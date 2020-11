Foto: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

To coronavaksiner kan bli godkjent i EU og Norge i år

Det er raskere enn først antatt.

Oda Leraan Skjetne

NTB

Norge er med i en EU-allianse som satser på seks ulike coronavaksiner. Tre av disse har Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) allerede startet godkjenningsprosessen for.

Det store spørsmålet er imidlertid hvor lang tid det vil ta. For før en vaksine er godkjent, får verken Norge eller de andre EU-landene doser.

Tidligere har det norske legemiddelverket håpet på januar 2021. For første gang anslår EMA nå at en godkjenning kan komme allerede i 2020.

– Det er det første skrittet for å få en vaksine på markedet, og EMA sier det kan gå så raskt med vaksinene fra Moderna og BioNTech / Pfizer. Men bare dersom alt går uten problemer, sier Ursula von der Leyen, skriver NTB.

Hvilke vaksiner kan bli godkjent? Klikk på vaksinene til Moderna og BioNTech / Pfizer for å lese mer om dem. Dette er alle de seks EU satser på:

Lederen for EU-kommisjonen understreker at det likevel ikke betyr at man kan starte massevaksinering med en gang.

– I begynnelsen vil det være snakk om små tall, de store mengdene kommer først senere, sier von der Leyen.

Hun har tidligere antydet at omfattende vaksinering kan skje rundt april.

Også vaksinen til AstraZeneca / Universitetet i Oxford har søkt om godkjenning i EU. Det var faktisk de som søkte først, men von der Leyen trekker altså ikke frem denne som en vaksine som kan bli godkjent i 2020.

