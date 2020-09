Full storm i Nord-Norge: 2000 uten strøm i Troms

Det er varslet full storm i Lofoten, Vesterålen og deler av Troms. Etter at uværet herjet for fullt i den ytterste delen av Lofoten, har stormen onsdag kveld truffet Troms.

Onsdag kveld er over 2000 husstander uten strøm i Troms, skriver NRK.

Onsdag ble det sendt ut oransje farevarsel for Vesterålen. Slike varsler sendes ut når konsekvensene vil bli omfattende for mange mennesker.

Det har blitt varslet storm med vindkast på mellom 35 og 40 meter i sekundet.

Nå har uværet startet, varsler vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, John Austrheim til VG onsdag ettermiddag.

Først traff stormen Lofoten, hvor det i ettermiddag har det blitt tatt grep for å takle uværet. Busser har blitt innstilt, og broer stengt.

Ikke gå ut

Innbyggere bør holde seg inne, råder meteorologen:

– I de mest rammede områdene, bør man være forsiktig med å bevege seg ut. Det kan fyke ting gjennom luften. Man bør også være varsom med sjøen - bølgene er store.

På havet fører sterk storm til ualminnelig høye bølger, der små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene, skriver Yr.no.

– Stormen kan fort få konsekvenser for samferdsel, sier Austrheim, og sikter til blant annet stengte broer.

Det blåser sterkt i Stamsund i Lofoten. Foto: Marius Mikkelsen

Campingbil har blåst av veien

I Sørdalen i Sortland kommune har en campingbil blåst av veien. Det befant seg to personer i campingbilen, og én person har et mulig brudd i en arm. Begge har blitt tatt med av ambulanse, skriver politiet i Nordland på Twitter.

I forbindelse med ulykken vil Sigerfjordtunnelen bli stengt en stund fremover.

fullskjerm neste TATT AV VINDEN: Ved Sigerfjordtunnelen blåste en campingbil av veien. Alle foto: Jens Andre M. Birkeland

Også politiet advarer mot å gå ut. Politiet får inn en rekke meldinger om uværet, skriver NRK.

– Ting flyr alle veier. Vi har fått melding om et tak som har blåst av gårde, sier operasjonsleder Remi Johansen ved politiet i Nordland.

Roer seg til torsdag

Den pågående stormen vil bevege seg kjapt nordover, og minke allerede utover kvelden, sier meteorologen.

– Da vil det øke på lenger nord (Vesterålen og Troms). Men til i morgen er det hele stort sett over.

Kraftig vind ved den gamle fergekaien på Sortland. Foto: Jens Andre M. Birkeland

I en sms til VG skriver Susan Berg Kristiansen, ordfører på Værøy, at det er litt av et vær i kommunen. Hun har hatt et møte i Leknes, og prøver å komme seg hjem igjen.

– Helikopteret er innstilt, så jeg overnatter i Bodø, og håper at det har roet seg til i morgen tidlig, sier Berg Kristiansen.

Publisert: 23.09.20 kl. 17:30 Oppdatert: 23.09.20 kl. 22:35

