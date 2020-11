HÅPER PÅ VINTEREN: Ordfører Hans Erik Ringkjøb setter sin lit til at en god vintersesong skal hjelpe Voss gjennom krisen. Her vasker han bordet i kantinen på kommunehuset etter å ha snakket med VG. Foto: Hallgeir Vågenes

Hardt rammet av coronakrisen: «Nå trenger vi to ting. Mye snø, og en vaksine»

VOSS (VG) Da coronakrisen traff Norge i mars, ble 700 personer i reiselivsbygda permittert nærmest over natten. På Voss håper alle at vinteren skal skape økt aktivitet og få flere i arbeid.

Oppdatert nå nettopp

– Nå trenger vi to ting. Mye snø, og en vaksine, sier ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap).

Da VG besøkte Voss i slutten av mars, var usikkerheten stor. Hotellene, restaurantene, skianleggene og flere butikker var stengt. Flere tusen fritidseiendommer sto tomme. I gatene var det nesten ikke folk.

– Situasjonen er dramatisk. Akkurat nå er det vanskelig å se for seg konsekvensene. Vi er i knestående. Men dette vil gå over, sa ordføreren til VG 20. mars.

Så hvordan har det gått i kommunen som er blant de mest reiselivsavhengige i landet?

Onsdag denne uken møtte VG Ringkjøb igjen i et nesten folketomt kommunehus i kommunesenteret Vossevangen.

– Det er todelt. Mange butikker og bedrifter har hatt omsetningsøkning og økt aktivitet. Vi har 3500 hytter i kommunen, og handelsmessig har det hatt mye å bety. Samtidig ser vi at hotellene, restaurantene og de store aktivitetsbaserte bedriftene blør. De siste dagene har hotellene varslet nye permitteringer.

DRØMMEN: Vossingene håper på en snørik vinter. Bildet er tatt i Utforløypa, med utsikt mot Hangurstoppen, som er toppstasjon for gondolen, og Slettafjellet. Bildet er tatt i 2019. Foto: Jon Hunnålvatn Tøn /Hunnalvatn Media.

I april hadde Voss 1361 helt eller delvis ledige, og av disse var 1066 registrerte permitterte. Denne uken (uke 47) er til sammen 514 arbeidssøkere i kommunen helt eller delvis ledige.

– Av disse er 196 permitterte, noe som er en svak oppgang fra oktober. På Voss er vi usikker på endringen i antall permitterte utover vinteren, men vi venter en gradvis økning. Service- og reiseliv er spesielt utsatt og vi håper på en snørik vinter som forhåpentligvis kan sysselsette en del, sier avdelingsdirektør Bjørn Søvik ved Nav Voss Hardanger.

Ringkjøb tror de statlige kriselånspakkene og kompensasjonsordningene har hjulpet mange over den verste kneika.

Men usikkerheten er fortsatt stor, og ordføreren krysser fingre for at snøen snart begynner å lave ned.

Fredag kom det 10–15 centimeter snø på Voss. Det er ikke nok til at skianleggene kan åpne, og trolig forsvinner det meste av snøen med nedbøren som er varslet i helgen.

– For oss er det avgjørende at vi får en ordentlig vinter. Hvis ikke, går det mot oppsigelser, sier ordføreren.

Samtidig håper han det blir kontroll på en utfordrende smittesituasjon. Før helgen fikk ansatte ved to legekontorer i Voss påvist coronasmitte, og i kommunen er det totalt registrert 102 registrerte personer med smitte.

– Vi må få kontroll på smittesituasjonen. Da tror jeg det igjen blir attraktivt å komme hit. Det kan redde vintersesongen for oss.

MINDRE AKTIVITET: Ledigheten har gått ned, men usikkerheten er fortsatt stor i reiselivskommunen Voss. Bildet er fra kommunesenteret Vossevangen, med den snart 750 år gamle Vangskyrkja til høyre i bildet. Foto: Hallgeir Vågenes

Som mange andre kommuner, opplevde Voss en stor tilstrømming av tilreisende i sommer. På sommerstid kommer syv av ti gjester fra utlandet, men i år kom det nesten ikke en eneste utenlandsk turist.

– Vi hadde seks bra uker, i fellesferien. Men vi kan jo ikke leve et helt år på seks uker. En sommer til med bare norske gjester vil bli krevende.

– Hvordan ser du på de neste månedene?

– Jeg føler at coronapandemien ikke har tatt livet av optimismen og troen på fremtiden. Folk jakter på løsninger, og de ser fremover. Mitt inntrykk er at vossingene ser en ende på det, selv om mange er lei. Men det blir en veldig spennende vinter.

Han berømmer næringslivsaktørene i kommunen for hvordan de har taklet situasjonen.

– Næringslivet er i krise. Men mange har klart å tilpasse seg, og tatt grep for å overleve. Jeg har troen på at vi skal komme oss gjennom dette uten å knekke ryggen, og at vi om litt skal ta tilbake posisjonen som reiselivsbygd.

TOMT I FROKOSTSALEN: Direktør Erik Fleischer Tønjum og samboer og markedssjef Alette Hjelmeland håper på en god vinter. Foto: Hallgeir Vågenes

På ærverdige Fleischer’s Hotel er samtlige ansatte, med unntak av noen få avdelingsledere, permittert. Nå drives hotellet nærmest av bare avdelingslederne, sier direktør og eier Erik Fleischer Tønjum og samboeren Alette Hjelmeland, som er markedssjef.

– Alette sitter i resepsjonen og jeg er nattevakt, sier Fleischer Tønjum til VG.

Da VG møtte direktøren i slutten av mars, sa han at sommersesongen ville være avgjørende for om de klarte å tjene nok penger til å komme seg gjennom vinteren. Han fryktet da at de ikke ville klare å holde det gående til sommersesongen startet.

– Det er jeg ikke sikker på om vi har ryggrad til å bære. Da er jeg redd det ikke blir noe hotelldrift her lenger, sa han.

PÅ BAR MARK: Voss-ordfører Hans Erik Ringkjøb har mye snø og en coronavaksine øverst på ønskelisten. Bildet er tatt onsdag. Foto: Hallgeir Vågenes

Så hvordan har det gått for hotellet?

– Fellesferien var veldig bra, med godt belegg. Men de siste innstrammingene, der det kom forbud mot at flere enn 20 personer kan samles, følte vi som en slags spiker i kisten, sier han.

I mars hadde hotellet en kapitalreserve på rundt ti millioner kroner. I dag er kassen skrumpet til 2,5 millioner, og det etter at bedriften har fått 2,8 millioner kroner i statlig krisestøtte.

– Hadde vi ikke fått hjelp, ville kassen vært tom nå.

For å gå i balanse, er hotellet avhengig av å leie ut 30 rom hver dag. De siste månedene har rundt ti rom vært utleid i ukedagene. I helgene har det steget til 20. I tillegg har alt av konferanser og større arrangementer blitt avlyst.

– Vi har nedskalert så mye som mulig, men det sier seg selv at vi ikke kan drive slik så lenge. Vi har noen få yrkesreisende, men privat overnatting er stort sett borte.

– Det ville være veldig synd om det skulle blir slutt på over 150 års hotellhistorie, drevet av samme familie i hele denne perioden. Det er en fare med denne situasjonen, at mangfoldet kan forsvinne, sier samboerparet.

PÅ SPAREBLUSS: I fjor hadde Fleischer’s Hotell 192 middagsgjester på nyttårsaften. Hittil i år har 30 personer booket plass på den tradisjonsrike nyttårsfeiringen på hotellet, forteller Erik Fleischer Tønjum og Alette Hjelmeland. Foto: Hallgeir Vågenes

Fleischer’s Hotel omsetter for 50 millioner i året og har opplevd en omsetningsnedgang på 60 prosent siden mars.

– Dette får også store konsekvenser for alle vi kjøper varer og tjenester av. Nedskjæringer forplanter seg.

Foreløpig er ingen ansatte sagt opp, men alle er permittert helt eller delvis, eller har fått varsel om permittering.

– Vi har tro på at vi skal komme oss gjennom dette på et vis, sier Erik Fleischer Tønjum.

SÅ LYST UT: Øyvind Wæhle er administrerende direktør i reiselivsselskapet Voss Resort. Foto: Hallgeir Vågenes

Øyvind Wæhle er administrerende direktør i Voss Resort.

I tillegg til å eie et av Vestlandets største skisentre, driver selskapet også gondolbanen som ble åpnet i 2019.

I mars sa Wæhle til VG at han håpet krisen ikke ble langvarig.

– Alt så lyst ut. Så skjedde dette, sa han.

Wæhle sier de statlige kriselånene og kompensasjonsordningene har vært avgjørende for at mange bedrifter har overlevd de siste åtte månedene.

– Vi tok høyde for det verst tenkelige scenarioet, og var spent på en sommer uten noen utenlandske gjester. I juli hadde gondolbanen til toppet av fjellet Hanguren og restaurantene en omsetning 25 prosent over budsjett. Men da høsten kom, var det som å slå av en bryter igjen.

Også Wæhle setter sin lit til den kommende vintersesongen.

– Folk kan ikke lenger dra til Alpene. De kan ikke dra på fotballtur til Liverpool, eller på vennetur til Barcelona. Hvis snøen kommer, eller rettere sagt når den kommer, ligger alle forutsetningene til rette. Vi ser at forhåndssalget på sesongkort har økt med ti-femten prosent, og det lover godt.

Et lite usikkerhetsmoment er det fortsatt.

– 90 prosent av vintergjestene våre kommer fra Bergen. Derfor er det viktig at smittetrykket i Bergen ikke eskalerer.

SNUDDE FORT: Ruben Horvei er medeier i S. Endeve Sport, som driver tre sportsforretninger i kommunen. Foto: Hallgeir Vågenes

Dagen før VG besøkte S. Endeve Sport på Voss i mars, stengte butikken dørene og permitterte tre heltidsansatte, fire deltidsansatte og flere ringehjelper.

– Vi sto her i tomme lokaler, sa medeier og ansatt Ruben Horvei til VG i mars.

Men krisen skulle bli kortvarig for den tradisjonsrike familiebedriften, som siden mars har økt omsetningen med 15 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det gikk bare et par uker før salget eksploderte. I sommer hadde vi julehandel-tilstander i butikken. Vi har solgt veldig mye tursko, og klær til barn. Og elsykler. Nå går det mye ski. Mitt inntrykk er at folk er optimistiske. De er klare for noe annet, sier Ruben Horvei.

Publisert: 22.11.20 kl. 14:57 Oppdatert: 22.11.20 kl. 15:12

