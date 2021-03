PAUSET: AstraZeneca-vaksinen er midlertidig stoppet i Norge. Foto: DADO RUVIC / X02714

Legemiddelverket: − Dette er D-dagen

Nå vurderer EUs legemiddelverk AstraZeneca-vaksinens fremtid.

Av Louise Krüger

Publisert: Nå nettopp

– Dette er D-dagen for oss, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket, til VG.

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) i EMA (European Medicines Agency ) vil klokken 16 i dag legge frem hvorvidt blodpropp og lave blodplater skal tas med som en bivirkning av AstraZeneca-vaksinen.

Utfallet av EMAs bestemmelse blir så diskutert på pressebrifen til Legemiddelverket, FHI og Rikshospitalet klokken 18.30 i dag.

Dette skjer etter at Astra-Zeneca-vaksinen ble stanset i Norge etter at tre helsearbeidere ble innlagt på Rikshospitalet med blodpropp og lavt antall blodplater. Søndag døde en av de tre helsearbeiderne som ble lagt inn på Rikshospitalet.

Først i morgen vil det europeiske medisinske rådet trolig ta stilling til nytte/kostnad – og om vaksinering med AstraZeneca-vaksinen skal stoppes eller fortsette.

VIKTIG DAG: Sigurd Hortemo understreker at dagen i dag er svært viktig for AstraZeneca-vaksinens fremtid. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kan legges inn som bivirkning i preparatets omtale

Etter at Norge og Danmark meldte om de mistenkte alvorlige bivirkningene, har andre land gått gjennom sine egne data for å lete etter lignende tilfeller.

Rundt 120.000 nordmenn har så langt blitt vaksinert med AstraZeneca. Det er altså meldt om svært få tilfeller av mistenkte alvorlige bivirkninger blant det totale antallet vaksinerte.

Hortemo forklarer at Legemiddelverket nå forventer at EMA tar stilling til om det sykdomsbildet som nå er beskrevet i Østerrike, Danmark, Norge og Tyskland, som da går på blodpropp og lave blodplater, fremover blir beskrevet som en bivirkning i preparatets omtale.

– Det vi forventer at sikkerhetskomiteen i EMA vil ta stilling til, er om sykdomsbildet skal aksepteres som en bivirkning og tas inn i preparatomtalen. Det er kjernespørsmålet, sier han.

– Det som skal til for at man gjør det, er at det er en rimelig grunn til å anta at det finnes en årsakssammenheng. På bakgrunn av det vil Norge avgjøre om og på hvilken måte Astra-Zeneca skal brukes. Det er FHI som avgjør dette.

Kan stoppes fullstendig

Det neste som EMA vil ta stilling til, er om man anser at vaksinen har en nytte utover de risikoene den gir.

– Dersom EMA konkluderer med at sykdomsbilde er en bivirkning, er neste trinn å vurdere om man anser at vaksinen fortsatt har et positivt nytte/risiko-forhold. De som til slutt tar stilling til dette, er den vitenskapelige komiteen i EMA, CHMP, som skal ha møte i morgen.

– Kan det da skje at det blir bestemt at vaksinen stoppes fullstendig?

– Hvis man konkluderer med at nytte/risiko forhold ikke er positivt, så betyr det det. Det er en forutsetning for at vaksinen skal godkjennes, sier Hortemo.

Men – han understreker at dette er en krevende avgjørelse.

– Det er en vanskelig avgjørelse. PRAC vil vurdere om sykdomsbildet aksepteres som bivirkning, og så må nasjonale myndigheter ut fra lokale forhold avgjøre om vaksinen har en plass. Denne vurderingen vil være avhengig av hvilken gruppe man vaksinerer.

Nytte/risiko-forholdet vil være avhengig av hvilken gruppe man vaksinerer, forklarer Hortemo. Vaksinerer man en liten gruppe som har liten risiko for å dø av covid-19, vil man akseptere mindre bivirkninger.

Fremover vil også EMA undersøke om MRNA-vaksinene kan gi økt antall lave blodplater etter vaksinering.

– Hva med Johnson & Johnson?

– Den brukes ikke i Norge foreløpig, og vi får ikke den i Norge på en god stund, så der vil vi få tid til å vurdere erfaringen fra USA der vaksinen er tatt i bruk, sier han.

– Har tid på å finne løsninger

– De som har fått første dose og ikke andre av AstraZeneca-vaksinen, kan det ha store konsekvenser hvis det nå tar lang tid å redegjøre om man skal bruke den?

– FHI vil se på dette. Det gjennomføres blant annet studier for å se om man kan kombinere ulike vaksiner. Og man har litt tid på seg, for det anbefalte tidsrommet er opptil tre måneder, så man har litt tid på å finne løsninger, sier Hortemo og fortsetter:

– Det er ikke bestemt om man skal bruke AstraZeneca eller ikke. Det må FHI vurdere.

Legemiddelverket understreker at de som ble vaksinert med AstraZeneca før den ble stanset, må følge med på kroppens reaksjon.

– Til de som nokså nylig har fått vaksine, i løpet av de siste 14 dagene, har vi gitt beskjed om at hvis de blir dårlig, særlig når det har gått tre dager, så må man kontakte lege. Dette er særlig viktig dersom man også har hudblødninger.

Hortemo understreker at det er få som har fått alvorlige bivirkninger til nå, og at dette derfor tilhører sjeldenheten.

– Selv i store kliniske studier så er det ikke alltid man klarer å fange opp sjeldne lidelser, sier han.