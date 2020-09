NEKTER STRAFFSKYLD: Tiltalte Laila Bertheussen bestrider alle anklager om angrep mot demokratiet. Foto: Tegning: ANE HEM

Opererte under falsk profil på Facebook: – De er jo litt på kanten disse meldingene

OSLO TINGRETT (VG) Under alter egoet «Anita Berg» skrev trusseltiltalte Laila Bertheussen flere innlegg på Facebook hvor hun kritiserte teaterstykket «Ways of Seeing» som filmet boligen hennes.

Påtalemyndigheten mener det aktuelle teaterstykket og hendelser i etterkant av premieren var årsaken til at Laila Bertheussen ble drevet til å gjennomføre angrep mot tre ledende politikere om vinteren 2018–2019. En av dem var hennes egen samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

Selv nekter hun straffskyld.

– Flås og tull og tøys

På et tidspunkt etter at Wara tiltrådte som justisminister i Erna Solbergs regjering, opprettet samboeren den falske profilen på Facebook under alter egoet «Anita Berg».

Profilen fikk etter hvert 299 venner og brukte et bilde av en ukjent kvinne som profilbilde.

– Jeg hadde tre profiler. Den ene som var aktiv var «Anita Berg». Den brukte jeg til å følge med på ting om teateret, på tull og tøys og på å trykke «like» på ting som jeg ikke kunne skrive som Laila eller som justisministerens samboer, forklarte Bertheussen i rettssal 250 i Oslo tingrett.

– Hvorfor måtte du opprette en falsk profil? spurte statsadvokat Marit Formo.

– Jeg følte det var mye jeg ikke kunne trykke like på. Jeg kan ikke huske i dag. Det var flås og tull og tøys. Det kan være alt, svarte Bertheussen.

– Brukte du profilen til i forbindelse med teaterstykket?

– Jada. Jeg la inn noen dårlig anmeldelser på nettsiden deres. Jeg husker ikke, det er jo veldig lenge siden.

Derfor alter ego

Statsadvokaten la deretter frem et innlegg som «Anita Berg» hadde skrevet i et kommentarfelt på teaterets Facebook-side: «Kanskje kona til Wara fanatisk sitter med sannheten her?», skrev Bertheussen med sin falske profil.

Statsadvokaten rettet opp skrivefeilen, hvor «fanatisk» opprinnelig skulle være «faktisk».

– Hvorfor brukte du den falske profilen her? spør aktor.

– Fordi de er jo litt på kanten disse meldingene. Det passer seg ikke helt fra samboeren til justisministeren, svarte Bertheussen.

Statsadvokaten dokumenterte flere innlegg og kommentarer som «Anita Berg» har skrevet på Facebook.

I et innlegg skrev hun: «Står dere inne for snikfilming og mobbing (…) Dette stykket er den direkte årsak til at privatpersoner er blitt utsatt for».

– Er det din oppfatning av hendelsene hjemme hos dere har skjedd som følge av teaterstykke? ville Formo vite.

– Jeg er ikke sikker på om det gjelder alle hendelsene, svarte Bertheussen.

Refser regissøren

I et annet innlegg på teaterets Facebook-side kritiserer Bertheussen regissøren av teaterstykket, Pia Maria Roll Jessen, for snikfilming av huset deres på Røa i Oslo, mobbing og løgn.

«Er dere ikke klar over hva privatpersoner har blitt utsatt for som en direkte konsekvens av hennes stykke?»

– Alt jeg ville vare å få sagt i fra, forklarte Bertheussen.

PST har også tatt beslag i flere notater som de fant på datamaskinen til trusseltiltalte Laila Berhteussen.

I et notat har hun skrevet at hun ønsker å formidle «kunstens maktovergrep på levende modeller». Der ville hun lage en interaktiv utstilling i et hus hvor man kan se interaktiv kunst.

Bertheussen refererer til en spesifikk adresse i notatet, som tilhører en av de involverte i teaterstykke Ways of seeing. I notatet skriver hun også at det kunne være bilde av to navngitte personer fra teaterstykket inne i huset.

De to omtales blant annet som «fascist» og «Judas».

– Fleip

I notatene er det også skrevet setningen «Mitt hjem i brann».

Statsadvokat Frederik G. Ranke ville vite om betydningen av denne tittelen.

– Det vet jeg ikke, svarte Bertheussen.

– Det begynte å brenne hos deg en måned senere?

– Det vet jeg, svarte hun.

– Er dette et forvarsel?

– Nei. Nå får du slutte. Definitivt ikke, svarte hun.

Det er også funnet en søknad til en høstutstilling, som er opprettet på nettbrettet. Bertheussen avviser at hun har sendt en søknad til utstillingen og avfeier det hele med at det bare var tull og tøys.

– Det har aldri vært noe annet enn fleip, forklarte hun i retten.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo. Foto: NTB/SCANPIX

Filmet regissørens hus

Bertheussen foreslo i en Messenger-gruppen hun var medlem i at de skulle lage en Youtube-video, hvor de filmet husene til noen av aktørene i teaterstykket. Hun fikk tommel opp fra flere.

– Dette var også fleip? undrer Formo.

– Ja, alt i gruppa var en gjeng med jenter som tullet på fritiden i noe som var et privat forum.

– Gjorde du mer enn å tulle og tøyse i gruppa? Oppsøkte du huset til noen i Ways of seeing?

– Ja, det forklarte jeg i min frie forklaring. Jeg var nysgjerrig på hvilke mennesker dette var.

– Hvilke hus så du på?

Bertheussen svarte at hun kun oppsøkte regissørens hus.

– Gjorde du noe annet?

– Jeg Googlet masse, forklarte hun, og fortalte at hun sjekket enkelte av de involverte i skattelistene, inntekt, eiendomshistorikk og familiehistorikk.

Publisert: 09.09.20 kl. 14:30

