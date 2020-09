POPLÆRT REISEMÅL: Julemarkedet i Estlands hovedstad Tallinn bruker å være et populært reisemål for nordmenn. Men akkurat nå må alle som reiser fra Norge til Estland i 14 dagers karantene. Foto: INTS KALNINS / X02120

Flere land i Europa har innført karantene eller innreisenekt for Norge

Fem land i EU/EØS har nå innført karantene eller innreisenekt for Norge - og Norge har bikket over kravet til ytterligere to land.

Smittetallene hadde flatet ut i Norge i sommer etter den store bølgen i mars/april. Men de siste ukene har tallene begynt å stige igjen.

I fem land i EU/EØS må nordmenn i karantene ved ankomst - eller kommer rett og slett ikke inn.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av de europeiske karantenekravene.

Nordmenn som reiser til Lativa eller Estland må i 14 dagers karantene. Belgia har også karantene for nordmenn, men bare folk som reiser fra Oslo og Viken fylke.

I løpet av denne uken har Norge også bikket kravet til Finland og Litauen, men foreløpig trenger reisende fra Norge ikke å være i karantene.

Flere land du kan reise fritt til

Den norske regjeringen har valgt en strengere linje enn de fleste andre land i Europa. De har satt en grense for hvor høyt smittetrykket i et land kan være. Stiger tallet over dette, blir landet farget rødt. Og da må du i karantene når du kommer hjem derfra.

Men de fleste andre land i Europa har også satt slike grenser og kriterier for om nordmenn og andre tilreisende må i karantene når de kommer dit.

Til Frankrike, Sverige, Portugal og Spania kan du reise fritt, uansett hvor høy smitten i Norge er:

EU ønsker at alle EU/EØS-land skal ha like krav til hverandre. Men slik er det foreløpig ikke.

Ingen restriksjoner: Landene i lilla tillater reiser uten restriksjoner fra alle land i EØS og Schengen. Altså må du ikke i karantene om du reiser hit.

Har kriterier: Landene i blått har satt spesifikke kriterier og grenser for når reisende fra andre land slipper karantene. Hvor høy denne grensen er, varierer stort.

Disse landene har karantene

Etter smitteøkningen i Norge de siste ukene, har Norge bikket kravene til flere land.

Alle i rødt på kartet her, har begrensninger som karantene eller innreisenekt for folk som kommer fra Norge:

Island: Island anser alle andre land som risikoland og krever karantene og/eller testing fra alle tilreisende.

Finland: Finland tillater ikke fritidsreiser fra Norge nå. Arbeidsreiser og andre nødvendige reiser er tillatt, men de anbefaler 14 dagers frivillig karantene hvis du kommer fra Norge. Fra 19. september øker Finland grensen for karantenekrav. Men dersom smittetrykket i Norge holder seg på samme nivå som nå, vil vil likevel ligge over Finlands krav igjen.

Ungarn: 1. september gjorde Ungarn alle land «røde». Det innebærer at de ikke slipper inn noen som ikke har en «spesiell grunn» til å reise dit. Ungarske statsborgere og andre med permanent bosted i landet, må være i karantene i 14 dager eller testes to ganger.

Belgia: Anbefaler test og karantene for alle som kommer fra Oslo og Viken.

Latvia/Estland: Vil at alle som kommer fra Norge skal isolere seg, med 14 dagers karantene.

Litauen: Denne uken endret Litauen kravet fra 16 smittetilfeller per 100.000 innbyggere til 25, og opphevet karanteneplikten for Norge. Tirsdag er Norge imidlertid over det nye kravet. Først mandag neste uke vil Litauen gjøre en ny vurdering.

Obs: Den norske regjeringen ber deg unngå reiser utlandet om de ikke er strengt nødvendige. Hvilke land Norge har farget røde, så du må i karantene når du kommer hjem, ser du i Den norske regjeringen ber deg unngå reiser utlandet om de ikke er strengt nødvendige. Hvilke land Norge har farget røde, så du må i karantene når du kommer hjem, ser du i VGs reiseråd-oversikt

