TØFF DAME FRA START AV: Peggy Hessen Følsvik sier i dag klart fra til arbeidsgiversiden at de får streik hvis de står på at reallønnen i Norge skal ned i årets oppgjør. Foto: Mattis Sandblad

Den nye LO-sjefen truer med streik

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik (60) begynner livet som LO-leder med å slå neven i bordet.

– Hvis arbeidsgiverne står på at arbeidsfolk i Norge skal gå ned i lønn i år, da skal jeg love dem at det blir streik.

Det slår Følsvik kategorisk fast i det første store intervjuet etter at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde tirsdag 9. mars og hun gråtkvalt, på få timer, måtte si ja til å rykke opp som fungerende LO-leder.

NHO-sjef Ole Erik Almlid svarer at han tror «folk vil reagere sterkt hvis LO tar Norge ut i streik i den krisen vi står i.» Se hele svaret hans lenger ned i saken.

I dette intervjuet gir også Følsvik signaler som kan åpne for at hun kan bli valgt som permanent LO-leder på LO-kongressen neste år.

Varme ord om Gabrielsen

Tirsdag ble Gabrielsen begravet. Coronahensyn gjorde at bare noen få toppolitikere og organisasjonstopper deltok sammen med familien.

Følsvik sier sjefen var faglig dyktig og tok med henne sine i vurderinger av vanskelige valg.

Men det er mennesket Hans-Christian Gabrielsen hun spesielt trekker frem.

– Hans-Christian var en raus og hyggelig person: Han så folk veldig. Det hender du treffer folk som ser til siden når de snakker med deg. Det gjorde ikke HC. Han så deg og lyttet.

Dagen Gabrielsen døde, er en av de tristeste dagene i hennes liv.

– Jeg var hjemme og fikk en telefon klokken elleve den formiddagen med beskjeden om at Hans-Christian var død. Det var et enormt sjokk, men deretter handlet det for meg om å håndtere en krise, sier hun.

UT PÅ TUR: Peggy Hessen Følsvik sier det er en ting hun ikke kan klare seg uten: – Turer i skog og mark. Foto: Mattis Sandblad

Da vi skulle bestemme hvor dette intervjuet skulle skje, var Følsvik raskt ute og tok føringen:

– Brunkollen, sa hun.

Det er en markastue i Eiksmarka i Bærum ikke så langt fra Blommenholm, der Følsvik bor.

Gabrielsen bodde i Asker og hun i Bærum:

– Vestkant-LO?

Hun ser oppgitt på oss.

– Dere vet godt at Hans-Christian jobba på gølvet på Tofte-fabrikken i Asker, hvor han vokste opp. Og du vet også godt at det ble Blommenholm på meg, fordi det var så kort vei til flyplassen på Fornebu, hvor jeg jobbet og var tillitsvalgt i Braathens.

Ville opp

Vi møter henne ved Løvenskiold skytebane og går på bena på en snødekt sti 4,5 kilometer innover i Eiksmarka.

Hun trasker lett av gårde i snøen – som ei fjellgeit.

Og sta og selvstendig har hun vært. Og så ville hun opp og frem. Til å begynne med mest opp.

– Jeg vokste opp på Vigra og var ikke mer enn 17 år da jeg fikk ferievikariat på flyplassen på Vigra.

Etter hybelliv i Volda under videregående skole, bestemt hun seg.

– Widerøe skulle ha sine første flyvertinner; de skulle begynne å fly med damer bak i flyet. Jeg fikk jobb og flyttet til Bodø.

Da var hun 20 og var høyt oppe med Widerøe i tre år.

TUR OG PUB: Hun er glad i uteliv, men møtte mannen på en brun pub. Foto: Mattis Sandblad

Hun ville videre, men var først hjemom, og traff en annen sunnmøring.

Hennes tilkomne mann, Håvard.

– Vi møttes på den bruneste baren i Ålesund, ler hun.

Han jobbet i oljeindustrien – på den tiden for Shell i Afrika.

– Men han flyttet til Nederland og jeg flyttet etter.

Det var ikke spesielt gøy:

– Det var før EØS-avtalen. Jeg skulle ikke være der så lenge og søkte ikke om arbeidstillatelse. Jeg fikk altså ikke jobbe: Jeg var hjemmefrue og holdt på å gå på veggene.

Etter ett år fikk han jobb i Saga i Oslo.

– Den gangen vet du, var det bare å ringe til Braathens Safe og si at jeg hadde jobbet som flyvertinne hos Widerøe for fem år siden. Så fikk jeg jobb.

Sosialdemokraten Følsvik føler enda en gang for å forklare bostedet, her vest.

– Det ble Blommenholm fordi Saga lå i nabolaget og jeg kunne sykle til Fornebu.

I SKUDDET: På vei til Brunkollen gikk vi forbi pistolbanen ved Løvenskiold skytebane. Foto: Mattis Sandblad

Unge Følsvik engasjerte seg i klubben, ble tillitsvalgt og forsvant inn i den lange rørsle-karrierestigen, via LO-forbundet Handel og Kontor, til videre opprykk i LO, til hun ble 1. nestleder i 2017. Hun ble nummer to i LO.

Lite visste hun da om at hun plutselig skulle bli nummer en.

Etter 50 minutters gange i våt snø åpenbarer Brunkollen seg gjennom treklyngene.

– Klokken 16 begynner de å servere suppe, forsikrer hun.

Vi kommer ikke inn i turisthytten i dag, på grunn av coronatiltakene, men våren preger Oslo-området, så vi benker oss rundt et av bordene på utsiden.

Lønnsoppgjøret er første store oppgave

Den første store oppgaven hun får i fanget som nummer en, er intet mindre enn lønnsoppgjøret. Det startet onsdag med forhandlinger, som endte i brudd torsdag. Over påske blir det megling og mulig konflikt.

– Det kan jeg love deg, sier hun:

De første prognosene for prisveksten i år, ble i februar anslått til 2,6 prosent, men ble nylig økt til 2,8 prosent av Det tekniske beregningsutvalget (TBU), som leverer statistikken til partene i lønnsoppgjøret.

LO fremmet et, til dem å være, moderat krav om at kjøpekraften bare skal opprettholdes, altså at rammene for årets oppgjør skal ende på 2,8 prosent:

Du skal få like mye lønnsøkning som det prisene er forventet å stige med.

Men det vakte harme da LOs motpart i årets oppgjør, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), krevde at du må få en reallønnsnedgang i år, fordi det er så mange bedrifter som sliter med inntjeningen i disse coronatider.

De viste blant annet til at lønnsveksten i landene vi handler mest med, ligger an til å bli 2,2 prosent.

– Da blir det streik!

Følsvik fnyser.

– Vi skal opprettholde kjøpekraften. Det er et moderat krav tilpasset den krevende situasjonen mange bedrifter er i. Forbundene i LO er altså ansvarlige, når de i vårt representantskap gikk inn for at vi ikke skulle øke kjøpekraften, men bare sikre kjøpekraften.

– Er nedgang i kjøpekraften aktuelt?

– Det er fullstendig uaktuelt. Da blir det streik.

– Så kategorisk?

– Ja. Vi er ikke uvant med friske utspill fra NHO, men i år, med trøkket som har vært, med dem som står fremst i coronakrisen – helsearbeidere, butikkmedarbeidere, renholdere, alle som har stått i front i pandemien, så skal takken være at de skal gå ned i lønn? Det er helt uaktuelt.

– Dere godtar ikke mindre enn 2,8 prosent, som opprettholder kjøpekraften?

– Det er riktig. Vi skal sikre kjøpekraften og prioritere lavlønnstillegg. LOs forbundsledere står samlet bak det.

Følsvik er så ofte her oppe at hun er på fornavn med de ansatte.

– Suppen er klar, Peggy, sier daglig leder Therese Vincent Klemetsen ved Brunkollen.

Åpen for sekstimersdag

Gulrotsuppen er dampende varm og det ferske brødet bidrar til en strålende sen lunsj.

TID FOR SUPPE: Daglig leder Therese Vincent Klemetsen serverer sen lunsj til en fast kunde. Foto: Bjørn Haugan

Finansminister Jan Tore Sanner har fastslått at innføring av sekstimersdag blir for dyrt. Men Følsvik sier at den kan fases inn over tid, og at deler av kostnaden kan tas ved litt med moderate lønnsoppgjør.

Hun avviser ikke at sekstimersdagen kommer.

– Det er ikke umulig. Vi har gjort en jobb i denne kongressperioden og samlet privat og offentlig sektor. Forbundene har enstemmig samlet seg bak en rapport hvor vi er enige om at det må skje innenfor rammene av frontfagsoppgjørene. Det er en realistisk tilnærming mot LO-kongressen neste år.

– Det betyr noe redusert lønnsøkning i noen år, for å fase inn kortere arbeidstid?

– Det kan være en tilnærming at man tar ut fritid i stedet for lønn.

I LO kan man ikke bli valgt som leder etter fylte 60 år.

Følsvik er 60 år og kan etter dagens regler ikke gå fra fungerende LO-leder til valgt LO-leder.

Men flere LO-forbund har forlenget aldersgrensen og et utvalg skal levere en innstilling til LO-kongressen neste vår.

Forteller om en plan sammen med Gabrielsen

Følsvik sier at hun og Gabrielsen hadde snakket sammen om at hun skulle ta gjenvalg som nestleder, hvis pensjonsalderen ble endret.

– Vi hadde en plan, Hans-Christian og jeg. Det var naturlig nok at han skulle sitte som LO-leder også i kommende periode. Så hadde han spurt meg om jeg kunne tenke meg å fortsette som nestleder, hvis kongressen åpner for det. Det sa jeg at jeg kunne tenke meg.

Hun legger til:

– Men det er jo noe annet å bli LO-leder.

– Ja, men så lenge du har lyst til å fortsette, så vil du takke ja til det, hvis LO-kongressen ønsker det?

– Så langt har jeg ikke kommet. Det er en stor beslutning som jeg blant annet må snakke med familien om.

Suppeskålen er for lengst tom og kulden kommer krypende under bordet.

DESSERT: – Jeg trenger ikke middag i dag, etter den lunsjen her, sier Følsvik etter suppe og nå; kaffe og ferskt skolebrød. Foto: Bjørn Haugan

Tepper hjelper – sammen med kaffe og et gedigent skolebrød.

Hun sier det er en ting hun ikke klarer seg uten i livet.

– Det vi gjør nå; gå turer og få frisk luft i skog og mark.

– Hvor ofte er du her?

– Det har vært for lite i det siste, men rundt en gang i uken de siste årene.

Vin-dame

Hun sier hun og mannen er passe likestilt over grytene.

– I utgangspunktet har vi fordelt det godt. Jeg jobbet i begynnelsen skift, da jeg jobbet på Fornebu. Da delte vi på, da vi hadde små unger. Han tok sin del da jeg hadde ettermiddagsvakter og omvendt.

– Vi liker å lage mat og som sunnmøringer spiser vi minst to fiskemåltid i uken. Vi spiser ikke så mye kjøtt lenger.

– Rød- eller hvitvin?

– Er det lov å si ja takk begge deler?

– Vin eller øl?

– Vin.

– Exit?

– Nei, det har jeg ikke brukt tid på. Jeg leser i stedet. Jeg liker litt sånn magisk realisme, litt odde Murakami og Isabel Allende, som trigger fantasien min.

Forsvarer millionæren Støre

Vi takker for laget og begir oss nedover igjen. Hun tar på brodder.

GLATT: – Brodder er kjekt å ha i nedoverbakke, sier Følsvik. Hun har to voksne barn og tre barnebarn. Alle jenter. Foto: Mattis Sandblad

Valgkampen for Arbeiderpartiet sitt har hun ikke rukket å tenke så mye på i det siste.

– Det eneste som er helt sikkert er at det blir hard jobbing, hvor det er viktig at vi bidrar for å sette søkelyset på de viktige sakene for LO – og for Ap. Først er det oppgjøret, så skal vi samles til avspark for valgkamp.

– Hvor stort problem er det at dere har en Ap leder som er rik, som er millionær?

Nå snur hun seg på stien. Ikke noe smil i øynene, nå nei:

– Det er ikke et problem!

– Det er bare motstanderne som ønsker å trekke frem det som et problem. Han står så trygt forankret på våre sosialdemokratiske verdier og jeg er trygg på at han skal lede oss til et regjeringsskifte. Jeg er klar for Jonas som statsminister og det er ingen motstand i LO mot det.

NHO: – Folk vil reagere sterkt

NHO-sjef Ole Erik Almlid svarer slik på streiketrusselen fra Følsvik.

– I dag kom det nye tall fra Nav som viser at vi har 212.000 arbeidssøkere i landet. Jeg er sikker på at folk vil reagere sterkt hvis LO tar Norge ut i streik i den krisen vi står i. Vår posisjon er klar: Også i år vil det være rom en for en lønnsøkning for arbeidstagerne, men den kan ikke gå på bekostning av konkurranseevnen til norske bedrifter.

Han legger til:

– Men nå skal vi altså møtes hos Riksmekleren etter påske, og vi kan ikke forhandle med LO i media.