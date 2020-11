KRITISK: Audun Lysbakken forstår ikke hvorfor det er skille mellom dem som eier og leier bolig. Foto: Ola Vatn / VG

SV om karantenehotell: − Her innføres det et rent klasseskille

SV-leder Audun Lysbakken mener det er uakseptabelt at leietagere må rett inn på karantenehotell, mens dem som eier bolig slipper unna. Han ber regjeringen fikse opp umiddelbart.

– Her innføres det et rent klasseskille med forskjellsbehandling av eiere og leietakere. Det er helt urimelig og ubegrunnet, og som viser seg å ikke ha smittevernfaglig begrunnelse, sier Audun Lysbakken til VG.

Han sikter til FHIs høringssvar til justisdepartementet fredag, der instituttet skriver at det har «oppstått et skille mellom leid og eid husvære for besøkende som ikke er smittevernfaglig begrunnet.»

Advokatforeningen mener hele ordningen bør skrotes.

Hovedregelen er at alle som ikke er bosatt i Norge, må på karantenehotell. Et av unntakene er for folk som eier en bolig i Norge.

– Uakseptabelt

Lysbakken mener regjeringen umiddelbart må sørge for å likestille de som eier og leier i reglene for karantenehotell.

– Ellers må Stortinget ta saken i egne hender. Det er uakseptabelt å bruke krisefullmaktene regjeringen har på lån av Stortinget, til å lage et skille mellom de som eier og de som leier et sted å bo.

SV har tidligere fremmet forslag i Stortinget om å endre smittevernloven slik at regjeringens tiltak kan etterprøves av de folkevalgte, noe de ikke fikk flertall for.

– Hvordan vil dere ta saken i egne hender hvis regjeringen ikke følger opp?

– Da kan vi fremme nytt forslag. Det raskeste er om regjeringen innser dette selv. Når regjeringen insisterer på at de skal sitte alene med makten, må de bevise at de raskt kan skifte kurs.

Lysbakken mener skillet mellom å eie og leie strider mot sunn fornuft, og frykter at dette kan gå utover oppslutningen av tiltakene.

– Det er nettopp slike regler som oppfattes som urimelige som kan gjør at folk mister tålmodigheten og tiltakene mister legitimitet i befolkningen. Det ville vært katastrofalt for smitteutviklingen.

Departementet: Vurderer å endre skillet

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i justisdepartementet sier de vurderer nettopp denne endringen, men vil ikke si når de eventuelt endre regelen:

–Vi skal se på om det er noen type leieforhold som gjør at man kan ha karantene i boligen man leier.

Høringsfristen på forslaget om forskriftshjemmel for krav om oppholdssted under innreisekarantene gikk ut på fredag.

– Vi har mottatt et stort antall høringsuttalelser som vi nå går gjennom i arbeidet med å forberede en lovproposisjon. Departementet tar sikte på å sende forskriften på høring innen kort tid.

– Hvorfor ikke gjøre det umiddelbart, før høringsrunden er vurdert, når kritikken fra FHI og andre er så tydelig?

– Vi står nå ved en korsvei hvor de valgene vi alle tar fremover blir avgjørende for den videre smitteutviklingen og for hvilke smitteverntiltak vi skal ha. Ingen smitteverntiltak skal vare lenger enn nødvendig. Vi vurderer fortløpende behovet for endringer i regelverket om karantenehotell i lys av utviklingen av smittesituasjonen og erfaringer med ordningen.

Arbeiderpartiet sendt spørsmål om grensekontroll

Stortingsrepresentant Tuva Moflag i Arbeiderpartiet har sendt inn spørsmål til Monica Mæland etter VGs sak om at flere slapp rett ut av flyplassen på Gardermoen uten sjekk. Hun har spurt om statsråden kan forsikre om at alle som flyr inn fra utlandet får samtale med grensekontrollør og om det vil settes i gang tiltak for å forhindre at flypassasjerer går rett ut av flyplassen uten ytterligere kontroll.

Til det svarer departementet til VG at de jobber med svar til Moflag nå:

– Når det er sagt, har alle som skal i karantene en plikt til å gjennomføre karantene på riktig måte, uavhengig av grensekontrollen. Vi må alle bidra i dugnaden. Brudd på karanteneplikten kan straffes.

– Politiet har slått ned på alvorlige brudd på smittevernloven og det vil de fortsette med. Brudd kan føre til bøter og til og med fengselsstraff. Politiets viktigste oppgave er å forebygge, også når det gjelder brudd på smittevernlovgivningen.

Publisert: 30.11.20 kl. 22:08