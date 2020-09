forrige















WHO: Aldri registrert flere smittetilfeller på ett døgn

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om rekordøkning i coronatilfeller globalt det siste døgnet.

Oppdatert nå nettopp

Over 307.000 nye tilfeller er påvist de siste 24 timene, melder de søndag.

Den største antallet smittede er i India, USA og Brasil, ifølge WHO. Antall dødsfall steg det siste døgnet med 5537 til en total på 917.417 i løpet av pandemien.

Samtidig er det en nedgang i antall registrerte smittede i både USA og Brasil.

Tidligere høyeste antall nye tilfeller i løpet av et døgn var 306.857 den 6. september. Det høyeste antallet dødsfall på et døgn hittil er 12.430, noe som skjedde 17. april.

Reuters melder søndag om stadig økende mangel på medisinsk oksygen til behandling av viruset i India. Der har antallet smittetilfeller passert 4,75 millioner.

PÅ VERDENSTOPPEN: India er blant de landene med flest antall nye smittetilfeller. Her ved et fruktmarked i Ahmedabad, hvor det nylig har vært et utbrudd av viruset. Foto: AMIT DAVE / X01413

Nå sprer smitten seg i større grad også på den indiske landsbygda, hvor sykehus og riktig behandling er enda mindre tilgjengelig enn i de større byene.

I Europa har både Frankrike og Spania nylig hatt sine verste smittedøgn i pandemien så langt. Fredag registrerte de begge flere smittetilfeller enn noen sinne.

I begge landene innføres lokale tiltak for å få bukt med viruset. Frankrikes statsminister Jean Castex har derimot sagt at de ikke planlegger for noen ny nedstengning nasjonalt.

Selv om det søndag settes ny rekord i antall smittede på ett døgn i WHOs oversikt, viser VGs coronaspesial at smittetrenden på verdensbasis kan betegnes som flat.

Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. At trenden er flat, betyr derfor at snittet for siste 14 dagene på verdensbasis holder seg omtrent på samme nivå som før.

Publisert: 13.09.20 kl. 23:22 Oppdatert: 13.09.20 kl. 23:45