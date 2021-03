BEKYMRET: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ser med uro på de høye smittetallene i Oslo to uker før påske. Foto: Heiko Junge, NTB

Raymond Johansen: Vurderer å stenge skoler og forby sosiale sammenkomster i Oslo

Det kan komme nye og svært inngripende tiltak i Oslo allerede tidlig neste uke.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) varsler at det vil komme nye tiltak i hovedstaden tidlig neste uke. Han sier til VG at byrådet diskuterer både å forby private sammenkomster og å stenge byens skoler.

– I den situasjonen vi er nå ser vi på alle muligheter for hva vi kan gjøre. Det er 14 dager til påskeferien og vi har høy smitte i Oslo som vi må greie å få ned innen den tid, sier Johansen til VG.

Det siste døgnet er det påvist 223 nye koronasmittede i Oslo, nesten dobbelt så mange som samme dag i forrige uke.

Byrådet er i tett kontakt med FHI og Helsedirektoratet og eventuelle nye tiltak vil komme tidlig neste uke, sier byrådslederen.

Det var TV2 som først meldte om at byrådet vurderer å forby sosiale sammenkomster.

Johansen ser med uro på påskeferien som nå er 14 dager unna.

– Det vi vet og som bekymrer meg er ved at ved alle ferier har smitten økt, sier byrådslederen.

Rekordhøyt smittetrykk på Oslo øst

I bydelene Stovner og Grorud i Oslo har smittetrykket nådd nye høyder. Søndag er Stovner oppe i 1014 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, mens bydel Grorud ligger på 999 per 100.000.

Dermed er én prosent av befolkningen blitt smittet på bare to uker.

Siste døgn er det registrert 223 nye smittetilfeller i Oslo. I løpet av de siste syv dagene er det snakk om 1883 smittede, som er en økning på nesten 50 prosent fra forrige syvdagersperiode.

– Vi er nå inne i en tredje smittebølge av coronaviruset i Oslo. Dette er en mer alvorlig bølge enn tidligere fordi den i all hovedsak består av den importerte, britiske varianten av coronaviruset, sier Johansen.

90 prosent av de positive coronaprøvene i hovedstaden er nå med den britiske varianten, sier Johansen. Varianten er langt mer smittsom enn tidligere varianter av viruset, og smitter mer blant de unge.

Byrådslederen sier dette er grunnen til at Oslo i det siste har hatt kraftig økende smittetall – spesielt i yngre aldersgrupper.

– Mye tyder på at tiltakene som tidligere var nok for å slå ned tidligere varianter av viruset, ikke er nok til å slå ned den britiske varianten. Vi vurderer derfor ekstraordinære tiltak frem mot påske, og jeg har bedt om faglige råd for hvilke tiltak det kan være.

– Vi er nødt til å stoppe smitten og sette inn de tiltakene som er nødvendig for å ta tilbake kontrollen.

Samtidig påpeker Johansen at de fleste eldste i byen nå er vaksinert som et gledelig faktum. Han er også glad for at Oslo sikres flere vaksiner etter skjevfordelingen av vaksiner fra kommuner med mindre smittetrykk.

Vanskelig skolevurdering

Smittetrykket er nå høyest i bydel Grorud hvor en skole er stengt etter over 20 elever og én ansatt ble smittet.

Det er i aldersgruppen 0 til 19 år smitten nå øker mest. Byrådslederen peker på flere utfordringer ved å stenge alle skolene i byen.

– Med de aller yngste elevene vet vi at vi har kontroll når vi stenger. Med de eldre ungdommene er det en mer krevende avveining på hvor man har minst kontakt. De vil uansett møte hverandre på fritiden, sier han.

Han ber foreldre med unge voksne i hus, vurdere om de skal reise bort i påsken eller ikke.

– Om de er usikre på om den unge voksne kan komme til å samle venner mens de er borte, bør de vurdere reisen.

Nakstad advarer

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det nå haster med å få kontroll over smitten i yngre aldersgrupper i Oslo-regionen.

– Vi har et problem med å stoppe smittespredningen i yngre aldersgrupper, både i Oslo og i nabokommunene, sier Nakstad til NTB søndag.

– Smittetallene er nå så høye at det begynner å bli problematisk å få testet, analysert prøver og smittesporet i de bydelene og nabokommunene hvor smitten er høyest, advarer han.