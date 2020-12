STREIKER: Vektere på streikemarkering utenfor Sercuritas’ lokaler tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Har streiket i 12 uker - nytt forslag levert i natt

Vekterstreiken har vart i 12 uker. Natt til onsdag ble det sendt over et nytt forslag til løsning.

Sindre Camilo Lode

NTB

Nå nettopp

Aldri før har Norge opplevd en vekterstreik som har vart like lenge som den i år.

Streiken går onsdag inne i sin tolvte uke, og den siste uken har det blitt meldt om flere opptrappinger.

Natt til onsdag sendte Norsk Arbeidsmandsforbund over et nytt forslag til løsning på vekterstreiken til NHO Service og Handel.

– Løsningsforslaget innebærer ikke økonomiske endringer utover det som allerede ligger i oppgjøret, men inneholder tekstmessige presiseringer, blant annet den legitime retten til fastlønn for vektere. Dette er et forslag som kan bringe denne konflikten til en løsning, sier forbundsleder Anita Johansen i en pressemelding.

Hun peker på at konsekvensene for sikkerhetsbransjens kunder nå er så store at begge parter må være seg sitt ansvar bevisst og bidra til en løsning. Vaktselskapene, med ett unntak, er villige til å godta den fremlagte løsningen.

– Vi har strukket oss så langt det er mulig og ber om at arbeidsgiversiden gjør det samme. Vi er åpne for dialog når som helst, sier Johansen.

STREIKER: Her streiker vektere utenfor NHO i november. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Alarmstasjon ikke bemannet

Tirsdag ble vekterstreiken trappet ytterligere opp. Nå går den ut over alarmer som kan stå om liv og helse.

Natt til tirsdag ble 95 nye medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund tatt ut i streik – samtlige ansatt i Securitas. De opplyser at det til sammen 1525 av deres vektere er tatt ut i streik fra og med midnatt natt til onsdag.

Ifølge selskapet betyr det at de ikke lenger klarer å holde driften i gang på alarmstasjonen.

Vekterne som jobber ved stasjonen, tar blant annet imot beredskapstelefoner og videreformidler alarmer til nødetater. Alarmene som blir overvåket her, kan handle om liv og helse.

Regiondirektør Dorothy Billett bekrefter til VG at stasjonen ikke lenger er bemannet.

– Våre formidlingstjenester, nødtelefoner beredskapstelefoner og vakttelefoner er tjenester som er berørt av dette og det betyr at vi ikke har bemanning til å ivareta alarmene som kommer inn, skriver hun til VG i en e-post.

Ifølge Billett har selskapet også informert myndighetene om situasjonen.

STATSRÅD: Henrik Asheim (H). Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Lovlig virkemiddel

VG har forsøkt å få svar fra Arbeids- og sosialdepartementet om fraværet av tjenestene fra Securitas kan føre til fare for liv, helse, sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser.

Departementet har ikke svart på spørsmålene til VG om dette.

Dersom en arbeidskamp fører til dette, kan det være aktuelt for regjeringen å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

På spørsmål til statsråd Henrik Asheim (H) om blant annet hvor alvorlig han ser på situasjonen i vekterstreiken og hvorvidt statsråden mener at konflikten mellom partene går ut over liv og helse, svarer departementet:

– Streik er et lovlig virkemiddel. Det er partene sitt ansvar å finne en løsning også i denne situasjonen. Arbeids- og sosialdepartementet følger med på streiken på vanlig måte.

Publisert: 02.12.20 kl. 07:31