BER OM HJELP: Kjetil Sørensen, eier av turist- og pelsbutikk på Bryggen i Bergen, mener næringsminister Iselin Nybø må komme på banen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Slår alarm om turismen i Bergen: – Vi trenger hjelp

BERGEN (VG) I september skulle det ha vært 40 cruiseskip i Bergen havn, med rundt 90.000 turister. Nå er det ingen her. Det rammer butikkeier på Bryggen Kjetil Sørensen hardt.

Han har mistet over 90 prosent av omsetningen.

– Her er det vanligvis julaften fire måneder i året, og nå er det første nyttårsdag. Det er fullstendig bakrus, sier Kjetil Sørensen, eier av turist- og pelsbutikk på Bryggen i Bergen.

I forkant av denne sesongen var det påmeldt 354 cruiseskip i Bergen havn, noe som tilsvarer rundt 700.000 turister. Men fra mars av har det ikke vært et eneste skip i havnen, opplyser Frode Sagmo, maritim trafikkleder for cruise i Bergen havn.

Nå i september skulle det ha vært 40 cruiseskip her, med rundt 90.000 mennesker om bord. Fraværet av disse preger turistnæringen på Bryggen og Torget i Bergen hardt.

INGEN CRUISESKIP: Her i Bergen havn skulle det ha vært 40 cruiseskip i september, med rundt 90.000 turister. På grunn av corona er det ingen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Sørensen er eier av tre butikker i familiebedriften, hvor syv av ti ansatte nå er permittert. Det ene pelsfirmaet har de måttet legge ned.

– Vi har hatt en nedgang på over 90 prosent i omsetningen, sammenlignet med fjoråret. Det er hardt, veldig hardt, sier Sørensen, stående mellom luer, tallerkener og kopper inne i butikken sin.

Kan bli kroken på døren

September er vanligvis en bra måned for turistnæringen på Bryggen, og i en vanlig sesong er det så mye folk at de må stenge dørene for å ha kontroll inne i butikken, forteller Sørensen. Denne dagen har han kun hatt to kunder innom.

– Vi trenger hjelp. I Bergen er det mange solide bedrifter innen turisme og næringsliv, men vi har investert veldig mye i forkant av denne sesongen, og trenger støtte frem mot neste sesong.

Sørensen mener næringsminister Iselin Nybø må komme på banen.

– Folk tar det ikke på alvor. De kan ikke bare si at tidene forandrer seg, det blir helt feil.

Like borte i gaten står Robert Gripsgård på Torget i sin bod med bær, frukt og grønt. Torget i Bergen er et av Norges mest kjente utendørsmarkeder, hvor det selges sjømat, frukt og grønnsaker.

Gripsgård forteller at han har vært på Torget omtrent siden han kunne gå, og familien har vært her i tre generasjoner.

– Et sånt torg som i år har jeg aldri vært med på noen gang.

Noen av de faste bodene har valgt å ikke stille i år i det hele tatt, fordi det koster en del å sette opp bod i utgangspunktet, og man skjønte at dette ville bli en tøff sesong, sier Gripsgård.

– Boden min har hatt en vesentlig nedgang i år, på 50–60 prosent av omsetningen sammenlignet med fjoråret. Vi kommer ikke unna at uansett hvor mange norske kunder vi skulle fått, er vi veldig avhengig av turistene, sier han, og legger til:

– En ting er om man kan komme seg gjennom ett sånt år, men det er klart at hvis dette blir trenden videre, er det kroken på døren. Det kan ikke fortsette sånn.

Utfordrende tid for hotellbransjen

Fisketorget er vanligvis svært populært, og har helt siden 1200-tallet vært et møtested for bergensere og tilreisende. Nå er det helt stille her.

– Vi stengte ned forrige tirsdag. Det er helt dødt, det er veldig trist, sier Sebastian Bernard, eier av Bernard torghandel.

De har fortsatt drift inne i mathallen, men her er det svært rolig, forteller eieren. Ute på Torget har de hatt rundt syv prosent av den vanlige omsetningen.

– Vi åpnet der i juli og har egentlig bare stått på dugnad for at det skal være noe aktivitet. Vi sto gjennom hele vinteren i fjor, og det var travlere da enn det har vært på sommeren nå, sier Bernard.

– Vi klarer oss til neste sesong, men vi er avhengig av at den blir bedre.

Frank Ove Wennevik er hotelldirektør ved Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. Han sier at det vanligvis er høysesong fra mai til og med september, men at de nå er inne i en utfordrende tid.

– Vi som resten av bransjen har merket en betydelig nedgang i generelt turistbesøk til byen, og da i særskilt mangelen av internasjonale gjester.

TØFF TID: Frank Ove Wennevik, hotelldirektør ved Radisson Blu Royal Hotel på Brygga, sier at hotellbransjen nå er inne i en utfordrende tid. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Wennevik sier at de i juli var godt besøkt, da mange nordmenn valgte å ta norgesferie. Utenom denne måneden merker de fraværet av internasjonale og nasjonale gjester, turister og bedriftskunder.

– Som hotell velger vi å fokusere på å tilby trygge rammer for våre gjester i form av grundige renslighet-, distanse- og desinfiseringsprosedyrer. Vi håper og tror dette vil trygge fremtidige gjester til å velge å avholde reise og møte som planlagt, sier hotelldirektøren.

Jobber med ny pakke til reiselivet

Næringsminister Iselin Nybøs statssekretær Jan Christian Kolstø skriver i en e-post til VG at reiselivsnæringen er en av de næringene som er hardest rammet av smitteverntiltakene.

– Det gjelder både i Bergen og mange andre steder i landet. Vi jobber nå med en ny pakke til reiselivet, den skal komme i høst. Vi ser også på tiltak i statsbudsjettet for 2021, fordi reiselivet også vil ha utfordringer til neste år. Vi skal gjøre vårt for å dempe effekten av coronakrisen på norsk næringsliv så lenge det er behov for det, skriver Kolstø.

Regjeringen har fremmet flere generelle næringsrettede tiltak for å avhjelpe den vanskelige situasjonen for bedriftene, skriver han videre.

– Vi har vært opptatt av tiltak som treffer bredt og kan hjelpe mange. Permitteringsregelverket, lønnstilskuddsordningen, lånegarantiordningen for næringslivet, utsettelser av skatt- og avgifter og omstillingsordningen for reiselivsbedrifter er alle eksempler på dette, og som også kan benyttes av bedrifter som rammes av lokale smitteverntiltak i Bergen.

– I tillegg er det i vår bevilget 600 millioner kroner ekstra til kommunale næringsfond i kommuner som er særlig hardt rammet av coronasituasjonen. Dette er midler som fordeles av fylkeskommunene.

Publisert: 15.09.20 kl. 06:57