SAKSØKER: Steingrim Wolland, styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, i forbindelse med sin partsforklaring for Oslo tingrett. Forhandlingene fant sted i et konferanselokale. Bak advokat Halvard Helle (f.v), sjefredaktør Gard Steiro og journalist Markus Tobiassen. Foto: Harald Henden

Søksmål mot VG førte ikke frem

Advokatfirmaet Rogstad hadde saksøkt VG for brudd på opphavsretten. I en dom fra Oslo tingrett er VG frifunnet.

8. februar i år publiserte VG en artikkel om Advokatfirmaet Rogstad.

I artikkelen ble historien og rollen til advokatfirmaets daglige leder, Afzzal Ghauri, omtalt.

I etterkant av publiseringen saksøkte Advokatfirmaet Rogstad VG for brudd på åndsverkloven. Dette fordi VG hadde brukt portrettbilder av advokater fra firmaets hjemmesider, uten å innhente samtykke.

I tillegg saksøkte privatpersonen Irfan Abbas VG for bruk av et bilde som viser Afzzal Ghauri sammen med en Lamborghini. Bilen var et tema i historien som ble fortalt om Ghauri i artikkelen 8. februar.

Advokatfirmaet Rogstad og Irfan Abbas hadde i tillegg saksøkt VG-journalist Markus Tobiassen som privatperson.

Hovedforhandlingen ble holdt mandag og tirsdag denne uken. Fredag ettermiddag er både VG og Tobiassen frifunnet i Oslo tingrett, og Advokatfirmaet Rogstad og Irfan Abbas er dømt til å betale saksomkostningene.

VITNER: Hovedaksjonær i Advokatfirmaet Rogstad, Sidra Bhatti, i samtale med daglig leder Afzzal Ghauri. Foto: Harald Henden

– I kjernen av pressens funksjon

Etter rettens syn har vurderingen i denne saken handlet om ytrings- og informasjonsfriheten til en kritisk og undersøkende presse på den ene siden, og om Advokatfirmaet Rogstads interesse i at ingen andre bruker deres bilder uten å spørre om samtykke eller betaler for det på den andre siden.

Retten konstaterer at det er klart at VGs artikkelserie handler om spørsmål av samfunnsmessig betydning, med stor allmenn interesse.

Oslo tingrett mener videre at det i artiklene settes et kritisk søkelys på aktører som har viktige rettsstatlige og demokratiske funksjoner og at dette er i kjernen av pressens funksjon.

– Bildetyveri

Saksøkerne krevde at VG og Tobiassen skulle betale erstatning til dem begge, at VG ikke lenger gis anledning til å publisere bildene, at Tobiassen sletter Facebook-innlegget samt at VG og Tobiassen betaler saksomkostningene.

Bakgrunnen er at de mener dette er bildetyveri, og hverken handler om sitatrett eller ytringsfrihet.

– Saksøkernes krav hindrer ingenting som har med ytringsfriheten å gjøre.

VG og Tobiassen kan si hva de vil, men må betale for bruk av bilder andre har rettigheter til, argumenterte de ifølge rettens oppsummering i dommen.

Saksøkerne mener at VGs billedbruk er omfattende og går langt utover det sitatretten tillater, og at bruken av bildene ikke er gjort i samsvar med «god skikk».

De mener dessuten at samtlige av VGs oppslag om Ghauri og advokatfirmaet Rogstad er «oppkok av gamle hendelser, fremstilt usant og forvridd» heter det i oppsummeringen av saksøkernes argumentasjon.

Ytringsfriheten

Sitatretten gir «tillatelse til å sitere fra et offentliggjort verk med god skikk og i den utstrekning formålet betinger».

Retten er enig med VG i at bruken av både portrettbildene og bildet av Ghauri med Lamborghinien er innenfor artiklenes formål, og har dermed konkludert med at vilkårene i sitatretten er oppfylt.

«Hvis åndsverksloven skulle tolkes slik at bilder som advokatfirmaet Rogstad selv har offentlig gjort på sine nettsider for å profilere firmaet og advokatene, ikke fritt kan siteres i avisartikler med kritisk søkelys på advokatfirmaet, ville det oppstå et behov for å veie opphavsretten mot pressens ytringsfrihet», heter i dommen.

Etter rettens syn er det ytringsfriheten som i så fall må få forrang.

Heller ikke søksmålet mot journalist Markus Tobiassen førte frem, både fordi retten konkluderer med at VGs billedbruk har vært lovlig, og fordi han kun har lenket til en VG-artikkel på Facebook, og sånn sett ikke offentliggjort bildene selv.

Publisert: 11.09.20 kl. 17:48 Oppdatert: 11.09.20 kl. 18:00