BLIR NY: Ring 1 gjennom Oslo sentrum skal terrorsikres og senkes. Foto: Kyrre Lien, VG

Dette blir trolig Norges dyreste vei

Prislappen på 550 meter med vei under det nye regjeringskvartalet: 2,1 milliarder kroner. – Helt horribelt, sier Sp.

Nå nettopp

Debatten om kostnadene på det nye regjeringskvartalet har rast de siste dagene. Sp, SV og Frp har alle reagert på kostnadene. Nå har også Arbeiderpartiet åpnet for å nedskalere prosjektet.

– Det er galskap å bruke 36 milliarder kroner på nye kontorlokaler i Oslo sentrum, når vi ser de enorme behovene vi har rundt i landet. Det er sløsing med offentlige penger, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK i oktober.

Men debatten har i liten grad nevnt det som trolig blir Norges dyreste veiprosjekt.

forrige











fullskjerm neste STENGES: Inngangen fra Akersgata skal stenges og tettes igjen, når den nye tunnelen står ferdig.

Bortgjemt i et kakediagram

For rett under regjeringskvartalet går Ring 1, og Hammersborgtunnelen. Sistnevnte skal bygges om, senkes og terrorsikres.

«Norges dyreste bilveiprosjekt er også det minst debatterte», skrev Ulrik Eriksen i en kronikk i Morgenbladet tidligere denne uken. Han skriver om bilkultur for avisen og var den første som skrev om tunnelen.

Prislappen på veien er gjemt bort i et kakediagram på side 64 i en den nyeste kvalitetssikringsrapporten til utbyggingen av regjeringskvartalet. Der stipuleres det at den nye ombyggingen skal koste 2,1 milliarder kroner.

Horribelt

Det gjør at de 560 meterne med vei og tunnel kommer til å koste drøye 3.7 millioner kroner for hver eneste meter. En tre ganger dyrere meterpris enn det som hittil omtales som Norges dyreste vei – Dronning Eufemias gate i Oslo.

Til sammenligning gir det en meterpris ti ganger høyere enn gigantprosjektet fergefri E39.

Det blir dermed trolig Norges dyreste veiprosjekt per meter.

– Det er en helt horribel meterpris på under en kilometer med vei. Det er mange rundt om i landet som har ventet i årevis på bedre vei, og nå skal dette prosjektet snike i køen foran alle andre. Det er uholdbart, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, i en e-post til VG.

STRAM INN PENGEBRUKEN: – Vi må være mer nøkterne i pengebruken i det offentlige, sier Marit Arnstad til VG. Foto: Arkivfoto av Therese Alice Sanne, VG

Astrup forsvarer kostnaden

Utbyggingen er lagt under kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Han sa forrige uke at han hadde forståelse for at mange partier reagerer på at det nye regjeringskvartalet blir dyrt, men forsvarer også kostnaden.

– Det er mange andre samferdselsprosjekter jeg heller skulle brukt pengene på, men av hensyn til sikkerheten i regjeringskvartalet er det nødvendig å bygge om Ring 1, sier han til VG fredag.

– Dette prosjektet ser ut til å få Norges dyreste meterpris. Hva tenker du om det?

– Det gir lite mening å sammenligne dette med et ordinært veiprosjekt. Ombygging av Ring 1 er først og fremst et sikkerhetsprosjekt som har større verdi enn hver meter vei som blir bygget, sier Astrup.

TERROR: Konsekvensene av terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, er det som har gjort utbyggingen nødvendig. Her fra Grubbegata. Foto: Kyrre Lien, VG

Krevende utbygging

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for utbyggingen, og de planlegger å gjøre sin egen kostnadsanalyse av prosjektet. De forholder seg derfor ikke til milliardanslaget i rapporten gjort på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Dette tunnelprosjektet er spesielt siden det ligger midt i Oslo, det er trangt, vi er tett innpå eksisterende bebyggelse som vi må ta hensyn til, og vi har krevende grunnforhold. Dette gjør at en vil få en ganske høy meterpris, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen til VG.

les også Regjeringsbygg-kritikerne jubler for Aps snuoperasjon

Vil egentlig fjerne trafikken

Byrådet i Oslo har de siste årene hatt som mål å redusere biltrafikken i Oslo sentrum. De siste årene er det blitt færre parkeringsplasser, høyere bomavgifter og stengte gater.

«Man skulle tro at et så svimlende dyrt bilprosjekt midt gjennom sentrum av en by der målet er å fjerne biltrafikk, ville skape debatt», skriver Ulrik Eriksen videre i Morgenbladet.

Nikolai Astrup peker på at det er viktig å beholde Ring 1 åpen for ferdsel.

– Mange av gatene i Oslo sentrum har de siste årene fått redusert kapasitet som følge av etablering av sykkelfelt og enveiskjøring i flere gater. Det å stenge Ring 1 permanent vil ha stor betydning for trafikkavviklingen i Oslo, sier han til VG.

Sett denne? Slik blir det nye regjeringskvartalet:

Publisert: 20.11.20 kl. 21:25