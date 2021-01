ANMELDT: Dette er noen av meldingene som ble sendt til Cidi Nzita. Foto: Privat/skjermdumper

Cidi bombardert med hatmeldinger fra falske profiler: − Hvor mye skal man tåle før politiet tar ting på alvor?

Rasistisk hets og trusler haglet mot norsk-angolske Cidi Nzita i sosiale medier etter en hendelse i nabolaget. Et halvt år etter at han anmeldte er saken henlagt.

«Veldig dumt at du fikk spredd dine ekle gener, men treffer jeg deg så kan jeg med et uhell miste hunden... og da slipper vi fleste avkom etter deg».

Teksten er et utdrag fra én av mange meldinger og kommentarer sendt fra ulike Facebook-profiler til Cidi Nzita. Rasistisk hets, krenkende personkarakteristikker og trusler er gjennomgående.

Ifølge Nzita startet det i Bergen i mai 2020, etter at han skulle snu bilen, i en bratt bakke dekket av grus.

– I svingen kom to kvinner med hunder. Den ene skvatt av lyden av dekkene som skled i grusen, og reagerte kraftig, forteller Nzita.

Han sier videre at kvinnen påstod at han kjørte for fort, men selv mener han at han holdt en forsvarlig hastighet.

– Hun påstod at jeg kunne ha vært en drapsmann og kalte meg for «jævla utlending». Etter det har hun vist finger, filmet meg og spyttet etter bilen min.

Til VG sier kvinnen at hun ikke kjenner seg igjen i Nzitas beskrivelser av hendelsen.

Meldingene: Truet med å slippe hunden på ham

I tiden som fulgte ble både innboksen og kommentarfeltene på Nzitas Facebook-profil fylt med meldinger fra totalt syv profiler som hevdet at de tok kontakt på vegne av kvinnen. Også Nzitas venner ble kontaktet av disse profilene.

De anklaget ham for å ha angrepet en kvinne som er politi, kom med grovt hetsende karakteristikker og truet blant annet med å slippe hunden på ham.

Begeret rant over da en av profilene rettet en kommentar mot datteren hans.

– Jeg har personlig opplevd mye rasisme, men ikke at de har involvert familien min. At mennesker klarer å bruke så mye energi og tid på å slenge stygge kommentarer om et barn, det er det jeg reagerer sinnssykt på.

Profilene fremstod som falske og har blitt slettet i ettertid.

Kvinnen sier til VG at hun har vært hos politiet og sett meldingene, som hun hevder ikke å ha noe med.

– Trist at de ikke prioriterer trusler som dette

I juli 2020 valgte Nzita å anmelde forholdet.

– Jeg var ikke redd for min egen del, men broren min bodde på det tidspunktet i leiligheten og jeg kunne ikke vite om de plutselig oppsøkte den.

Da han ikke hørte noe fra politiet ringte han dem igjen i slutten av august. Nzita sier han fikk beskjed om at saken trolig kom til å bli henlagt, at de ikke hadde kapasitet og måtte prioritere mer alvorlige trusler.

– Det er trist at de ikke prioriterer trusler som dette. Hvor mye skal man tåle før politiet tar ting på alvor? Må man være kjendis?, sier han og viser til rasismesaken mot Brann-spissen Daouda Bamba.

Politiet: – Terskelen skal være lav

I januar ble Nzita informert om at saken er henlagt.

Da VG før henleggelsen kontaktet politiet, svarte leder for Felles enhet for påtale i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad:

– Det er usikkerhet knyttet til noen av Facebook-profilene som har sendt meldinger med tanke på at de kan være falske. Da blir det ressurskrevende å identifisere hvem som står bak de ulike kontoene.

– Hvor høy er terskelen for at politiet skal etterforske saker som involverer hatefulle ytringer?

– Terskelen skal være lav, men det vil alltid måtte tas en vurdering av sakens alvor, ressursbruk og sannsynligheten av at en etterforskning vil føre fram, svarer Fløystad.

– Dersom denne typen saker ikke kan prioriteres; hvordan mener politiet at personer i utsatte grupper skal forholde seg til sånne meldinger?

– Vi mener at hatefulle og hensynsløse ytringer bør anmeldes, sier han.

Politidistrikt Vest har i 2020 registrert 27 saker som omfatter hatefulle ytringer/diskriminering.