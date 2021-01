Ordføreren i Gjerdrum: − Noen har antagelig mistet sine kjære

GJERDRUM (VG) Ordfører i Gjerdrum Anders Østensen ber alle i Gjerdrum om å ta vare på hverandre. Han har fortsatt håp om å finne overlevende.

– Det er så mange tanker. Vi er foreløpig i en akutt fase. Redningsarbeidet pågår, vi er opptatt av å løse de nære og akutte oppgavene, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) til VG.

Han forteller at kommunen er opptatt av de pårørende og evakuerte, og å kunne gi god informasjon til dem etter skredet natt til 30. desember.

– Samtidig gjør vi oss noen litt mer langsiktige tanker og tenker på de enorme arbeidsoppgavene vi har foran oss, sier han og fortsetter:

– Vi er en kommune i knestående.

PREGET: En tydelig berørt Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) på pressebrif om jord- og leirraset som traff et boligområde i Ask 30. desember. Foto: Stian Lysberg Solum

Ordføreren er takknemlig for at redningsetatene gjør alt de kan for å finne overlevende. Ti personer er ennå savnet etter skredet.

– Jeg må inderlig beklage at vi har kommet i en så trist situasjon. Jeg håper alle hjelper hverandre, støtter hverandre, tar vare på hverandre og snakker med noen de kjenner som er mer berørt enn de selv, sier han.

– Noen har antagelig mistet sine kjære. Det er der verste man opplever. Dem må vi ta spesielt vare på. Noen har mistet hjemmene sine. Det er eutrolig fortvilet situasjon. Mange er også berørt utover det.

Han understreker at innbyggerne i Gjerdrum er flinke til å ta vare på hverandre.

– Er det fortsatt håp?

– Ja, jeg håper det. Innsatsleder fra politiet sier at de leter etter overlevende. Jeg hører på det han sier og krysser fingrene, sier Anders Østensen.

Søk i skredområdet

Fredag søker redningsmannskaper etter overlevende i skredområdet. Arbeidet vil pågå hele dagen.

I tillegg til USTR-mannskapet fra både Norge og Sverige, deltar sykepleiere, geologer og politi i aksjonen, opplyser han.

– Vi er i gang med søket i rasmassene, sa innsatsleder Roy Alkvist på en pressekonferanse fredag formiddag.

Hittil er det ikke meldt om funn i området.

Mannskapene har tatt seg inn på styrofoamplatene på bildet. Mannskapene gjør søk i to bygninger.