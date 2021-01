KJETTING-JAN: Han er stolt av at folk kaller ham Kjetting-Jan, kjetting-gründer Jan Vindenes fra Sotra. Foto: Harald Vikøyr, VG

Kjetting-Jan knuste Per Sandberg: − Passer ikke inn på Stortinget

«Kjetting-Jan» Vindenes (51) fra Sotra knuste Per Sandberg fullstendig i kampen om førsteplassen på stortingslisten til Liberalistene i Vestland.

Publisert: Nå nettopp

– Ja, du kan vil si det sånn at jeg knuste Per, flirer næringslivslederen og deleieren av kjettingselskapet «Sotra Anchor & Chain» etter at han dro med seg to av tre stemmer i kampen om topp-plassen på stortingslisten torsdag kveld.

– Det er nok en overraskelse for mange at jeg slo ut en av Norges fremste politikere i kampen om topplassen, sier Vindenes til VG.

I høst havnet han midt oppe i en storpolitisk konflikt da han skulle levere fire store anker til senkingen av gassledningen Nord Stream 2 som skal transportere gass fra Russland til Tyskland.

USA og Trump-regimet truet med sanksjoner, og Kjetting-Jan valgte å droppe anker-leveransen etter at han fant ut at det ville åpne flere dører enn den stengte.

BARKEEPER: Per Sandberg driver baren på Grand Hotel i Halden sammen med samboer Bahareh Letnes. Foto: Heiko Junge, NTB

Nå satser han på at dørene åpner seg for ham på selveste Stortinget.

– Jeg mener bestemt at det er et rom for Liberalistene nå, ettersom Frp sliter voldsomt på målingene. Både Frp og Høyre er blitt for sosialdemokratiske, analyserer Kjetting-Jan som har en fortid i Unge Høyre for mange år- og enorme mengder med kjetting siden.

– Vi er vel det eneste partiet som kan garantere at vi virkelig vil senke skatter og avgifter så det monner, det trengs for å skape arbeidsplasse, sier Vindenes.

– Det har da vært bruk for skattepenger til både fellesskapet og næringslivet under pandemien, Vindenes?

– Ja, men vi må bremse den voldsomme veksten og pengebruken i offentlig sektor. Nå går det rett mot stupet. Velferdsstaten kan kollapse, advarer den ferske listetoppen.

– Vil du med din direkte strile-stil passe inn på Stortinget?

– Nei, der passer jeg ikke inn. Det blir som en elefant i en glassbutikk, svarer Kjetting-Jan.

Per Sandberg tok nederlaget på nominasjonsmøtet med fatning.

– Jeg har ikke hatt en kampvotering på 40 år. Har ringt Bahareh og bedt henne åpne whiskyflaska, skriver Sandberg i en epost til Bergens Tidende.

Sandberg har som kjent åpnet bar i Halden sammen med samboer Bahareh Letnes.

Bak seg har han en fortid som både Frp-nestleder, justisminister og fiskeriminister med mer.