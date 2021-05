SYDEN: Mange vaksinerte nordmenn lurer på om de må på karantenehotell når de kommer tilbake fra reise. Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Infotelefon ringes ned av reiselystne vaksinerte

Helsedirektoratet sier de ikke har sjans til å ta unna alle spørsmålene som renner inn om innreisekarantene.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag har coronatelefonen til Helfo fått 4000 oppringninger – det høyeste antallet siden mars i fjor, da 12.000 ringte.

– Vi forstår at mange har spørsmål om de nye innreiserestriksjonene, coronasertifikatet og endringene i karantenehotellordningen. Når det er så mange som ringer inn til informasjonstelefonen, klarer vi dessverre ikke å svare alle. Det er selvsagt uheldig, skriver kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet i en e-post til VG.

De fleste som ringer, er folk som har fått en eller to vaksinedoser, studenter, barnefamilier og de som har kjæreste i utlandet.

Helsedirektoratet ber nå folk heller lete seg frem til informasjon på nett:

– Vi oppfordrer publikum til å gå inn på helsenorge.no for å oppdatere seg og finne nyttig informasjon. Her kan de også stille spørsmål og få svar via vår Chatbot.

I gjennomsnitt ringer 1750 personer per dag.

les også Nye reiseregler: Fra disse landene kan du slippe karantenehotell

Nedringingen skjer etter at regjeringen fra og med torsdag endrer innreiseregler til Norge og lar innreisende fra europeiske land med lite smitte slippe karantenehotell.

Regjeringen sier nå at reisende fra EU/EØS-land – pluss Storbritannia – som har færre enn 150 nye smittede per 100.000 de siste 14 dagene, og maksimum 4 prosent av dem som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell.

De må gjennomføre karantene, men kan gjøre det hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Åtte land har i øyeblikket smittetrykk under den nye grensen, gitt dagens smittetall fra EUs folkehelsemyndighet:

Det gjelder Polen, Romania, Portugal, Ungarn, Irland, Finland, Liechtenstein og Malta.

Disse må på hotell

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100.000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter syv døgn.

I denne kategorien land er populære ferieland som Spania, Italia og Hellas.

Utover dette sier regjeringen at reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter syv døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere.