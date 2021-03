HOL: Fra et hyttefelt i Vestlia ved Geilo i mars i fjor. Foto: Fredrik Solstad, VG

Hyttekommuner om varslede tiltak: − Frykter at påsken blir kroken på døren for enkelte

To uker før påskeferien frykter ordførere i Hallingdal for konsekvensene dersom det blir innført nye, skjerpede tiltak for hele fylket. – Hjertet mitt blør for næringslivet, sier ordfører i Flå.

Av Elise Rønnevig Andersen

Klokken 21 møter helseminister Bent Høie pressen for å snakke om smittesituasjonen i Viken. Tidligere mandag møttes kommunelederne for å diskutere regionale tiltak, som er ventet å bli lagt frem tirsdag.

Viken fylke består av de tidligere østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud - og strekker seg fra Halden kommune i øst til Hemsedal og Hol kommuner vest i Viken.

Etter hastemøtet mandag fortalte statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland at mange kommuner vil nå ha innstramminger i regionen, mens andre er skeptiske.

Flere hyttekommuner tilhører sistnevnte gruppe, ifølge en ringerunde VG gjorde mandag ettermiddag.

– Vi er definitivt blant dem som er mest kritiske, sier ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor (Ap).

Hun forstår ikke hvorfor hyttekommunene med lavt smittetrykk skal sidestilles med mer rammede kommuner.

– Jeg registrerer at mange ordførere fra andre deler av Viken, støtter nye tiltak. Men da bør fylket heller deles inn i ulike soner, de kan ikke ta alle under ett.

Sist registrerte smittetilfelle i Ål kommune var 14. januar. Da hadde kommunen ett tilfelle.

Bekymret

Påskeferien er kun et par uker unna, og mange hyttekommuner er avhengige av hytteturistene og pengene de legger igjen i det lokale næringslivet.

Fjorårets påske og hytteforbud ble en nedtur for fjellkommunene. Nå håper ordførerne i Hallingdal at årets påskeferie ikke blir spolert av nye restriksjoner.

– Folk er fortvilet

Ordfører Merete Gandrud (Ap) i Flå kommune er heller ikke begeistret for at det varsles nye lokale tiltak. Kommunen har totalt sett kun hatt syv smittetilfeller gjennom pandemien.

– Vi forstår godt at vi må ta hensyn til kapasitet på sykehuset, det er den avgjørende faktoren. Men lokalt føles det voldsomt. Folk er fortvilet.

Det de frykter mest er at tiltak skal gå utover skoler og barnehager. Men hjertet blør jo for næringslivet også, sier Gandrud.

Hun utdyper:

– De står på hele tiden og må på nytt ta kampen for å finne ut hvordan de skal overleve etter påsken. Jeg har vondt av dem. Jeg frykter at påsken er kroken på døren for enkelte bedrifter som håpet de skulle overleve påsken, og så mister de kanskje den muligheten også.

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland vil ha felles tiltak for å få ned R-tallet. Hun har overfor VG ikke villet gå inn på hvilke tiltak som ligger på bordet. Foto: Terje Bringedal

– Urettferdig

Ordfører i Nesbyen, Tore Haraldset, sier Hallingdal har håndtert smittesituasjonen godt gjennom lang tid – også vinterferien.

– Derfor føles det urettferdig og veldig strengt dersom det kommer nye tiltak nå.

Dagens situasjon er null smitte i hele Hallingdal, sier Haraldset. Nesbyen kommune har ikke hatt smittetilfeller siden november i fjor.

– Vi står foran en påske hvor det kommer masse folk fra områder med høy smitte, og vi forstår dersom det skulle komme tiltak.

Haraldset frykter mest nedstengninger og konsekvensene det kan få.

– Det blir en hard belastning for næringen som er knyttet til turisme og hyttefolk. De har allerede lidd med tiltakene de har hatt. Vi vet heller ikke om nye tiltak kan slå ut for alpinsentrene.

– Jeg ønsker dem som kommer en god påske, og håper at de kommer.

Hyttekommunene frykter få turister og stengte virksomheter. Her fra Skigaarden i Hemsedal. Foto: Helge Mikalsen, VG

Forventes rask avklaring

Petter Rukke (Ap), ordfører i Hol, er enig med de andre i at tiltakene bør holdes der det er høyt smittetrykk.

– Jeg blir overrasket hvis de kjører like tiltak over hele Viken. Det er drastisk for oss dersom vi må stenge ned.

Foreløpig er ingenting vedtatt, men ifølge Statsforvalteren er det ventet at det skal komme en beslutning fra departementet innen et døgn.