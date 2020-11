TIL NORGE: Aksel Undset og Brooke Sharkey flytter straks til Norge og har fått beskjed om at de må i karantenehotell. – Vi syntes det er urettferdig og ulogisk er at leietagere må betale for karantenehotell, mens boligeiere får slippe, sier Aksel Undset. Foto: Privat

Har leid leilighet i Norge, må likevel ut med 10.000 kroner for karantenehotell

Leiligheten de har leid og betaler for i Oslo vil stå tom mens paret må bo hver for seg på karantenehotell noen mil unna.

I slutten av oktober slo regjeringen alarm om økt importsmitte og innførte strenge tiltak for personer som kommer til Norge fra røde land:

Fra 6. november ble det innført som hovedregel en innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra røde land – med få unntak:

Den som eier bolig eller oppholdssted i Norge er unntatt hotellplikten.

Deler av regningen må folk ta selv, egenandelen er 500 kroner natten, inkludert måltider.

– Veldig mye penger

VG har snakket med Aksel Undset, som er i ferd med å flytte fra Norwich øst i England til Oslo, sammen med kjæresten, Brooke Sharkey.

Paret må reise til Norge i to puljer.

– Brooke må reise tidligere fordi hun må registrere seg i Norge før nyttår for å være sikker på at hun får bli. Hun kommer til Norge 3. desember og jeg ankommer den 13. Vi har leid leilighet i Oslo som vi håpet vi kunne isolere oss i sammen. Likevel får vi beskjed om at vi begge må på karantenehotell, sier Aksel Undset.

Han har jobbet som lærer i England i to år og har vært bostedsregistrert der.

– For oss er 10.000 kroner veldig mye penger, penger vi egentlig ikke har. Det er en urettferdig og ulogisk ordning, vi har jo leid oss en leilighet som står klar.

Over 800 på karantenehotell

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at rett over 800 personer til nå har bodd på karantenehotell. Tirsdag denne uken var 530 personer installert på hotellrom i karantene.

Ifølge departementet har politiet i uke 46 bortvist over 550 personer på den norske grensen, som følge av den midlertidige indre grensekontrollen.

Over 400 av disse ble bortvist fra Øst politidistrikt, som både Oslo Lufthavn Gardermoen og grensepasseringssteder som Ørje og Svinesund sorterer under. Bortvisningene er i all hovedsak gjennomført med bakgrunn i smittevernregelverket.

I rundt 300 av disse sakene skyldtes bortvisningen manglende dokumentasjon på negativ covid-19-test. I tillegg ble over 50 personer bortvist fordi de ikke ønsket å følge krav om oppholdssted i karanteneperioden.

– I overkant strengt

Da hotellreglene ble innført sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland at forskriften er formet for å treffe flest mulig.

– Den kan ikke treffe alle. Vi må leve med triste enkelthistorier, sa hun til Aftenposten.

Til VG sa Mæland om hotellkarantene:

– Det er for å sikre at karantenen blir overholdt og for å unngå at noen smitter dem de er i karantene hos. Sjansen for smitte er ikke til stede hvis man oppholder seg på hotellrom alene.

Aksel Undset sier han forstår at det må være regler.

– Men dette kommer til å gå utover ganske mange mennesker. I et sosialt perspektiv blir dette feil, også for oss, sier Aksel Undset.

Justisdepartementet vurderer å endre unntaksreglene, slik at også leiet bolig gir unntak.

– Departementet vurderer fortløpende behovet for endringer i regelverket om karantenehotell i lys av utviklingen av smittesituasjonen og erfaringer med ordningen. Det tas derfor sikte på at forskriftsbestemmelsene som regulerer plikt til opphold på karantenehotell, sendes på en egen høring neste uke, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange.

Senior kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange. Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB

Nye forskrifter ute på høring

Reglene om karantenehotell gjelder i utgangspunktet frem til 3. desember.

Denne uken sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til midlertidige endringer i smittevernloven ut på høring.

Essensen i høringsdokumentet, er en hjemmel for å videreføre reglene om karantenehotell fra 6. november.

Tiltakene i den forrige forskriften varer i 30 dager. Hvis den skal forlenges, så må det til Stortinget.

Gruppe: – Opphev eiekravet

En av dem som har svart i denne høringsrunden er Gro Hagen Steinsrud, på vegne av gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19».

Facebook-gruppen har ifølge seg selv over 6000 medlemmer.

«Medlemmer opplever at opphold på karantenehotellene er inhumant og virker mot sin hensikt», skriver gruppen i brevet.

De foreslår blant annet å droppe kravet om at karantenebolig skal være selveid og la leide leiligheter og fritidsboliger gi fritak.

Blant forslagene deres er:

10 dagers karantene kan utføres i dokumentert bolig/fritidsbolig.

Denne behøver ikke være eid.

Stikkprøver kan tas for å kontrollere at karantenebestemmelse blir ivaretatt.

Karantene bør være tillatt i bolig/fritidsbolig som eies eller leies av familie eller kjæreste i Norge.

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Jusprofessor: Karantenehotell er ikke tvang

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo sier til VG at selv om staten kan gi regler om karantenehotell, er det ingen særskilt hjemmel i lovverket for å tvinge noen til å dra på karantenehotellet.

– Det er på samme måte som man ikke tvinges til å følge reglene om fartsgrense i trafikken. Karantene fremstår imidlertid tvangsmessig når man kommer i passkontroll og på karantenehotell. Formelt sett er likevel de beskjedene som politiet og andre myndighetspersoner gir bare en veiledning.

– På hvilken annen måte kunne man løst dette?

– Det er ikke lett å vite, men det ville vært bedre om passmyndigheter og kommunens personell på karantenehotellene hadde informert folk bedre.

Graver sier at dersom regjeringens krav om opphold på karantenehotell må «fornyes» etter 30 dager.

– Hvis karantenehotell-kravet skal vare lenger enn 6. desember, må dette vedtas av Stortinget. Stortinget kan for så vidt når som helst oppheve karantenekravet.

Publisert: 27.11.20 kl. 20:58

