VURDERER: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. Foto: Marit Hommedal

Politimesteren om kultur-kritikk: «Vi vurderer nå hvordan vi skal forholde oss til dette»

BERGEN (VG) En varsler i Bergenspolitiet har tatt et kraftig oppgjør med en sexfiksert kultur i en avdeling som jobber mot menneskehandel. Politimester Kaare Songstad sier ledelsen i Vest politidistrikt ikke har hatt tilgang til rapporten der påstandene fremsettes.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Vi vurderer nå hvordan vi skal forholde oss til dette. Vi er i kontakt med Politidirektoratet om saken og vi ønsker ikke å kommenter dette ytterligere så lenge rettssaken pågår og før alle vitner har avgitt sine forklaringer, skriver Songstad i en e-post til VG.

Onsdag i forrige uke fortalte VG at politibetjent Espen Bø i Vest politidistrikt har stevnet Staten for ulovlig gjengjeldelse etter at han varslet om manglende inngripen og etterforskning av grove overgrep mot utsatte kvinner.

Onsdag denne uken kunne VG avsløre innholdet i et omfattende notat der Espen Bø kommenterer innholdet i intervjuer som ble gitt av flere ansatte i politiet under arbeidet med en såkalt faktaundersøkelse i forbindelse med varselet han leverte i 2017.

I notatet skriver Espen Bø detaljert om flere turer, seminarer og fester som ble arrangert av ledelsen ved EXIT-gruppen, og som han hevder var preget av seksualiserte aktiviteter.

Bø omtaler blant annet HMS-tur til Voss for alle ansatte ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, som EXIT-gruppen er en del av. På dagtid var det seminar, senere sporløp og fest, skriver han.

– Underholdningsinnslagene var ekstremt seksualiserte. Jeg synes dette er umodent og tåpelig.

I rapporten skriver han: «Det jeg stusset mer på var at som avslutning på sporløpet, eller den siste posten jeg var på, så skulle man spise is med penisdildoer».

– Vi var ute i det offentlige rom på dagtid. Antar klokken var

rundt 14-16. Om forbipasserende hadde visst at dette var politifolk i sin betalte arbeidstid, så ville de blitt sjokkert, skriver Bø.

VARSLET: Politibetjent Espen Bø har saksøkt arbeidsgiveren for ulovlig gjengjeldelse. Foto: Hallgeir Vågenes

VG har stilt flere spørsmål om saken til politimester Kaare Songstad. Han skriver i en e-post at Vest politidistrikt ikke var kjent med skrivet eller opplysningene før VG tok kontakt forrige uke.

– Slik vi har forstått det er dokumentet lagt ved Stamina Census sin rapport som ble levert Politidirektoratet. Vi har ikke hatt tilgang til dette.

– Vi har heller ikke blitt varslet om disse forholdene fra annet hold eller via andre kanaler, så dette var helt nytt for oss, skriver Songstad.