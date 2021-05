I RETTEN: Den 16 år gamle gutten møter de neste ukene i Oslo tingrett, tiltalt for terrorforberedelser og deltagelse i en terrororganisasjon. Foto: Stian Lysberg Solum

Terrortiltalt 16-åring hevder han ikke ville skade noen: − Det var bare tidsfordriv

OSLO TINGRETT (VG) Den terrortiltalte 16-åringen forklarer i retten at han skrev ting på internett som han egentlig ikke mente. Han sier han bare var nysgjerrig og ikke hadde til hensikt å skade noen.

16-åringen startet sin forklaring i Oslo tingrett med å fortelle om sin bakgrunn fra krigsherjede Syria og om hvordan han kom til Norge for få år siden.

Han forteller at han ikke hadde mange venner på skolen her i Norge og at han kun snakket med klassekamerater.

– For det meste satte jeg foran skjermen på internett, søkte på ting, forklarer 16-åringen via tolk.

Tiltalte forklarer om flere belastende hendelser som rammet familien, også etter at de kom til Norge.

– På grunn av mangel på venner og mangel på fritidsaktiviteter, var jeg mesteparten av tiden på internett. Jeg søkte på mange ting, men det var bare tidsfordriv. Jeg søkte blant annet på Islamsk stat, jeg var nysgjerrig på alt, sier 16-åringen.

Lagde nikotingift

Tiltalte forklarer at han kom i kontakt med en navngitt person i en gruppe på internett.

– Det var han som deretter sendte meg hvordan man laget gift og sånne ting. Jeg vet ikke hva jeg spurte ham om, men derfor så overførte han samtalen til en privat samtale. Deretter snakket han med meg, han ga meg oppskriften og forklarte meg hvordan. Jeg var ikke så veldig interessert, etter en stund så begynte han igjen å insistere på det, og det var jo etter det at jeg skrev en del ting som jeg ikke egentlig mente, sier gutten.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo fører saken mot den 16 år gamle gutten for påtalemyndigheten. Foto: Torstein Bøe

Han forklarer videre hvordan han fremstilte en nikotingift etter instruksjoner fra denne personen.

– Jeg lagde den giften av ren nysgjerrighet, jeg hadde ikke til hensikt å skade noen, det var rett og slett bare nysgjerrighet, sier tiltalte.

Nekter for IS-deltagelse

Gutten er tiltalt for forberedelser til en terrorhandling og for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Påtalemyndigheten mener det siste blant annet er bevist gjennom at han sverget en ed til IS for å få tilgang til internettgrupper som delte nyheter og propaganda fra IS.

I retten nekter gutten for å ha vært IS-deltager.

– Jeg var kun i kontakt med denne personen. Det var kun for å kunne bli med i en gruppe, og komme inn på denne gruppen, sier 16-åringen.

Han sier at saken har vært svært vanskelig for ham, og at han da han ble pågrepet trodde at han hadde blitt kidnappet.

– I Syria er det vanlig å bli kidnappet fordi folk vil selge organene dine. Jeg ønsker bare å bli ferdig og legge saken bak meg, sier han.

Tiltalte har ikke ønsket å forklare seg underveis i etterforskningen.

– Grunnen til at jeg ikke har forklart meg for politiet, er at jeg var redd for at de skulle lure meg, redd for at de skulle påstå at faren min sa noe han ikke har sagt, jeg var redd for at jeg skulle tilstå noe jeg ikke har gjort. Det er sånn de gjør i Syria, og jeg var redd for at det var sånn her også, sier gutten.

– Hva tenker du om IS i dag? Er det en bra eller dårlig organisasjon? spør aktor Marit Formo.

– Før jeg havnet i fengsel så trodde jeg at det var en bra organisasjon, fordi jeg var veldig påvirket av det jeg så på YouTube. Men etter at jeg havnet i fengsel, så ser jeg at det ikke er en bra organisasjon, svarer tiltalte.

16-åringen nekter skyld etter tiltalen. Påtalemyndigheten mener på sin side at han planla å gjennomføre terrorhandlinger i Norge ved bruk av gift og eksplosiver. Aktor Marit Formo har uttalt at pågripelsen var nødvendig for å hindre et mulig terrorangrep på norsk jord.