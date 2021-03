FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå, det nest høyeste farenivået, for svært mye snø i Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og deler av Viken fylke fra onsdag ettermiddag til torsdag kveld. I Østfold og Innlandet fylke er det varsel på gult nivå. Foto: Skjermdump Meteorologisk institutt

Kong Vinter er tilbake, fare for mye snø

Det blir snø i mengder, brå vindkast og generelt mye vær. Skiføre blir det også.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

For vinteren er ikke over, for den som måtte tro det. I vest er det paraplyen som gjelder, for også her kommer det til å bøtte ned. Men fra Rogaland og nordover til Bodø er vinden problemet. I Bodø advares det mot liten kuling fra sørøst og vindkast på opptil 20 meter per sekund på torsdag.

Oransje farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært mye snø i Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og deler av Viken fylke. I Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold og Telemark starter snøværet onsdag kveld, og det ventes 25–50 centimeter snø med stigende snøgrense.

– I Oslo sentrum ventes 20 cm, og det er mer enn nok at det blir kaos på veiene. Jeg tror generelt det blir trafikale problemer på Østlandet, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis til VG.

Nedbøren vil først komme som snø før temperaturen kryper sakte oppover i kystnære strsøk.

Torsdag ventes snøgrensen å være på 100–400 meter og høyest i kystnære strøk.

For skientusiastene bør det være gode muligheter i hovedstadsområdet når skyene har snødd fra seg – kanskje opp mot en halv meter. Og lørdag meldes det om solgløtt.

– I Nordmarka vil nesten alt komme som snø, så selv om det blir noen plussgrader fredag vil det ikke rekke smelte. Jeg tror det blir kaldt nok at snøen blir liggende noen dager, sier Sarchosidis.

SKIFØRE: Det ser ut til å bli skiføre igjen mange steder. Foto: STELLA BUGGE

Sterk vind

Bilistene bør belage seg på vanskelige kjøreforhold de nærmeste dagene.

– De som skal over fjellet må regne med sterk vind i tillegg, så man kan forvente noen stengte fjelloverganger i morgen (torsdag, red anm.) sier Sarchosidis.

Og legger til:

– Fra Rogaland til Bodø er det sendt ut farevarsel for vindkast.

Det vil være noe mindre snø i Østfold og Innlandet, og for disse områdene er det sendt ut gult farevarsel. Her anslår man at det kommer 10–25 centimeter snø fra onsdag kveld til torsdag kveld.

Det er et lavtrykk i Atlanterhavet nær Island som gjør at det blir dårlig vær i Sør-Norge de neste dagene.

Fint i nord

Det er Nord-Norge som får det fineste været denne gangen.

– Lenger nord i landet blir det kjempefint med strålende sol, men det blir lave temperaturer. I morges var det minus 30 i Øst-Finnmark, sier statsmeteorologen til VG.

Inn mot helgen blir det rolig vær over hele Norge, skriver NTB. Det blir litt regn i vest og litt snø i nord, men ellers fint. Østafjells vil få perioder med sol igjen. I Midt-Norge vil det også variere litt, men perioder med sol også her.

– Mars er alltid en luremåned. Man tror våren har kommet, sier Sarchosidis med tanke på at Østlandet hadde 16 grader forrige uke.

– Men nå settes våren på pause og vinteren gjør comback.