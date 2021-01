EVAKUERT: Tom R.B. Hansen, Merete Hansen og hunden Luggen er blant de evakuerte etter leirskredet i Gjerdrum. Merete måtte også evakuere fra arbeidsplassen sin. Foto: Privat

– Man tenker at «det kan ikke bli verre nå», men så kommer det et skred

Både boligen og arbeidsplassen til Merete Hansen var i områder som måtte evakueres etter leirskredet i Gjerdrum. Fredag fikk hun endelig dra tilbake til butikken sin.

Syv personer er bekreftet omkommet, tre er fortsatt savnet og hundrevis er evakuerte etter det store leirskredet på Ask i Gjerdrum kommune 30. desember.

To av dem som evakuerte er Tom R.B. Hansen og Merete Hansen. De bor for tiden i en leilighet på Jessheim som en kollega av Tom tilfeldigvis hadde stående tom. De vet ikke om de vil få flytte hjem til boligen sin.

– Området skal sjekkes ut ordentlig, forklarer Tom.

– Vi håper at sentrum vil åpnes mer og mer, at vi kan flytte hjem og at butikken kan eksistere videre, sier han.

Merete Hansen startet opp klesbutikken «Fineste» i august 2019. Fredag var ikke butikken lenger i rødt område. Hun forteller at det var deilig å være tilbake.

– Jeg er veldig glad for at butikken er værende der. Det er en liten gladnyhet at området anses som trygt, da trenger jeg ikke bekymre meg for det. Samtidig blir man jo trist på andres vegne, så det er blandede følelser hele tiden.

Hun hadde bare drevet butikken i rundt et halvt år før Norge ble stengt ned som følge av coronaviruset.

TILBAKE: Merete Hansen måtte evakuere både bolig og arbeidsplass etter leirskredet i Gjerdrum, men nå er hun tilbake på jobb. Foto: Privat

– Det er ikke ideelt å starte en butikk og så, måneder senere, kommer det en pandemi. I tillegg er det et lite sted, og kundegrunnlaget er jo ikke så stort.

Merete sier tiden med corona og nystartet bedrift har vært tøff.

– Man tenker at «det kan ikke bli verre nå», men så kommer det et skred, sier hun før hun legger til:

– Men nå kan det bare gå én vei, og det er opp.

Merete jobber alene i butikken. Hvis det ikke hadde vært for pandemien ville hun ansatt en person til.

Søndag jobber hun med vareopptelling. Planen fremover er å jobbe i butikken. Merete forteller at hun også selger varer over nett.

– Nå gjelder det å klamre seg fast. Jeg håper jeg greier å holde nesen over vannet til pandemien er over, sier hun.

Selv om de kanskje ikke får flytte tilbake i boligen sin, ønsker paret fortsatt å bli boende i kommunen.

– Mange er engstelige og er redd for å bo her. Men jeg tenker at nå gjøres alt som kan gjøres for å finne ut av og være sikre på hvor det er trygt å bo. De vil finne ut av hvorfor skredet skjedde, og det blir noe vi alle kommer til å lære av.

– Det gjelder å være positiv og tenke at Gjerdrum vil bli et normalt sted igjen. Det vil bli en normal hverdag igjen.