Arbeiderpartiet, fordi de er splittet internt i sakene, og at de ender opp med store diskusjoner internt om hva politikken deres skal være, sier statsviteren.

SNAKK MED FOLK! Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug sier løsningen på Aps medlemsflukt er å snakke med flere medlemmer og vanlige folk. Og snakke med folk, det har ordføreren god erfaring med. Her snakker han med kongeparet i «Gågato» i Odda i 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Må snakke med medlemmene

Roald Aga Haug, ordfører i Ullensvang kommune i Hardanger, har en klar tanke om hva som må til for å hente tilbake medlemmer.

– Medlemmene våre trenger at vi snakker med dem for at de skal engasjere seg og bli værende. Det gjorde vi i vår valgkamp her i Ullensvang, og det ga resultater. Vi var veldig mye ute og rundt i samfunnet og snakket med folk. Det er det som skal til, sier Haug.

– Vi må bli flinkere å lytte til vanlige folk og medlemmer. Innbyggerne må se at vi jobber for dem og deres interesser, slår han fast.