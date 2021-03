AKTOR: Statsadvokat Anne Glede Allum ved Oslo statsadvokatembeter la ned påstand om syv års fengsel mot idrettsprofilen. Nå vurderer hun om frifinnelsen skal ankes. Foto: SCANPIX

Idrettsprofil frikjent: Derfor ble han trodd

Idrettsprofilen fra Østlandet ble anklaget for vold mot eks-kona i 15 år og minst ti voldtekter. Nå er han blankt frifunnet.

Publisert: Nå nettopp

– Han er selvfølgelig veldig lettet over avgjørelsen. Det har vært en voldsom påkjenning over lang tid å ha en så alvorlig sak over seg, sier en av idrettsprofilens forsvarere, advokat Simen Perminow Skjønsberg, til VG.

I den 40 sider lange dommen tar tingretten for seg bevisførselen fra den ti dager lange straffesaken som ble avholdt i begynnelsen av februar i år.

«Retten har etter en samlet vurdering av bevisene i saken kommet til at det ikke er ført bevis ut over enhver rimelig og fornuftig tvil for at N.N. (idrettsprofilen) har voldtatt eller mishandlet sin tidligere ektefelle.», står det i den enstemmige dommen.

les også Idrettsprofil frifunnet for vold og voldtekt

Utelukker ikke hevn

Den tidligere idrettsprofilen ble pågrepet av politiet i en koordinert aksjon mot ham og familien hans i 28. august 2019, slik at de ikke fikk samkjørt forklaringene sine.

Siden har han vært siktet for vold og voldtekter – noe han selv har benektet. Isteden har idrettsprofilen påstått at anklagene fra eks-kona skyldes hevn.

Tingretten mener det ikke er sannsynlig at eks-kona har hatt et tilstrekkelig motiv for å hevne seg mot idrettsprofilen ved inngi en falsk anmeldelse mot ham.

«Men retten mener heller ikke at det er grunnlag for å utelukke muligheten for at gjengjeldelse kan være potensielle motiver for falske anklager.», står det i dommen.

FORSVARERE: Advokatene Frode Sulland og Simen Perminow Skjønsberg representerer idrettsprofilen som er frifunnet. Dommen er ikke rettskreftig foreløpig. Foto: SCANPIX

«Mangel på tidsnære bevis»

Tingretten på Østlandet som behandlet straffesaken mener bevisførselen ikke gir grunnlag for å utelukke at idrettsprofilen snakker sant om samlivet med eks-kona – som hun har beskrevet som gjennomgående voldelig.

Retten mener eks-konas forklaring ikke støttes godt nok opp av objektive bevis til at man kan legge anklagene hennes om vold og overgrep til grunn. Dommen tar likevel opp bevisene som underbygger hennes forklaring:

** Journalnotater fra Follo psykoterapi fra 2006.

** Den omstridte voldskontrakten mellom eks-paret fra 2013.

** Tekstmeldinger mellom eks-paret fra januar 2018.

«Retten mener imidlertid ikke at disse dokumentene er uforenlige med N.N.s (idrettsprofilen) forklaring om at det har vært krangler og episoder med gjensidige fysiske krenkelser mellom ektefellene. Utover de nevnte dokumentbevisene er det etter rettens syn mangel på tidsnære beviser som kan støtte opp under forklaringen om forholdene i tiltalen.», står det i dommen, som videre ramser opp eksempler på dette:

** Ingen tidsnære legeundersøkelser.

** Ingen bilder.

** Ingen vitneobservasjoner.

** Ingen vitner som eks-kona har betrodd seg til før samlivsbruddet i 2018.

«Retten vurderer at totalbildet av vitneforklaringene om konkrete hendelser er at N.N.s (eks-kona) forklaring på flere sentrale punkter motsies, eller i hvert fall ikke støttes, av andre involverte. Det bygger ikke opp under hennes forklaring.», står det i dommen.

les også Statsadvokat om tiltalt idrettsprofil: Ber om syv års fengsel

Vurderer anke

I dommen mener retten at det er sentralt å stille spørsmål ved anklagene om at idrettsprofilen hadde voldtatt eks-kona ved flere anledninger i perioden mellom 2016 og 2018. Bakgrunnen for temaet er at voldtekt er en alvorlig og traumatisk hendelse – og at de påståtte voldtektene ikke skjedde for lang tid tilbake.

«Retten hadde sett det som naturlig om N.N. (eks-kona) kunne skille ut og forklare seg om enkelttilfeller av voldtekter fra denne perioden.», står det i dommen.

– Han er både frifunnet for straff og for erstatningsansvar. Det betyr at retten mener at det ikke er strafferettslig bevist skyld eller klar sannsynlighetsovervekt for skyld, sier idrettsprofilens forsvarer til VG.

les også Idrettsprofil tiltalt: Strid om voldskontrakt

Statsadvokat Anne Glede Allum ved Oslo statsadvokatembeter la ned påstand om syv års fengsel mot idrettsprofilen – for 15 år med vold mot eks-kona og minst ti voldtekter.

– Retten har vurdert bevisene annerledes enn påtalemyndigheten, og vi vil nå lese dommen grundig og vurdere om den skal ankes eller ikke, sier statsadvokaten til VG.

Idrettsprofilens forsvarer sier at de har hatt en klar oppfatning av hvordan en anke står bevismessig.

– Det er en oppfatning som vi har formidlet og som retten er enig med oss i. Vi mener det ikke er grunnlag for anke, det er ikke vårt bord, sier forsvareren.