AKSJON: Ansatte fra NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten dukket opp uten forvarsel på en butikk i Easy Lavpris-systemet i formiddag. Sammen jobber de for tverretatlige A-krimsenteret. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN, VG

A-krim aksjonerte mot Easy Lavpris

BISLETT/OSLO (VG) Lime-tiltalte Sajjad Hussains rolle i Easy Lavpris-kjeden ble avslørt forrige uke. Nå har minst to av butikkene blitt kontrollert av A-krimsenteret.

Nå nettopp

Flere utsendte fra A-krimsenteret sto like innenfor døren til Easy Lavpris-butikken på Bislett i Oslo rundt lunsjtider fredag.

VG får bekreftet at representanter fra NAV, Skatteetatens innsatsdivisjon og Arbeidstilsynet deltok i den uanmeldte kontrollen mot butikken.

VG får også bekreftet at A-krimsenteret gjennomførte en tilsvarende kontroll på en Easy Lavpris-butikk på Grønland i Oslo tidligere denne uken.

– Hensikten med kontrollene er å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet, sier Olav Norheim, leder for A-krimsenteret, til VG.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet, skattemyndighetene, NAV, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Oslo kemnerkontor.

– Typiske funn vi gjør i næringslivet er brudd på arbeidsmiljøloven, skatteunndragelser og trygdesvindel, utdyper Norheim på generelt grunnlag.

les også Politiet om Easy Lavpris: Gjør tiltak for å stanse ulovligheter

SJEF: Olav Norheim leder den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Foto: A-KRIMSENTERET

Bakmannen

Det var lørdag forrige uke at VG fortalte historien om hvordan syv lokaler som tidligere huset Lime-butikker nå huser Easy Lavpris-butikker.

Kjøpmannen Sajjad Hussain har sittet som tiltalt i den omfattende Lime-saken, anklaget for menneskehandel, bedrageri og organisert kriminalitet.

VGs undersøkelser viser at han i det skjulte har vært sentral i å bygge opp den nye matvarekjeden Easy Lavpris.

Gjennom video, meldinger og skriftlig dokumentasjon trer Hussain frem som en bakmann i Easy Lavpris-systemet.

les også Statsadvokat etter VG-avsløring: Fiktive eierstrukturer er straffbart

LIME: Sajjad Hussain i 2012 foran en nystartet Lime-butikk i Oslo. I 2014 slo en rekke etater inn og en av Norges største straffesaker var et faktum. Dom i ankesaken er ventet neste sommer. Foto: Marit Haugdahl

– Ikke tilfeldig

Tidligere denne uken uttalte påtalesjef Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt at «det gjøres en rekke tiltak for å forebygge og stanse ulovligheter.»

– Oslo politidistrikt har i tett samarbeid med A-krimsenteret Oslo over lengre tid fulgt med på et miljø innenfor dagligvarebransjen, herunder Easy Lavpris, påpekte Brinch Sand.

Norheim i A-krimsenteret vil ikke kommentere hvorfor de gjør uanmeldte kontroller av Easy Lavpris-butikker denne uken, utover å vise til at de har hatt en innsats over lengre tid.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi jobber kunnskapsbasert med bakgrunn i analyse og etterretning. Våre kontroller er i hovedsak ikke tilfeldig, uttalte Norheim til VG forrige uke.

ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger representerer mannen som ifølge Brønnøysundregistrene eier flere av butikkene som har gått under banneret til Easy Lavpris. Foto: Tore Kristiansen

Vil ikke kommentere

En rekke av butikkene i Easy Lavpris-kjeden eies formelt av norskpakistaneren Muhain Asghar. Han avviser å være en stråmann for Sajjad Hussain i Lime-saken.

VG har i dag vært i kontakt med Asghars advokat, Patrick Lundevall-Unger. Advokaten vil ikke kommentere A-krimsenterets kontroller.

– Min klient føler at det er en hetskampanje, ikke bare mot min klient, men også mot familien Hussain, har Lundevall-Unger tidligere uttalt.

Sajjad Hussain har et rettskraftig forbud mot å drive med næringsvirksomhet.

– Det er fint om politiet sjekker ut de antydninger VG har fremsatt, men det er ikke mulig for Hussain eller meg å uttale oss på vegne av eller for Easy Lavpris eller personer som i dag driver næringsvirksomhet, siden Hussain selv fastholder at han ikke gjør det, har Hussains advokat John Christian Elden tidligere uttalt til VG.

Publisert: 25.09.20 kl. 18:03