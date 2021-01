FELLES FRONT MOT TRUMP: Både Sylvi Listhaug og Carl I. Hagen har fått nok av den amerikanske presidenten nå. Foto: Tomm W. Christiansen

Listhaug: Fortsatt rom for Trump-tilhengere i Frp

Etter stormingen av Kongressen i USA onsdag, hagler kritikken fra Frp-topper mot Donald Trump. Men det er fortsatt plass til tilhengerne hans i partiet, sier Sylvi Listhaug og Carl I. Hagen.

Onsdag ba den amerikanske presidenten Donald Trump tilhengerne sine marsjere mot Capitol Hill i Washington DC. En time senere stormet hundrevis av tilhengerne hans Kongressen og avbrøt de godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

Samme kveld kom reaksjonene på rekke og rad fra norske Frp-politikere – også fra dem som tidligere har vært svært positive til den amerikanske presidenten.

– Han går med vanære og skam. Det er helt naturlig at de drøfter både riksrett og avsetning etter det 25. grunnlovstillegget, sier Frp-nestor Carl I. Hagen til VG.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener at Trump ikke er skikket til å være president.

– Når ble det ugreit i Frp å like Donald Trump?

– Jeg tror at mange har en grense ved at du prøver å undergrave demokratiet, i praksis prøver deg på eller viser et ønske om å gjennomføre et statskupp, ikke respekterer velgernes resultat, der går grensen for de aller, aller fleste, sier Listhaug til VG.

Den ekskluderte Oslo Frp-lederen Geir Ugland Jacobsen ble blant annet kritisert for påstander om valgfusk i USA.

– Er det en klar linje i Frp nå for stortingsrepresentanter eller lokallagsledere som går ut og støtter Donald Trump? Er det eksklusjonsgrunnlag?

– Nei, selvfølgelig ikke. Det er jo lov å ha ulike meninger i Frp, men jeg er veldig glad for at folk nå går ut og sier ifra om at dette er helt uakseptabelt og at han går av i skam.

– Rablet for ham

Også Hagen slår også fast at det er rom for Trump-tilhengere i Frp.

– Ja, selvsagt er det det. Du kan være tilhenger uten å være enig i disse pøbelstrekene, som enkeltindivider gjorde og som jeg håper blir straffet, sier Hagen og fortsetter:

– Trump-tilhengere? Hva legger du i ordet? De som har støttet ham, de mener sikkert som meg at det har rablet for ham.

– Hva mener du med at det rablet for ham?

– Det har rablet for ham etter at han tapte valget.

– Men hva mener du med at det har rablet for ham?

– Du kan bare gjengi det ordet, for folk flest skjønner utmerket godt hva jeg sier.

– Rystet

Listhaug sier at hun lenge har vært kritisk til Trump, men mener han har gjort gode ting for fattige i USA. Men det er gårsdagens hendelser som virkelig provoserer henne.

– Trump har lenge sagt at han kom til å motarbeide et valgresultat hvis han selv ikke vant, og har over lengre tid oppfordret folk til å møte opp 6. januar. Hvorfor gikk grensen først i dag?

– Det er ikke sånn at vi sitter som politikere i Norge og skal være kommentatorer på amerikansk politikk. Hva er poenget med det? Jeg tror de færreste i USA bryr seg katten i hva norske politikere eller det norske folk måtte mene om det, sier Listhaug og fortsetter:

– Men når det skjer enn sånn handling som vi så i går, som jeg tror sjokkerte de aller fleste, ikke minst jeg som har vært mye i den bygningen som ble angrepet.

Listhaug var praktikant i Representantenes hus i Washington DC i fire måneder på midten av 2000-tallet.

– Jeg var helt rystet da jeg så at en mobb gikk inn i bygningen, knuste vinduer og skjendet den flotte bygningen som jeg kjenner godt.

Etter at Trump vant presidentvalget i 2016, skrev Listhaug at det var på tide å «roe gemyttene litt». «Håper alle får en rolig, fredfull og angstfri helg! Dette går bra,» avsluttet hun.

DRAMA: Da Kongressen ble stormet onsdag, tydde sikkerhetspersonell til våpen. Foto: Drew Angerer / NTB

– Det er mye vi ikke vet her i Norge

– Da Trump ble valgt i 2016, var du en av dem som manet til ro og orden, og at man skulle gi en demokratisk valgt president en sjanse. Tok du for lett på det da?

– Nei, men herlighet. Han var demokratisk valgt, på akkurat samme måte som Joe Biden nå er demokratisk valgt. Det er like viktig den gangen, som det er nå, at når folk er valgt, så må de få gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

Trump har blitt nominert til fredsprisen to ganger, av Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde i 2018 og av Tybring-Gjedde i 2020.

– Jeg har ikke vært enig i de nominasjonene. Som stortingsrepresentant så har du anledning til å nominere de du måtte ønske til Nobels fredspris, sier Listhaug.

Carl I. Hagen mener det var grusomt å se «Trump-pøbelen» storme Capitol Hill.

– Det er helt åpenbart at det har rablet for Trump siden valget og siden valgresultatet kom. Det kan godt hende det har vært noen irregulariteter, men det vet ikke jeg noe om. Når det har vært behandlet i høyesterett så må man legge det til grunn.

– Han gjorde mye politisk riktig. Jeg har gitt ros for hans klimapolitikk. Men summen på slutten ble relativt håpløs, og i går sprakk det selvsagt fullstendig.

Hagen understreker at han ikke sitter på all informasjonen:

– Det er mye vi ikke vet her i Norge og som ikke kommer på TV.

– Hva da?

– Jeg har ikke hørt hele hans tale. Vi har fått se noen klipp, men der er det en gjennomgang av hele hans tale og at han anbefaler å komme til Washington. Den må gjennomgås for å se om det er straffbare handlinger.