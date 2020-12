TESTES: Pfizer/BioNTech er i gang med å teste coronavaksinen sin mot den nye varianten som er oppdaget i Storbritannia. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Tester om vaksinen virker på mutert variant – kan lage ny på seks uker

BioNTech sier de kan «tweake» coronavaksinen til å kunne håndtere nye virusmutasjoner og starte produksjon i løpet av bare seks uker, dersom det trengs.

Det uttaler selskapet, som har utviklet vaksinen sin i samarbeid med Pfizer, i kjølvannet av bekymringer for en ny coronavirusvariant som har begynt å spre seg i Storbritannia.

Ugur Sahin, BioNTechs toppleder, mener den eksisterende vaksinen vil være effektiv mot den nye muterte varianten.

– Jeg tror ikke det trengs. Men hvis det trengs, er det vakre med mRNA-teknologien at vi umiddelbart kan begynne å utvikle en vaksine som er helt lik denne nye mutasjonen og begynne å produsere den i løpet av seks uker, sier han til Financial Times.

Pfizer/BioNTech-vaksinen er godkjent som den første coronavaksinen i EU-landene, og er den som ligger an til å komme først til Norge.

I gang med testing

Til CNN opplyser Sahin at selskapet er i gang med å evaluere hvordan vaksinen deres virker på den nye, muterte varianten.

Han sier han har «vitenskapelig sikkerhet» på at vaksinen fortsatt vil virke mot varianten.

– Det er veldig sannsynlig at vaksinen også vil gjøre dette viruset inaktivt, fordi du må tenke på at selv om ni aminosyrer er endret i dette proteinet, er 99 prosent av proteinet uendret, sier Sahin.

Han sier BioNTech allerede har slått fast at deler av immunresponsen ikke er påvirket av mutasjonen.

– Vi har allerede vurdert områdene der vi har observert T-cellenes respons mot spike-proteinet, og vi ser at alle områdene der vi har sett T-celle-respons fortsatt er ivaretatt. Så det er et godt tegn. Det betyr at minst én del av immunforsvaret ikke påvirkes av mutasjonen.

Overfor Financial Times anslår han at det vil ta om lag to uker å ferdigstille forskningen som bekrefter eller avkrefter om vaksinen virker like effektivt mot den nye varianten.

Rulles ut

Vaksinen ble godkjent mandag og Pfizer/BioNTech jobber med å produsere og få kjørt ut vaksiner så raskt som mulig.

En del av grunnen til at det vil ta tid å eventuelt produsere en egen vaksine mot den nye mutasjonen, er at også denne vil trenge godkjenning.

BioNTech har understrekt at de ikke vet helt sikkert ennå om vaksinen hinder smitte i tillegg til å beskytte mot sykdommen covid-19, men sier de venter å ha definitive data om dette innen februar.

Selskapet venter å levere 45 millioner doser innen året er omme, deriblant 12,5 millioner til EU.

Norge får 2,5 millioner doser av Pfizer-vaksinen, derav 550.000 i første kvartal.

