DØD: Kurt Oddekalv døde mandag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Kurt Oddekalv gikk gjennom isen og døde

Miljøaktivisten Kurt Oddekalv (63) døde etter han gikk gjennom isen på Bahusvatnet på Kalandseidet utenfor Bergen mandag.

Det opplyser politiet i en pressemelding mandag kveld.

De pårørende er varslet om dødsfallet, og navnet frigis i samråd med dem.

Familien vil komme med en uttalelse i løpet av de nærmeste dagene, opplyser politiet.

Politiet meldte først om at de undersøkte om en person hadde gått gjennom isen i en pressemelding klokken 17.17. En snau halvtime senere kom meldingen om funnet en omkommet person.

Klokken 21.52 kom nok en pressemelding, der politiet opplyste om hvem den omkomne var.

ULYKKE: Alle nødetatene rykket ut, inkludert luftambulansen og dykkere, da det mandag kom meldinger om at en person hadde gått gjennom isen. Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende

– Veldig trist

Gustav Bahus, leder av Vestland Frp, har vært en nær venn av Oddekalv i mange år.

- Dette er veldig trist. Han er en nær venn av meg. Jeg har hatt veldig mye å gjøre med Kurt-en i mange år. Han bodde ved Bahusvannet, jeg fikk nettopp meldingen om at han hadde omkommet der. Nei, dette er sørgelig, sier Bahus til VG.

– Kurt har vært en kontroversiell kriger, men langt foran sin tid på mange områder. En god venn og en stor samfunnsdebattant er borte, legger Bahus til.

Omstridt

Oddekalv, som var utdannet tømrer, var leder av Norges Miljøvernforbund, som han opprettet i 1993. Han startet sin aktivistkarriere i Naturvernforbundet, men ble kastet ut derfra etter interne uenigheter. Det var da han startet sin egen organisasjon.

Blant sakene han er kjent for er hans kamp mot sprøytemidler i jordbruket, motstand mot Hardangerbrua og hans fokus på oppdrettsnæringen.

Han var en omstridt miljøaktivist som utførte en rekke stunt, og var flere ganger på kant med loven. Blant annet i 2011 da han sprøytet en melkeblanding mot et oppdrettsanlegg, som han hevdet til media var giftig. For dette ble han ilagt en bot på 50.000 kroner.

Oddekalv etterlater seg fire barn.

I VG-intervju: - Hatt jævlig mye moro

I et intervju med VG gjort for litt over et år siden, i november 2019 reflekterte Oddekalv over livet, etter å ha gått gjennom to hjerneslag:

– Alle har sin tid. Jeg har hatt jævlig mye moro. Jeg synes jeg er heldig som har vært her og fått gjort så mye gøy, sa han.

Han sa også han tar livet som det kommer, og fortalte at han var lykkelig med det meste. Og at han ikke angret på noe.

– Nei. Jeg har aldri angret i hele mitt liv. Det er bare tull. Livet er for fantastisk til å angre på ting, sa han.

Oddekalv fikk sitt første hjerneslag i 2016. Det andre kom våren 2019. Etter disse var han erlært 60 prosent ufør.

I intervjuet fortalte han også at han etter slagene hadde glemt sine svømmeferdigheter, noe han oppdaget etter at han kastet seg i vannet en sommerdag.