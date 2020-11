FRYSEPARK: I et rom på størrelse med en fotballbane i Puurs i Belgia lagrer Pfizer ferdigproduserte vaksiner. Dosene må ligge i 70 minusgrader for å holde seg stabile. Foto: PFIZER

Kommuner kan få tilsendt vaksiner i 70 minusgrader: − Krevende

Mye skal klaffe når en coronavaksine skal settes i folk i din kommune. I alle fall hvis vaksinen må lagres og fraktes i mangfoldige minus.

Tenk at to coronavaksiner kan godkjennes i EU og Norge allerede i slutten av desember. Tenk at fly med doser kan komme til Norge allerede på nyåret.

Det er det FHI nå gjør. For det er ikke rent lite som skal klaffe hvis de to vaksinene som ligger an til å bli godkjent, faktisk blir det. Her kan du lese om to nøtter de nå jobber med å knekke.

Den første er at begge er vaksiner som lages med helt ny teknologi og krever iskald lagring for å holde seg stabile.

– Det som blir krevende er når vaksiner som krever lagring og distribusjon ved minus 70 grader eller minus 20 grader skal tas i bruk, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI.

Først: Hvilke to vaksiner snakker vi om? Klikk på hver enkelt for å lese mer om dem:

Når en vaksine blir godkjent, vil dette skje:

Produsenten sender vaksinedosene ut til land som har forhåndsbestilt.

FHI tar imot dosene på sitt sentrallager.

FHI videresender dosene ut til din kommune.

FHI gjør dette hele tiden: De tar imot vaksiner og sender dem rundt om i landet. Babyer skal ha vaksiner mot difteri og stivkrampe. Hver vinter skal en influensavaksine ut.

– Når det gjelder de vanlige vaksinene som krever vanlig kjøling, har vi gode systemer for det, påpeker Geir Bukholm i FHI.

Men nå kan det altså komme en helt ny type vaksiner.

Se på listen over en gang til, og se for deg at alle de stegene skal gjennomføres i 20 eller 70 minusgrader.

KLAR PLAN: – Vi har en klar plan for hvordan vaksinene skal sendes ut til hver kommune, påpeker Geir Bukholm, som leder FHIs program for coronavaksinasjon. Foto: Stian Lysberg Solum

– Selve distribusjonen frem til det stedet hvor denne nedfryste vaksinen skal tas imot, klarer vi å få til på en god måte. Det som er det krevende, er derfra til vaksinen er satt, sier Bukholm i FHI.

Altså fra din kommune tar imot en frossen dose til den er tint og satt i din arm.

– Noen av disse vaksinene kan, ifølge produsenten, oppbevares i kort tid ved kjøleskapstemperatur. Dette krever en gode planer og god koordinering slik at de personene som skal få vaksinene er til stede på vaksinasjonsstedet på riktig tidspunkt, sier Bukholm i FHI.

– Så Oslo kommune kan for eksempel få 2000 doser og vite at hvis disse ikke er satt i armen til folk innen fem dager, så må de kastes?

– Ja, men her finner vi løsninger som gjør at vaksinedoser ikke blir kastet, sier Bukholm.

Nøtt to: Størrelsen på pakkene

Utfordringene FHI nå må løse, viser at djevelen virkelig ligger i detaljene. At vi ennå ikke vet hvilken vaksine som kommer, gjør at det er mange «enn om» og «hvis» det må lages planer for.

En annen mulig nøtt er: Hvor store pakker de får fra produsentene, kan snu opp ned på planene.

DOSER: Begge de to vaksinene vil trolig kreve to doser, altså må den samme personen få vaksinen to ganger. Her kan du se hvordan dosene til Pfizer ser ut. Foto: PFIZER / X80001

For planen er altså at dosene skal gå direkte fra FHI og ut til alle kommuner.

Men hvis vaksinene som kommer til Norge for eksempel er i pakker på tusen doser, kan det være mer enn noen kommuner trenger for å vaksinere sine risikogrupper.

For å illustrere utfordringen med konstruerte tall: Se for deg at en kommune trenger 600 doser, en annen 1200 og det bare finnes pakninger på 1000.

– Så da må dere pakke om i 70 minusgrader?

– Det tror jeg ikke vi kan. Vi arbeider nå med å finne andre gode løsninger for dette. Detaljene i dette arbeidet, må vi komme tilbake til, sier Geir Bukholm i FHI.

– Hvis vi for eksempel får en Pfizer-vaksine vi skal distribuere, trenger vi mer opplysninger fra produsenten på hva som er minste vaksinepakke. Det kan ha betydning for distribusjonskjeden, påpeker FHI-toppen.

Publisert: 23.11.20 kl. 11:56

