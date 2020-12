FORVIRRING: Flere etterspør nå en forklaring på hvordan Nybø kan hevde at det ikke finnes grunnlag for superprofitt hos private velferdsaktører, når rapporten hun henviser til hevder det ikke kan utelukkes. Foto: Trond Solberg

Nybø anklages for feilaktig fremstilling av fagrapport: − Bekymringsfullt

En uttalelse fra næringsministeren om en fersk rapport har fått flere til å stille spørsmål ved hvorvidt statsråden egentlig har lest rapporten: – Nybø sier rett og slett feil

Mandag uttalte næringsminister Iselin Nybø til VG at et utvalg, som på bestilling fra Stortinget har gransket private velferdsaktører, ikke har funnet grunnlag for å si at det finnes «superprofitt» i velferdstjenestene.

Tirsdag kom det imidlertid frem at det i rapporten står at utvalget «ikke kan utelukke» såkalt superprofitt hos aktørene i velferdssektoren.

Uttalelsene til statsråden, som ser ut til å hevde noe annet enn det utvalget har konkludert med, har fått flere til å reagere.

– Det Nybø sier er rett og slett feil. Hun bruker utvalget til inntekt for et politisk standpunkt, noe som det ikke er dekning for i utvalgets konklusjoner, sier jurist, økonom og medlem av utvalget, Gøril Bjerkan, på telefon til VG.

Hun gikk hardt ut mot feilaktige tolkninger av rapporten i en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag. Også overfor VG er juristen tydelig på hva som er konklusjonen til utvalget:

– Vi kan ikke utelukke at det realiseres superprofitt, og årsaken til det er at tallgrunnlaget er for dårlig, forklarer Bjerkan.

Nå ser hun bekymringsfullt på utspillene fra statsråden.

– Statsråden leder departementet som utfører stortingets bestilling, og da plikter hun å videreformidle et sannferdig bilde av det utvalget sier til både Stortinget og offentligheten. Dette er ikke bra, påpeker Bjerkan.

Moxnes: - En bløff

Det var etter VGs mange avsløringer om profittmulighetene i barnevernet at det såkalte «Velferdstjenesteutvalget» ble oppnevnt i 2017. Utvalget skulle kartlegge pengestrømmene og foreslå løsninger som kunne sikre at offentlige velferdspenger brukes til velferd.

Da Nybø først uttalte seg om rapporten mandag, kalte Bjørnar Moxnes (R) rapporten for «politisk bestillingsverk».

Etter at det i dag kom frem at utvalget ikke utelukker superprofitt, kaller han det for «en bløff».

– Enten så er det noe feil med leseferdighetene til statsråd Nybø, eller så er de ideologiske skylappene sveiset så godt fast at hun leser det hun vil lese. Utvalget skriver svart på hvitt at de ikke utelukker superprofitt. Det er det motsatte av det hun sa til VG, sier partilederen i Rødt på telefon til VG.

Han kaller utspillet til Nybø for uakseptabelt.

– Hun er nødt til å gi oss et sannferdig bilde av det som står i rapporten, selv om det ikke passer med venstres ideologi, fastslår Moxnes.

HARDT UT MOT NYBØ: Stortingsrepresentant og partileder for Rødt, Bjørnar Moxnes, mener Nybø ikke har noe grunnlag for å si til VG at vi ser at det ikke er superprofitt hos private velferdsaktører: - Hun driver med sitatkutt, og tar ikke med at utvalget bruker ordet superprofitt. Foto: Ola Vatn / VG

Truer kunnskapsbasert politikk

Bjerkan ser på hvordan saken har blitt håndtert av Nybø med stort alvor. Hun peker på en generell trend der politikken blir stadig mindre kunnskapsbasert.

– Vi er et rent, faglig utvalg som har levert en faglig rapport. Statsråden ser ikke ut til å være interessert i den kunnskapen. Det er bekymringsfullt. Norge har lang tradisjon for kunnskapsbasert politikk, men det er på vei ut. Og nå ser vi det som er enda verre, nemlig at politikk fremstilles som fag, sier juristen.

Hun peker på at utvalgets faktiske hovedkonklusjon er at det offentlige må sikre økt innsyn i private aktørers økonomi, organisering og eieforhold.

Iselin Nybø sier at rapporten utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag, og at hun baserte sine første kommentarer på analysene utvalget har gjort i sin rapport.

– Jeg sa til VG i går at etter hva jeg forstår så har ikke utvalget grunnlag for å si at det er utstrakt superprofitt i velferdstjenestene. Jeg baserer meg her på blant annet følgende formuleringer under utvalgets vurdering av private aktørers lønnsomhet, skriver Nybø i en e-post til VG, og referer til disse formuleringene:

"De private velferdsprodusentenes gjennomsnittlige driftsmargin på 5,3 prosent (i 2018) ligger noe i underkant av den gjennomsnittlige driftsmarginen på 5,7 prosent for alle ikke-finansielle, norske aksjeselskap utenom de ressursbaserte næringene".

DEBATT: Iselin Nybø sier hun er opptatt av å ha en god politisk debatt om temaet fremover. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

"Utvalget merker seg at det er stor variasjon mellom foretak. Utvalgets flertall mener at det ikke kan konkluderes med at reguleringsregimet for noen enkelttjeneste i seg selv bidrar til uforholdsmessig store muligheter for fortjeneste, kanskje med unntak av barnehager hvor gevinst ved salg kan indikere en annen vurdering, se avsnitt 21.6.3 om salg av eiendom nedenfor".

– Jeg er selvsagt interessert i den faktiske kunnskapen som blir levert av utvalget. Jeg sa også i Stortinget i dag at utvalget ikke kunne utelukke at det ble realisert avkastning utover normalavkastning, og jeg er opptatt av å ha en god politisk debatt om temaet fremover.

– Rapporten er omfattende og vi skal gå grundig inn i den. Samtidig merker jeg meg at utvalget er delt i sin tilrådning om tiltak i rapporten, for eksempel om bruk av kommersielle aktører til å levere barnevernstjenester, skriver Nybø.

