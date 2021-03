Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet Foto: Frode Hansen

Vil tvinge gjennom flere studieplasser

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ønsker å tvinge regjeringen til å opprette flere studieplasser for medisin i Norge.

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Norge klarer bare å utdanne rundt halvparten av de ca.1300 legene vi trenger hvert år.

Fredag la kunnskapsdepartementet frem styringsmeldingen for høyere utdanning, der det tilrettelegges for nye studiesteder innen flere fag. Medisin var ikke med på listen, tross et skrikende behov.

– Vi må utdanne flere leger i Norge, og slutte med systemet vi har i dag som gjør at halvparten av legene i landet må ta utdanningen sin i utlandet fordi vi ikke har kapasitet hjemme, sier Roy Steffensen i Frp til VG.

Roy Steffensen fra Frp Foto: Vidar Ruud

Kan få flertall

Onsdag fremmer han spørsmål i stortinget spørretime om hvordan Norge har mulighet til å kontrollere kvaliteten på de utenlandske universitetene, og hvilke initiativ kunnskapsminister Henrik Asheim vil ta for å få økt antallet norske studieplasser i medisin.

Også Arbeiderpartiet er skuffet over at regjeringen nok en gang utsetter avgjørelsen om å opprette flere studieplasser.

– Vi ønsker å fremme forslag om flere studieplasser i medisin til Stortinget som vi håper kan få flertall. Vi har mistet nok tid allerede. Nå må det på plass en konkret opptrappingsplan med klare rammer for fremdrift, sier Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

Foto: Privat

Polsk universitet granskes

Mangelen på norske studieplasser i medisin rammer både studenter og norsk helsevesen hardt. VG omtalte nylig en hendelse fra Gdansk i Polen, der en professor antyder at man stryker studenter for økonomisk vinning i et lydopptak.

Universitetets ledelse har tatt avstand fra uttalelsene, og utdanningsminister Henrik Asheim har bedt den norske ambassadøren i Polen kontakte den polske utdanningsministeren for å få en forklaring på saken, som omtales som en skandale i polske medier.

Mange studenter har tatt kontakt med VG og fortalt om det de opplever som uredelighet ved universiteter i Polen og Ungarn. Men det er også studenter som er fornøyd. ANSA (Foreningen for studenter i utlandet)mener fremstillingen av medisinstudenter i utlandet er misvisende.

Må ikke svartmale

ANSA sier de er glade for statsrådens engasjement i saken, og at norske myndigheter følger saken opp. De har tro på at slik kontakt har effekt, og ser allerede at det er blitt nedsatt en formell granskning av hendelsen. ANSA ønsker å sikre at granskningen fører til en bedre situasjon for studentene i Gdansk.

– Medisinstudier i utlandet er tøffe, da det stilles svært høye kvalitetskrav til studentene. Dette er det viktig at studentene er klar over før de begynner å studere. Vi vet at norske medisinstudenter i utlandet er flinke studenter med en solid utdanning og mange gode erfaringer. Å svartmale alle medisinstudiene utenfor Norge hjelper ingen, sier president i ANSA, Morgan Alangeh.

Morgan Alangeh i ANSA Foto: Helge Mikalsen

Ingrid Hofsli Ulstrup har bare ett år igjen på medisinstudiet ved det medisinske universitet i Gdansk (MUG). Hun sier det var beintøft i starten, men at hun ikke ville vært studietiden der foruten. Hun har selv strøket i enkeltfag, men fullfører på normert tid.

Ingrid Hofsli Ultrup studerer ved MUG i Gdansk Foto: Privat

Fikk mistanke bekreftet

Etter fem år i Gdansk, anslår hun at litt under halvparten av dem som begynte samtidig som henne har måttet gå år om igjen, eller falt fra.

– Det har vært tøft, men veldig bra å være her. Det er slitsomt med uredelighetene og uforutsigbarheten, men det er en annen kultur, et annet system. Man må akseptere det, for det er ikke noe å gjøre med, sier hun.

Ulstrup forteller at lydbåndavsløringen om professoren ikke kom som noen overraskelse, og at det var deilig å få bekreftet det de egentlig hadde visst lenge.

– Jeg håper de skjerper seg fremover, og har fokus på det faglige og ikke bare pengene.

Hun reagerer likevel på den negative fremstillingen av medisinstudentene i utlandet.

– Det er presentert sånn at man drar til utlandet bare fordi man har for dårlige karakterer til å komme inn i Norge. Men det handler mer om et ønske om å oppleve noe annet, få fokus på andre sider av studiet og bli del av et internasjonalt miljø, sier Ingrid Hofsli Ulstrup.