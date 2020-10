RASER: Aps Ingvild Kjerkol. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ingvild Kjerkol (Ap) raser mot Høie: – Dropper ansvaret midt i en pandemi

Nyheten om at norske kommuner ikke lenger vil få hjelp fra det nasjonale beredskapslageret, og i stede må bygge sine egne lager, får opposisjonen på Stortinget til å se rødt.

– Regjeringen dropper ansvaret midt i en pandemi. Vår nasjonale beredskap før mars holdt ikke mål, og det er rart at Høie nå insisterer på å gjenninføre systemet der 365 kommuner skal gjøre alt selv, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, til VG.

– Regjeringen legger opp til et svarteper-spill, der kommunene ender opp som taperen.

Fremmer forslag på Stortinget

Lørdag skrev VG at norske kommuner brukte 350 millioner på smittevernutstyr under corona-pandemiens to første måneder.

Bare 15 kommuner opplyser til VG at de fikk det utstyret de trengte fra det nasjonale beredskapslageret i denne perioden. Lageret ble bygget opp for å sikre sykehus og kommuner gjennom krisen.

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Lie, har tidligere sagt til VG at denne ordningen skulle dekke «det norske basale behovet» og at ordningen «skulle sørge for at kommunen hadde nok utstyr».

Som VG skrev søndag blir denne ordningen skrotet fra 1. januar 2021. Kommunene skal ikke lenger få utstyr fra det nasjonale lageret, med mindre det oppstår et lokalt utbrudd. Kommunene skal i stedet bygge sine egne beredskapslager.

Opposisjonen, med Arbeiderpartiet i spissen, fremmer neste uke et forslag på Stortinget der regjeringen blir bedt om å beholde ansvaret:

«Stortinget ber regjeringen fortsette å ta nasjonalt ansvar for koordinering av innkjøp og kontroll av smittevernutstyr gjennom covid-19-pandemien, for å sikre at sykehus og kommuner har tilstrekkelig utstyr,» heter det i forslaget.

Forslaget skal stemmes over tirsdag.

Vedum: - Skremmende

Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er feil av regjeringen å droppe ansvaret:

– Staten har mye større forutsetninger for å ha en koordinerende rolle, så det tankesettet er virker veldig forunderlig. På sikt vil det gå utover andre tjenester i kommunene, som pleie og omsorg, sier Vedum.

– Jeg er veldig redd for at det kommer til å skje, og får meldinger fra kommuner som er bekymret.

Vedum er sjokkert over at bare 15 kommuner fikk tilstrekkelig utstyr fra det nasjonale beredskapslageret under pandemiens to første måneder, slik VG avslørte lørdag:

– Det er skremmende lavt. Det viser hvor dårlig forberedt Høyre-regjeringen var. VGs tall viser at regjeringen ikke hadde annet valg enn å stenge ned 12. mars, fordi beredskapen var så dårlig.

Ingvild Kjerkol mener norske myndigheter bør revurdere hele fordelingsnøkkelen, som sier at kommunene skal få 20 prosent av det nasjonale lageret, mens sykehusene skal få 70 prosent.

– Nasjonale myndigheter laget en ordning som nedprioriterte kommunene, sier Kjerkol.

– Tilbakemeldingene vi har fått er at kommunene ikke har fått det de trengte fra det nasjonale lageret. Hvis kommunene nå skal kjøpe alt selv, blir det et gunstig marked for smitteverns-grossister og en oppblomstring av useriøse aktører på markedet.

SV: - Nesten uvirkelig

Karin Andersen i SV, som leder Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, sier det ikke er tvil om at norske kommuner har hatt behov for mer hjelp fra det nasjonale beredskapslageret enn det de har fått.

Andersen er for tiden på en reise i Norge for å snakke med norske kommuner om utfordringene de møter.

– Det er nesten uvirkelig å høre at en minister med ansvar for helse, verken forstå, eller tar ansvar, for folks trygghet nå.

– Det er regjeringen og Høie som har ansvaret for at beredskapen på for eksempel smittevernutstyr var skandaløst dårlig, både i sykehus og kommuner. Det er regjeringen som har grovt underfinansiert kommunene, som gjør at de har flere lovpålagte oppgaver enn de har penger til, og må kutte.

Høie: Naturlig at kommuner og sykehus overtar ansvaret

Ifølge helseminister Bent Høie (H) endrer regjeringen ordningen fordi tilgjengeligheten og prisene på smittevernutstyr er blitt mer stabil.

– Da er det også naturlig at både sykehus og kommunene fra nyttår gjenopptar sine lovpålagte oppgaver når det gjelder innkjøp av smittevernutstyr.

– Helsemyndighetene har bygget opp et nasjonalt reservelager som skal videreutvikles og vedlikeholdes til å bli et nasjonalt beredskapslager, for å kunne møte eventuelle problemer med framtidige leveranser.

Han understreker at kommuner og sykehus som ikke får leveranser av smittevernutstyr i tide, skal kunne få hjelp fra det nasjonale lageret.

– Dette er en ekstra beredskap som gjør helsetjenesten i stand til å møte situasjoner med en stor økning i smitte, selv ved en ny svikt i det internasjonale markedet eller ved nye fraktutfordringer.

Publisert: 03.10.20 kl. 05:39