SKOLESTART I HØST: Både statsminister Erna Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) deltok ivrig under skolestarten på Lakkegata skole i Oslo i august. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Stoler ikke på metode for å måle skolekvalitet

En regjerings-oppnevnt ekspertgruppe advarer mot overdrevet bruk av statens egen målemetode for hvor mye skolene bidrar til læring. Årsak: Det er vanskelig å si noe sikkert om det.

Nå nettopp

I flere år har Statistisk sentralbyrå (SSB) levert faktagrunnlag, analyser og lister om hvor mye skolene og kommunene i Norge bidrar til elevenes læring.

Høsten 2019 satte daværenede kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen ned en ekspertgruppe som skulle vurdere- og utvikle målemetoden.

Nå retter leder Sølvi Lillejord og en egen ekspertgruppe en advarende pekefinger mot bruken av de såkalte skolebidragsindikatorene.

Bakgrunnen er at SSB selv på oppdrag fra ekspertgruppen har undersøkt sammenhengen mellom skoler som bidrar stabilt høyt eller lavt og målbare forhold ved skolen eller kommunen.

Skolebidragsindikatorer Gir et anslag på om det faktiske resultatet ved en skole (for eksempel karaktersnitt) er høyere eller lavere enn forventet resultatet ut fra hvordan elevgrunnlaget ved skolen er sammenlignet med hele landet.

Kan tolkes som det resultatet en skole ville fått dersom elevgrunnlaget var likt for alle skoler, og at skolebidrag derfor kan brukes til å sammenligne skoler med ulik elevsammensetning.

Kommunebidragsindikatoren beregnes på samme måte som skolebidragsindikatoren , men tar utgangspunkt i alle elevene i kommunen. (Kilder: SSB, Utdanningsdirektoratet.) Vis mer

– Våre analyser tydeliggjør at det å bidra mer eller mindre enn forventet til elevenes læring ikke kan reduseres til et fåtall målbare kjennetegn som er de utslagsgivende for å lykkes, skriver forskerne Biljana Perlic og Rachel Ekren i Statistisk sentralbyrå i sin konklusjon.

– Svake, inkonsistente og ulogiske sammenhenger

Ekspertgruppen følger opp kritikken av målemetoden.

«Analysene viser at de statistiske sammenhengene SSB finner mellom ulike forhold og sannsynligheten for å være en skole eller kommune som bidrar stabilt mer eller mindre enn forventet, generelt er svake og til dels inkonsistente og ulogiske. Ekspertgruppen vurderer det derfor slik at det ikke kan legges stor vekt på de enkelte kjennetegnene og deres betydning,» skriver Lillejord og ekspertgruppen i sin rapport.

Utvalgsleder Sølvi Lillejord er professor i pedagogikk og fagdirektør ved Universitetet i Bergen. VG har bedt henne utdype kritikken mot bruken av indikatorer for skolenes bidrag til læring.

– Når vi sier at de statistiske sammenhengene er svake, mener vi at de må brukes med forsiktighet, og i alle fall ikke til å trekke bombastiske konklusjoner. Når vi sier at det er inkonsistenser, altså mangel på sammenheng, betyr det at samme forhold, for eksempel skolestørrelse, kunne gi ulike utslag på ulike klassetrinn. Dette var litt forvirrende og er altså noe vi mener må undersøkes nærmere før tallene brukes til noe som helst, sier Lillejord.

Både politikere og medier har i flere år brukt kommune- og skolelister som viser skolenes bidrag til elevenes læring - som instrumenter for skolekvalitet.

I en kommune som Høyre-styrte Sandefjord, er skolebidragsindikatorer en del av kommunens system for måling av skolekvalitet.

SKOLEBESØK: Partitoppene i regjeringen har besøkt en hel rekke skoler både i vår og høst. Bildet er fra et skolebesøk med innlagt matsmaking på Etterstad videregående. Fra venstre: statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og kunnskapsminister og trolig kommende Venstre-leder Guri Melby. Foto: Helge Mikalsen, VG

Senest våren 2019 uttalte statsminister Erna Solberg (H) tydelig om indikator-resultatene som kom da.

– Disse tallene bekrefter at det er forskjeller på hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine. Nå må lokalpolitikerne bruke det vi lærer om skolen, til å gjøre skolen bedre, sa statsminister Erna Solberg 23. mai i fjor, i følge Høyres egne partisider.

Men nå blir betydningen av indikatorene dempet.

– Betyr denne analysen at man kan ha lagt overdrevet vekt på hva skolebidragsindikatorer viser, Sølvi Lillejord?

– Ja, jeg tror nok det. De gir bare en indikasjon, som navnet sier, svarer Lillejord.

Hun vil poengtere at det sjelden er nok med én forklaring for å vise utvikling i skolesektoren. Lillejords inntrykk er at skolesektorenselv har skjønt dette, og ikke har lent seg for mye på bruken av skolebidragsindaktorer i sin kvalitetsvurdering.

– Vi ser ikke noen indikasjoner på det. Vårt inntrykk er at skolene har tatt bruken av skolebidragsindikatorer ganske med ro, og at de har sett på det som ett av flere instrumenter de kan bruke for å identifisere behov for utvikling, sier Lillejord.

Melby vil ikke skrote metoden

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er ikke villig til å vrake måle-metoden på hvor mye skolene bidrar til elevenes læring. Men også hun maner til varsomhet og en kritisk bruk av indikatorene.

– Det er viktig å understreke at indikatorene alene ikke gir et godt bilde av kvaliteten på en skole. Resultatene må ses i sammenheng med andre informasjonskilder for å kunne si noe om hvilke styrker og utfordringer en skole har, skriver Melby i en e-post til VG.

Hun legger til:

– Indikatorene skal være et verktøy for kvalitetsutvikling, og er ikke laget for rangering av skoler. Det vil også være svært små forskjeller mellom mange skoler slik indikatorene fungerer i dag. Det gir derfor liten mening å bruke dem som grunnlag for rangering.

Lærernes største fagorganisasjon, Utdanningsforbundet, har i flere år hatt en kritisk grunnholdning til både selve målemetoden og bruken av resultatene. Den holdningen blir ikke akkurat svekket av rapporten fra ekspertgruppen.

Leder Staffen Handal ber regjeringen skrote hele ordningen med skolebidragsindikatorer.

– Den gir ikke skolene ny informasjon som de kan bruke til noe. Det har vi understreket hver gang disse rapportene har kommet, sier Handal

Handal mener at rapportene har vært brukt i et forsøk på å underbygge påstanden om at kvaliteten varierer mye på skolenivå. Det finnes ikke forskningsmessig belegg for en slik antakelse.

Handal vil ha Erna Solberg og regjerningen til å erkjenne at de må finne andre virkemidler for å gjøre skolen bedre.

- Dette prestisjeprosjektet gir oss ingenting, sier Handal.

Publisert: 18.09.20 kl. 14:15