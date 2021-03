Statsminister Erna Solbergs statssekretær Peder Egseth var i kontakt Frosta-ordfører Frode Revhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyreordfører ble kontaktet av statssekretær – sa nei

Høyres statssekretær Peder Egseth kontaktet også Frosta-ordfører Frode Revhaug om å komme med et Oslo-kritisk utspill. Men han sa nei til å være med på dette. – Helt uaktuelt for meg, sier han til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt unnskyld til Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), etter Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) kritikk av Oslos coronahåndtering.

Bakgrunnen for den offentlige beklagelsen er at Solberg mener statssekretær Peder W. Egseth (H) bidro til flere presseoppslag som kunne virke splittende, og ikke samlende.

På pressekonferansen bekreftet statsministeren at Egseth har hatt kontakt med to andre lokalpolitikere: Bård Ludvig Thorheim, 1.-kandidat for Høyre i Nordland, og Frosta-ordfører Frode Revhaug.

Thorheim gikk til angrep på Oslo-byrådets coronahåndtering hos NRK.

Men Revhaug sa nei til å gå ut med lignende kritikk.

– Peder ringte meg lørdag og vi snakket om ulike ting. Han varslet at Dahl skulle ha et utspill om økt smitte i Oslo og vaksiner. Han sa han kunne sette meg i kontakt med VG hvis jeg ville komme med i saken, skriver Revhaug i en SMS til VG.

– Det sa jeg umiddelbart nei til. Det er helt uaktuelt for meg å støtte et slikt utspill. Jeg vil ikke kritisere politikere eller andre som står midt i bekjempelsen av pandemien.

Tirsdag kveld beklaget Egseth at han hadde «bidratt til utspill og innsalg som har bidratt til å skape konflikt mellom ulike kommuners håndtering av koronasituasjonen».

BLE KONTAKTET: Frosta-ordfører Frode Revhaug (H). Foto: Ole Martin Wold

– De har også snakket om den saken

Tirsdag kveld ville ikke statsminister Erna Solberg svare på om Revhaug ble oppfordret til å kritisere Oslo-byrådet i media – men bekreftet kontakten mellom Egseth og Revhaug.

– Han har vært i kontakt med Frode i forbindelse med denne saken. Jeg har ikke flere detaljer enn det, annet enn at Peder Egseth også har hytte der. De har hatt en lang samtale som også har vært en samtale om Torgeir Dahls utspill, sier Solberg.

– Ble han bedt om å gå ut i media?

– Som jeg sa: De har også snakket om den saken, og derfor har vi tatt det med i oppstillingen om hvem han har hatt kontakt med, fortsetter hun.

VILLE IKKE: Frosta-ordfører Frode Revhaug sier til VG at han ikke ville kritisere politikere som står midt i bekjempelsen av pandemien. Foto: Ole Martin Wold

Kritiserte Oslo

Det var i et intervju med VG lørdag Molde-ordføreren slo fast at han var lite imponert over hva Oslo har fått til i forbindelse med coronasmitten. Det er i dag stigende smittetrend i kommunen.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sa Dahl.

Dahl mener at ledelsen i hovedstaden ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sa ordføreren.

Senere har han presisert at han ikke mente dette som kritikk av Oslos befolkning, men for byrådets håndtering.