ALVORLIG: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til NRK at de nye funnene er alvorlig. Foto: Berit Roald, NTB

FHI: Britisk variant gir 2,6 ganger større risiko for å havne på sykehus

– Det er alvorlig, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet til NRK.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den britiske virusvarianten gir 2,6 ganger større risiko for å havne på sykehus, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), melder NRK mandag kveld.

Ifølge kanalen viser en ny studie ved FHI at den britiske varianten langt oftere førere til alvorlig sykdom.

– Personer smittet med den britiske varianten er assosiert med en 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge studien skjer økningen i antall innleggelser i alle aldersgrupper – den viser også at den britiske varianten gir alvorlig sykdom hos unge og voksner under 40 år.

Høyere andel legges inn

FHI har undersøkt sammenhengen mellom den britiske varianten og sykehusinnleggelse med corona i Norge. Studien inkluderer alle nye tilfeller som ble testet mellom 14. desember og 7. mars. Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert, men skal bli det.

Av funnene ser man eksempelvis av at de 1100 personene i 30-årene som ble smittet av den britiske varianten i perioden, ble 38 personer innlagt - en andel på 3,5 prosent. Ser man på de 700 i samme aldersgruppe som ble smittet av en ikke særskilt variant, ble seks personer innlagt - tilsvarende en andel på 0,9 prosent.

Under ser man antall smittede i perioden som er undersøkt - og hvilke forskjeller det er i innleggelser mellom den britiske varianten og ikke særskilte varianter:

Foto: FHI

NRK skriver videre at i de nye funnene i studien kan man se økningen i innleggelser i sammenheng med økt spredning av varianten.

– Det er alvorlig at denne nye, mer smittsomme varianten, også ser ut til å gi høyere risiko for sykehusinnleggelser. Vi er bekymret for smittespredningen med denne nye varianten, sier Vold.

Mandag kveld er 267 coronapasienter innlagt i norske sykehus - 24 flere enn dagen før. Antall innlagte coronapasienter er nå på samme nivå som i april 2020.